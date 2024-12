Χρυσές Σφαίρες 2025: Κυριαρχούν «Emilia Perez», «The Bear» και «Shogun» - Όλες οι υποψηφιότητες

Έναν χρόνο αφότου τα blockbusters «Barbie» και «Oppenheimer» κυριάρχησαν τις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, η φετινή «σεζόν» τον βραβειών ξεκινά με μεγάλο φαβορί το μιούζικαλ «Emilia Perez», του Ζακ Οντιάρ, το οποίο συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες.

Στη δεύτερη θέση και με επτά υποψηφιότητες βρέθηκε το The Brutalist, ένα φιλόδοξο δράμα με διάρκεια που ξεπερνά τις τρεις ώρες στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Άντριεν Μπρόντι και Γκάι Πιρς. Στη χώρα μας, θα αρχίσει να προβάλλεται στις αίθουσες των κινηματογράφων από τις 23 Ιανουαρίου του 2025.

Από κοντά ακολούθησε το «Conclave» σε σκηνοθεσία Έντουαρντ Μπέργκερ, με τον Ρεϊφ Φαϊνς στον ρόλο ενός καρδιναλίου που έχει αναλάβει να ηγηθεί του κονκλαβίου για την εκλογή νέου Πάπα. Η ταινία απέσπασε έξι υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφιοτήτων καλύτερης ταινίας, δράματος και υποκριτικής για τον Φαϊνς και τη μεγάλη Ισαμπέλα Ροσελίνι.

Το βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα «Anora» του Σον Μπέικερ, με πρωταγωνίστρια τη Μάικι Μάντισον, ήταν υποψήφιο για πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας, κωμωδίας ή μιούζικαλ, καλύτερου Α' γυναικείου ρόλου για τη Μάντισον και καλύτερου Β΄ γυναικείου ρόλου για τον Γιούρα Μπορίσοφ.

Άλλες αξιοσημείωτες ταινίες της χρονιάς που σημείωσαν τέσσερις ή περισσότερες υποψηφιότητες για Σφαίρες είναι οι «Οι Αντίπαλοι (Challengers)», «Αληθινός Πόνος», το μιούζικαν της Universal «Wicked» και το «The Substance: Το ελιξίριο της Νιότης», το οποίο αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη των υποψηφιοτήτων.

Όσο για τις τηλεοπτικές σειρές, το «The Bear» συνέχισε την κυριαρχία του, συγκεντρώνοντας για άλλη μία φορά περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλη.

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, πρωταγωνιστής του «The Bear» στις Χρυσές Σφαίρες του 2024/Φωτογραφία: Getty Images

Οι παραγωγές «Only Murders in the Building» και «Shogun» απέσπασαν από τέσσερις υποψηφιότητες, ενώ η νέα σειρά του Netflix «Nobody Wants This» έκανε την έκπληξη κερδίζοντας δύο υποψηφιότητες. Ακόμη, οι δημοφιλείς σειρές μικρού μήκους «Baby Reindeer», «Disclaimer» και «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» πήραν από τρεις υποψηφιότητες.

Αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες

Καλύτερη Ταινία – Δράμα:

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part 2

September 5

Nickel Boys

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Anora

Challengers

Emilia Perez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Αντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Τιμοτέ Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing)

Ντάνιελ Κρεγκ (Queer)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Πάμελα Αντερσον (The Last Showgirl)

Αντζελίνα Τζολί (Maria)

Νικόλ Κίντμαν (Babygirl)

Τίλντα Σουίντον (The Room Next Door)

Φερνάντα Τόρες (I’m Still Here)

Κέιτ Γουίνσλετ (Lee)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Γκλεν Πάουελ (Hit Man)

Σεμπάστιαν Σταν (A Different Man)

Τζέσι Πλέμονς (Kinds of Kindness)

Γκάμπριελ Λα Μπελ (Saturday Night)

Χιου Γκραντ (Heretic)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Εϊμι Ανταμς (Nightbitch)

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Ζεντάγια (Challengers)

B’ Ανδρικός Ρόλος

Κιέραν Κάλκιν (A Real Pain)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Ντένζελ Ουάσινγκτον (Gladiator II)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Γιούρα Μπορίσοφ (Anora)

Εντουαρτ Νόρτον (A Complete Unknown)

B’ Γυναικείος Ρόλος:

Σελίνα Γκόμεζ (Emilia Perez)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)

Μάργκαρετ Κουάλεϊ (The Substance)

Ιζαμπελα Ροσελίνι (Conclave)

Ζόι Σαλντάνα (Emilia Perez)

Καλύτερη Σκηνοθεσία:

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Σον Μπέικερ (Anora)

Εντουαρντ Μπέργκερ (Conclave)

Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Παγιάλ Καπάντια (All we imagine as light)

Μπρέιντι Κορμπέτ (The Brutalist)

Καλύτερο Σενάριο

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Τζέσι Αϊσενμπεργκ (A Real Pain)

Σον Μπέικερ (Anora)

Μπρέιντι Κορμπέτ – Μόνα Φάστβολντ (The Brutalist)

Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Πίτερ Στρόχαν (Conclave)

Καλύτερη Animation Ταινία Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

The Wild Robot

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Καλύτερη Μουσική

The Brutalist

Conclave

The Wild Robot

Emilia Perez

Challengers

Dune: Part 2

Καλύτερο Τραγούδι

The Last Showgirl – Beautiful That Way

Challengers – Compress/Repress

Emilia Pérez – El Mal

Better Man – Forbidden Road

The Wild Robot — Kiss the Sky

Emilia Perez– Mi Camino

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

All we imagine as light (Ινδία),

Emilia Perez (Γαλλία)

The Girl With The Needle (Δανία)

I’m still here (Βραζιλία)

Vermiglio (Ιταλία)

Κινηματογραφικό επίτευγμα στο box office

Deadpool & Wolverine

Inside Out 2

Gladiator 2

Wicked

Beetlejuice Beetlejuice

The Wild Robot

Twisters

Alien: Romulus

Τηλεόραση

Καλύτερη Σειρά – Δράμα

The Day of the Jackal

The Diplomat

Mr and Mrs Smith

Shogun

Slow Horses

Squid Game

Καλύτερη Σειρά – Κωμωδία Hacks

Abbott Elementary

Only Murders in the Building

Nobody Wants This

The Bear

The Gentlemen

Καλύτερη Μίνι Σειρά/Τηλεταινία:

Baby Reindeer

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Ripley

Disclaimer

True Detective: Night Country

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Κάθι Μπέιτς (Madlock)

Κίρα Νάιτλι (Black Doves)

Κέρι Ράσελ (The Diplomat)

Αννα Σαουάι (Shogun)

Μάγια Ερσκιν (Mr and Mrs Smith)

Εμα Ντ’άρσι (House of the Dragon)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Ντόναλντ Γκλόβερ (Mr and Mrs Smith)

Τζέικ Τζίλενχαλ (Presumed Innocent)

Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)

Εντι Ρέντμεϊν (The Day of the Jackal)

Χιρογιούκι Σανάντα (Shogun)

Μπίλι Μπομπ Θόρντον (Landman)

Α’ Γυναικεος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)

Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Κάθριν Χαν (Agatha all Along)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Χαβιέ Μπαρδέμ (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Χάρισον Φόρντ (Shrinking)

Ταντανόμπου Ασάνο (Shogun)

Ντιέγκο Λούνα (La Maquina)

Τζακ Λόουντεν (Slow Horses)

Εμπον – Μος Μπάκραχ (The Bear)

Β΄Γυναικείος Ρόλος

Λίσα Κολόν – Ζάγιας (The Bear)

Χάνα Αϊνμπιντερ (Hacks)

Ντακότα Φάνινγκ (Ripley)

Τζέσικα Γκάνινγκ (Baby Reindeer)

Αλισον Τζάνεϊ (The Diplomat)

Κάλι Ρέις (True Detective: Night Country)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία:

Ανταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Τζέισον Σίγκαλ (Shrinking)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέρεμι Αλλεν Γουάιτ (The Bear)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κέιτ Μπλάνσετ (Disclaimer)

Τζόντι Φόστερ (True Detective: Night Country)

Κρίστιν Μιλιότι (The Penguin)

Σοφία Βεργκάρα (Griselda)

Ναόμι Γουότς (Feud Capote vs. the Swans)

Κέιτ Γουίνσλετ (The Regime)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κόλιν Φάρελ (The Penguin)

Κέβιν Κλάιν (Disclaimer)

Ρίτσαρντ Γκαντ (Baby Reindeer)

Κούπερ Κοχ (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Αντριου Σκοτ (Ripley)

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (A Gentleman in Moscow)

Καλύτερη Ερμηνεία Stand Up Comedy