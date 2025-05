Χρυσές Σφαίρες 2026: Αυτή είναι η νέα κατηγορία των βραβείων

Μια νέα κατηγορία έρχεται στις Χρυσές Σφαίρες 2026.

Οι διοργανωτές των Χρυσών Σφαιρών έκαναν γνωστή την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας, αυτής για το «Καλύτερο Podcast». Η αναγνώριση του συνεχώς αναπτυσσόμενου μέσου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην 83η τελετή απονομής των βραβείων, η οποία θα λάβει χώρα το 2026.

«Οι Χρυσές Σφαίρες, που εδώ και δεκαετίες γιορτάζουν τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Τώρα θα γιορτάσουν και τα podcast», ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Οργανισμός. Φαίνεται ότι ο Τζο Ρόγκαν (The Joe Rogan Experience), η Άλεξ Κούπερ (Call Her Daddy) και η Μέγκιν Κέλι (The Megyn Kelly Show) θα μπορούσαν σύντομα να προσκληθούν στις Χρυσές Σφαίρες 2026.

Η κίνηση σηματοδοτεί ένα πρωτοποριακό βήμα για ένα μεγάλο σόου βραβείων κινηματογράφου και τηλεόρασης, καθώς μέχρι σήμερα τα podcast είχαν κυρίως αναγνωριστεί σε ψηφιακά βραβεία όπως τα Webby Awards, τα Ambies, τα iHeart Podcast Awards και τα Shorty Awards. Αξίζει να σημειωθεί ότι και άλλοι θεσμοί έχουν εντάξει κατηγορίες για τα συγκεκριμένα, όπως τα Peabody Awards, που ανακοίνωσαν πρόσφατα τους νικητές τους, και τα NAACP Image Awards.

Χρυσές Σφαίρες 2026: 6 υποψήφιοι για Καλύτερο Podcast

Λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια για τη νέα κατηγορία είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από τους διοργανωτές της τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών, από τα «25 κορυφαία podcast» θα επιλέγονται τελικά έξι υποψήφια για την κατηγορία.

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2026 και τις συνολικά 27 κατηγορίες θα ανακοινωθούν στις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Deadline. Η 83η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2026, με την επιστροφή της Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser) στον ρόλο της οικοδέσποινας της βραδιάς, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS και το Paramount+.

«Καθώς ο κόσμος της ψυχαγωγίας συνεχίζει να εξελίσσεται, είμαστε ενθουσιασμένοι που αναγνωρίζουμε νέες μορφές αφήγησης», δήλωσε η Helen Hoehne, πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών. «Τα podcast έχουν αναδειχθεί ως ένα ουσιαστικό μέσο για την ανταλλαγή αφηγήσεων και την οικοδόμηση κοινοτήτων πέρα ​​από τα σύνορα και τις γενιές. Γιορτάζοντας τα podcast, στοχεύουμε να τιμήσουμε τις κατηγορίες, δημιουργώντας παράλληλα χώρο για να ακουστούν νέες φωνές και μορφές».

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, CNN και ΑΠΕ-ΜΠΕ