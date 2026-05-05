Το Χωριό του Αστερίξ στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

Η πρωτοβουλία «Παιχνίδια στο Φως» αναδεικνύει αφανείς θησαυρούς από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη Παιχνιδιών, παρουσιάζοντας κάθε τρεις μήνες ένα διαφορετικό παιχνίδι.

Έτσι, το κοινό μπορεί να ανακαλύψει αντικείμενα που δεν έχουν εκτεθεί ξανά και να έρθει πιο κοντά στην ιστορία και τη μνήμη που αυτά κουβαλούν.

Οι αφανείς θησαυροί του Μουσείου Μπενάκη Παιχνιδιών

Το τρίμηνο Μάϊος - Ιούλιος 2026, «Το Χωριό του Αστερίξ» ένα ξεχωριστό κομμάτι της ποπ κουλτούρας βγαίνει από τις αποθήκες του μουσείου και έρχεται στο φως.

Ο ευρηματικός ήρωας και οι σύντροφοί του, γεννήθηκαν το 1959 από τους Ρενέ Γκοσινί και Αλμπέρ Ουντερζό και παρουσιάζονται στο Μουσείο Παιχνιδιών μέσα από μια σπάνια, περιορισμένης έκδοσης σύνθεση που δεν φοβάται ούτε τις ρωμαϊκές λεγεώνες, ούτε τη σκόνη του χρόνου.

Η συλλεκτική σειρά «Uderzo: Mini & Village Astérix» της γαλλικής εταιρείας Pixi & Cie Γαλλία, δεκαετία 1990, είναι ένα από τα μόλις 500 αριθμημένα σύνολα, με μεταλλικές φιγούρες ζωγραφισμένες στο χέρι, που αποτυπώνουν με μοναδική λεπτομέρεια τον αγαπημένο κόσμο του κόμικ.

Φωτ.: Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

Μέσα από τη λεπτομέρεια και τη μικρή κλίμακα, αναδεικνύεται η μετάβαση από το κόμικ στο τρισδιάστατο αντικείμενο, από την αφήγηση στο συλλεκτικό τεκμήριο. Ένα παιχνίδι-σύμβολο που συνδυάζει χιούμορ, ιστορία και πολιτισμική ταυτότητα, μετατρέποντας τον φανταστικό κόσμο του Αστερίξ σε απτή εμπειρία θέασης.

Μία μοναδική εκδήλωση το Σάββατο 23 Μαΐου

Το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή βιωματική δράση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, στις 12:00.

Οι επισκέπτες του Μουσείου, με το εισιτήριο εισόδου τους, θα έχουν την ευκαιρία να μεταφερθούν στο 50 π.Χ. και να συμμετάσχουν στη δημιουργία της εμβληματικής σκηνής του γαλατικού συμποσίου από τον κόσμο του Αστερίξ.

Φωτ.: Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

Με φιγούρες και σύνολα Playmobil, θα αναπαραστήσουν το εορταστικό τραπέζι των Γαλατών και θα γίνουν μέρος της ιστορίας κατασκευάζοντας το σπίτι του Αστερίξ μαζί τον Οβελίξ και τον πιστό Ιντεφίξ. Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, θα ζωντανέψει την ατμόσφαιρα εκεί όπου οι ανυπότακτοι Γαλάτες γιορτάζουν τις νίκες τους μετά από κάθε περιπέτεια με τους Ρωμαίους.

Φωτ.: Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

Μέσα από αυτή τη συνάντηση γενεών που προσφέρει μια εμπειρία δημιουργίας, φαντασίας και αφήγησης, είναι μια ευκαιρία οι μεγάλοι που διάβασαν και έπαιξαν με τους Γαλάτες, να μοιραστούν ιστορίες και περιπέτειες και να αναγνωρίσουν αγαπημένους χαρακτήρες.

Η παρακολούθηση της δράσης είναι δυνατή με την αγορά εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο Παιχνιδιών στο ταμείο του μουσείου ή ηλεκτρονικά στο tickets.benaki.gr.

Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά και νέους κάτω των 22 ετών.