Χρυσές Σφαίρες 2026: Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψηφιότητες - Τι ώρα, πού μπορείτε να το δείτε live

Σήμερα, Δευτέρα Δεκεμβρίου, ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2026.

Οι υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες 2026 ανακοινώνονται στις 08:15 (τοπική ώρα). Άρα αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα- δεδομένης της διαφοράς ώρας- η ανακοίνωση γίνεται το μεσημέρι, στις 15:15.

Οι ανακοινώσεις θα ξεκινήσουν στις 15:15 ώρα Ελλάδας μέσω CBSNews.com, YouTube και TikTok, ενώ η δεύτερη φάση υποψηφιοτήτων θα παρουσιαστεί ζωντανά στις 15:30 στην εκπομπή CBS Mornings.

Παρουσιαστές φέτος είναι οι Marlon Wayans και Skye P. Marshall.

Χρυσές Σφαίρες 2026: Η νέα κατηγορία των βραβείων

Μια νέα κατηγορία έρχεται στις Χρυσές Σφαίρες 2026.

Οι διοργανωτές των Χρυσών Σφαιρών έκαναν γνωστή- την περασμένη άνοιξη- την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας, αυτής για το «Καλύτερο Podcast». Η αναγνώριση του συνεχώς αναπτυσσόμενου μέσου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην 83η τελετή απονομής των βραβείων.

«Οι Χρυσές Σφαίρες, που εδώ και δεκαετίες γιορτάζουν τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Τώρα θα γιορτάσουν και τα podcast», ανακοίνωσε ο Οργανισμός.

Φαίνεται ότι ο Τζο Ρόγκαν (The Joe Rogan Experience), η Άλεξ Κούπερ (Call Her Daddy) και η Μέγκιν Κέλι (The Megyn Kelly Show) θα μπορούσαν σύντομα να προσκληθούν στις Χρυσές Σφαίρες 2026.

Χρυσές Σφαίρες 2026: Πότε η απονομή

Η 83η ετήσια απονομή για τις Χρυσές Σφαίρες έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα).

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, επιστρέφει η παρουσιάστρια Νίκι Γκλέιζερ, η οποία έλαβε θετικές κριτικές ως παρουσιάστρια στις Χρυσές Σφαίρες 2025.

Η τελετή πραγματοποιείται συχνά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου αλλά θα μεταφερθεί στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου το 2026.

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 θα μεταδοθούν ξανά ζωντανά από το CBS καθώς και από το Paramount+ στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως η Έλεν Μίρεν θα τιμηθεί με το Cecil B. DeMille Award σε ειδική εκπομπή που θα προβληθεί στις 8 Ιανουαρίου, ενώ η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει το Carol Burnett Award.