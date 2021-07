House of Gucci: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο πρώτο τρέιλερ της ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ

Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο επίσημο τρέιλερ της ταινίας House of Gucci, και η πρώτη γεύση δείχνει ότι δεν περιμένουν άδικα οι κινηματογραφόφιλοι την μεταφορά της δραματικής ιστορίας των Gucci που φέρνει την υπογραφή του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Στο τρέιλερ φυσικά σε πρώτο πλάνο πρωταγωνιστεί η Lady Gaga ως η κινηματογραφική Πατρίτσια Ρετζιάνι, ο Άνταμ Ντράιβερ στο ρόλο του Μαουρίτσιο Γκούτσι, ο Τζάρεντ Λέτο που υποδύεται τον Πάολο Γκούτσι, ο Αλ Πατσίνο ως ο Άλντο Γκούτσι και ο Τζέρεμι Άιρονς ως ο Ροδόλφο Γκούτσι.

Το «Ηouse of Gucci» είναι μία από τις δύο ταινίες του Αμερικανού σκηνοθέτη που κάνουν πρεμιέρα αυτό το φθινόπωρο. Αρχικά, παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας τον Σεπτέμβριο το φιλμ The Last Duel, προτού κυκλοφορήσει στα σινεμά, στις 15 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, παίρνει σειρά η ταινία των Γκούτσι που αναμένεται στους κινηματογράφους στις 24 Νοεμβρίου.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο της Σάρα Γκέι Φόρντεν «The House of Gucci: A Sensational Story ofMurder, Madness, Glamour, and Greed» και πραγματεύεται τον παρηκμασμένο γάμο της Πατρίτσια Ρετζιάνι και του Μαουρίτσιο Γκούτσι, την ενορχήστρωση της δολοφονίας του και την καταδίκη σε ποινή κάθειρξης 16 χρόνων της Ρετζιάνι.

Στις 27 Μαρτίου 1995, ο Μαουρίτσιο δολοφονήθηκε μπαίνοντας στο γραφείο του. Αρχικά, η αστυνομία θεώρησε ότι η δολοφονία του συνδεόταν είτε με οικογενειακές διαμάχες των Γκούτσι, είτε με τους δεσμούς του με πρόσωπα του υποκόσμου που είχε γνωρίσει στο καζίνο. Μετά το θάνατό του η Πατρίτσια ήταν πολύ «απρόσεκτη» λέγοντας σε φίλους και ακόμη και δημοσιογράφους ότι τον ήθελε νεκρό. Η πρώην σύζυγος του Μαουρίτσιο Γκούτσι, καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκισης.

Tο στούντιο παραγωγής έδωσε στη δημοσιότητα και τα πρώτα πόστερ με τους πρωταγωνιστές του πολυαναμενόμενου δράματος.