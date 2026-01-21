Χρυσά Βατόμουρα: Ο The Weeknd υποψήφιος για χειρότερη ερμηνεία

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 46η απονομή των Χρυσών Βατόμουρων (Razzies), του θεσμού που «βραβεύει» τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκεντρώνουν η live-action «Χιονάτη» της Disney και το «War of the Worlds» με τον Ice Cube, με έξι η καθεμία.

Στην κατηγορία Χειρότερης Ταινίας υποψήφιες είναι επίσης οι παραγωγές «The Electric State», «Hurry Up Tomorrow» και «Star Trek: Section 31».

Στις ερμηνείες, ο Abel Tesfaye (The Weeknd) είναι υποψήφιος για Χειρότερη ερμηνεία Α’ Ανδρικού Ρόλου στο «Hurry Up Tomorrow», όπου υποδύεται μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού του. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται οι Dave Bautista («In the Lost Lands»), Ice Cube («War of the Worlds»), Scott Eastwood («Alarum») και Jared Leto («Tron: Ares»).

Για Χειρότερη ερμηνεία Α’ Γυναικείου Ρόλου υποψήφιες είναι οι Ariana DeBose («Love Hurts»), Milla Jovovich («In the Lost Lands»), Natalie Portman («Fountain of Youth»), Rebel Wilson («Bride Hard») και Michelle Yeoh («Star Trek: Section 31»).

Στη λίστα ξεχωρίζει και η κατηγορία Χειρότερου Κινηματογραφικού Διδύμου. Μεταξύ των υποψηφιοτήτων είναι οι James Corden και Rihanna («Smurfs») και ο Robert De Niro για τους δύο ρόλους του στο «The Alto Knights». Οι «νικητές» θα ανακοινωθούν στις 14 Μαρτίου.

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Οι υποψηφιότητες

Χειρότερη Ταινία

«The Electric State»

«Hurry Up Tomorrow»

«Χιονάτη» (2025)

«Star Trek: Section 31»

«War of the Worlds» (2025)

Χειρότερη ερμηνεία Α’ Ανδρικού Ρόλου

Dave Bautista, «In the Lost Lands»

Ice Cube, «War of the Worlds»

Scott Eastwood, «Alarum»

Jared Leto, «Tron: Ares»

Abel «The Weeknd» Tesfaye, «Hurry Up Tomorrow»

Χειρότερη ερμηνεία Α’ Γυναικείου ρόλου

Ariana DeBose, «Love Hurts»

Milla Jovovich, «In the Lost Lands»

Natalie Portman, «Fountain of Youth»

Rebel Wilson, «Bride Hard»

Michelle Yeoh, «Star Trek: Section 31»

Χειρότερο Ριμέικ/Σίκουελ

«I Know What You Did Last Summer» (2025)

«Five Nights at Freddy’s 2»

«Smurfs» (2025)

«Χιονάτη» (2025)

«War of the Worlds» (2025)

Χειρότερη ερμηνεία Β’ Ανδρικού Ρόλου

Οι Εφτά Νάνοι («Χιονάτη»)

Nicolas Cage, «Gunslingers»

Stephen Dorff, «Bride Hard»

Greg Kinnear, «Off the Grid»

Sylvester Stallone, «Alarum»

Χειρότερη ερμηνεία Β’ Γυναικείου ρόλου

Anna Chlumsky, «Bride Hard»

Ema Horvath, «The Strangers: Chapter 2»

Scarlet Rose Stallone, «Gunslingers»

Kacey Rohl, «Star Trek: Section 31»

Isis Valverde, «Alarum»

Χειρότερο Κινηματογραφικό Δίδυμο

Οι Εφτά Νάνοι («Χιονάτη»)

James Corden και Rihanna, «Smurfs» (2025)

Ice Cube και η κάμερα στο Zoom, «War of the Worlds» (2025)

Robert De Niro ως Frank και Vito, «The Alto Knights»

The Weeknd και ο «τεράστιος εγωισμός» του, «Hurry Up Tomorrow»

Χειρότερος Σκηνοθέτης

Rich Lee, «War of the Worlds» (2025)

Olatunde Osunsanmi, «Star Trek: Section 31»

Anthony και Joe Russo, «The Electric State»

Trey Edward Shults, «Hurry Up Tomorrow»

Marc Webb, «Χιονάτη» (2025)

Χειρότερο Σενάριο

«The Electric State»

«Hurry Up Tomorrow»

«Χιονάτη»

«Star Trek: Section 31»

«War of the Worlds»