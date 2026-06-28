«Hot Dykes Melt ICE»: στη Νέα Υόρκη, το Pride παραμένει διαμαρτυρία

Χιλιάδες queer άτομα βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης για την 34η NYC Dyke March, μια πορεία που επιμένει να θυμίζει ότι το Pride δεν γεννήθηκε ως παρέλαση χορηγών, αλλά ως διαμαρτυρία.

Η φετινή πορεία έγινε, όπως κάθε χρόνο, χωρίς εταιρικούς χορηγούς και χωρίς επίσημη άδεια. Το σύνθημά της ήταν «Hot Dykes Melt ICE», συνδέοντας ανοιχτά την queer απελευθέρωση με τον αγώνα ενάντια στις απελάσεις, την κράτηση μεταναστών και τη δράση της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης.Στην 5η Λεωφόρο, τα χειροποίητα πλακάτ έστρεφαν την προσοχή στο ICE, στις συνθήκες στα κέντρα κράτησης και στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους μετανάστες. Πολλά από αυτά τόνιζαν ότι τα δικαιώματα των μεταναστών και τα queer δικαιώματα δεν είναι δύο ξεχωριστές μάχες.

Η επιλογή του θέματος δεν ήταν τυχαία. Η πορεία έγινε σε μια περίοδο αυξανόμενων αναφορών για κακοποιήσεις και θανάτους σε κέντρα κράτησης μεταναστών, αλλά και εντεινόμενων απελάσεων από το ICE. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Dyke March έφερε στο κέντρο του Pride όχι μια γενική γλώσσα συμπερίληψης, αλλά την πιο παλιά του πολιτική λειτουργία: την αντίσταση.Ένας από τους διαδηλωτές κρατούσε πλακάτ που ζητούσε το κλείσιμο του Delaney Hall, ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα κράτησης μεταναστών στην Ανατολική Ακτή. Εξηγώντας γιατί η μεταναστευτική πολιτική έχει θέση στο Pride, αναφέρθηκε στην Eve Adams, λεσβία μετανάστρια και ιδιοκτήτρια του queer χώρου Eve’s Hangout στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1920. Η Adams απελάθηκε και αργότερα δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς.

Η αναφορά αυτή λειτούργησε σαν υπενθύμιση ότι η queer ιστορία στις ΗΠΑ ήταν πάντα δεμένη με την αστυνόμευση, τη μετανάστευση, τη φτώχεια, την κρατική βία και την επιβίωση ανθρώπων που ζούσαν στο περιθώριο.Η NYC Dyke March κρατά τον ριζοσπαστικό της χαρακτήρα ακριβώς επειδή αρνείται τους χορηγούς και την επίσημη θεσμική ένταξη. Σε αντίθεση με τις μεγάλες Pride παρελάσεις, που συχνά συνοδεύονται από εταιρικά άρματα και πολιτικούς, η Dyke March παραμένει μια πορεία από την κοινότητα για την κοινότητα.

Παρά τον έντονα πολιτικό χαρακτήρα της, η Dyke March δεν ήταν μόνο οργή. Ήταν και μια μεγάλη στιγμή queer χαράς, συνάντησης και κοινότητας. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν άνθρωποι που έβρισκαν για πρώτη φορά έναν χώρο όπου η λεσβιακή και queer ταυτότητα δεν χρειαζόταν να εξηγηθεί, να μαλακώσει ή να χωρέσει σε πιο αποδεκτές μορφές ορατότητας.

Αυτό είναι και το νόημα της πορείας, 34 χρόνια μετά την πρώτη της διοργάνωση. Η NYC Dyke March δεν χρειάζεται χορηγούς για να γεμίσει τους δρόμους, ούτε επίσημη άδεια για να υπάρξει. Βγαίνει κάθε χρόνο για να θυμίσει ότι το Pride δεν είναι μόνο γιορτή, αλλά και σύγκρουση — και ότι η queer απελευθέρωση δεν μπορεί να σταθεί μόνη της, αν δεν σταθεί δίπλα στους μετανάστες, στους κρατούμενους, στους εκτοπισμένους και σε όσους ζουν κάτω από την απειλή του κράτους.

με στοιχεία από Them