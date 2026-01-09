Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού

Σε ηλικία 83 ετών, πέθανε ο διακεκριμένος ηθοποιός Χρήστος Πολίτης.

Υπήρξε ηθοποιός του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την ερμηνεία του ως Γιάγκος Δράκος στην καθημερινή σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου που προβλήθηκε επί σειρά ετών στον ΑΝΤ1.

Πληροφορούμενη την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, ο οποίος διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια. Για το μεγάλο κοινό, ο Χρήστος Πολίτης ίσως παραμένει ταυτισμένος με την πολύχρονη και καθημερινή παρουσία του στην τηλεόραση: έναν ρόλο απαιτητικό, τον οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Ο Χρήστος Πολίτης ήταν, όμως, πολλά ακόμη. Ο απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού με γερή θεατρική σκευή, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να στέκεται επάξια δίπλα στους «μεγάλους» του χώρου και να αναμετράται με τα κλασικά κείμενα. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, ως ερμηνευτής και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του «Απλού Θεάτρου», του καινοτόμου σχήματος που για χρόνια προσέφερε υψηλής ποιότητας παραστάσεις κορυφαίων έργων του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Ηθοποιός με επιλεκτικές και διακριτές κινηματογραφικές παρουσίες. Και, πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή, ούτε συνέδεσε με αυτή την μακρόχρονη πορεία του στη σκηνή και την οθόνη, μικρή και μεγάλη. Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

«Ο Χρήστος Πολίτης δεν μένει πια εδώ» έγραψε ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε απομονωμένος στο σπίτι του στο Πόρτο Ράφτη.

«Ήταν μια επιλογή του Χρήστου η απομόνωση. Επέλεξε τη μοναχικότητα και τον καταλαβαίνω απολύτως. Αποζητούσε τη μοναχικότητα και το μυαλό του και η ψυχή του» είχε δηλώσει η Κάτια Δανδουλάκη πριν κάποια χρόνια.

«Δεν έχω κρατήσει με κανέναν επαφή από τη Λάμψη. Έχω αποχωρήσει από τη δημόσια ζωή, η πραγματικότητα που ζούμε είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά. Δεν έχω κρατήσει επαφές με κανέναν συνάδελφό μου από τη Λάμψη. Έχω αποχωρήσει, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε για εμένα είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά», είχε τονίσει ο Χρήστος Πολίτης σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες το 2022.

Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού

Ο Χρήστος Πολίτης είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση, το καλοκαίρι του 2023 στην Απονομή Βραβείων Ίρις στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Φωτ.: NDP

Φωτ.: NDP

Επίσης, επανεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 2022, έπειτα από πολλές δεκαετίες αποχής, συμμετέχοντας στην ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Πολίτης

Ο Χρήστος Πολίτης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης 27 Δεκεμβρίου 1942. Υπήρξε ηθοποιός του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.



Ο Χρήστος Πολίτης εργάστηκε στο θέατρο από το 1966-1967 έως το 1997-1998, σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές, ενώ στον κινηματογράφο, κυρίως, από το 1968 έως το 1974, συμμετέχοντας σε 18 ταινίες.

Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές.

Ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και πρωτοεμφανίστηκε στον θίασο Γιάννη Φέρτη - Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο Δέκα μικροί νέγροι. Έπειτα έπαιξε στον θίασο Τιτίκας Νικηφοράκη - Νίκου Χατζίσκου στα έργα «Πολύ κακό για το τίποτα» και «Τσάι και συμπάθεια». Ακολούθησαν συνεργασίες με το θέατρο του Κώστα Μουσούρη και με το Εθνικό Θέατρο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο ο Χρήστος Πολίτης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία τραγωδία, στα έργα «Χοηφόροι - Ευμενίδες» του Αισχύλου και «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη. Παραστάσεις με τις οποίες συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Απλού Θεάτρου (1974-1990). Ο κύκλος του Απλού Θεάτρου για τον Χρήστο Πολίτη ολοκληρώθηκε το 1990, με τη διάλυση του ομώνυμου θιάσου.

Παράλληλα με το έργο του στο Απλό Θέατρο, συνεργάστηκε με άλλους θεατρικούς δημιουργούς και θιάσους, όπως η Αντιγόνη Βαλάκου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Αλέξης Μινωτής, ο Αλέξης Σολομός, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, το Άρμα Θέσπιδος κ.ά.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1968, στην ταινία του Νίκου Φώσκολου «Λεωφόρος του μίσους» και με πρωταγωνιστικό ρόλο το 1969 στην ταινία «Άγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών».

Το 1969 ο Χρήστος Πολίτης κέρδισε και το βραβείο Β' Αντρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία «Το κορίτσι του 17».

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1973, στη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου». Το 1991, επανεμφανίζεται στην τηλεόραση με την καθημερινή σειρά του Ν. Φώσκολου «Η λάμψη», συνεργασία που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ως «Γιάγκο Δράκο», ρόλο που ερμήνευσε για 14 χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005.