Holy Pop!Όταν οι ποπ σταρ γίνονται άγιοι και τα σουβενίρ τους ιερά λείψανα

Η Καθολική Εκκλησία έχει ακριβές σύστημα για τα ιερά λείψανα. Άλλο είναι το σώμα ενός αγίου, άλλο ένα αντικείμενο που χρησιμοποίησε ή φόρεσε, άλλο κάτι που απλώς ήρθε σε επαφή με το ιερό. Στον κόσμο της ποπ κουλτούρας, βέβαια, η ιεραρχία είναι πιο ακατάστατη, πιο συναισθηματική και ίσως πιο αποκαλυπτική: μια τσίχλα, ένα εισιτήριο συναυλίας, ένα κομμάτι ύφασμα, μια φωτογραφία σε κορνίζα, ένα δωμάτιο γεμάτο Prince, μια γωνιά αφιερωμένη στην Britney Spears, ένα προσκύνημα στο Graceland.

Η έκθεση Holy Pop!, που παρουσιάζεται στο Somerset House του Λονδίνου έως τις 9 Αυγούστου 2026, ξεκινά ακριβώς από αυτή την παράξενη συγγένεια ανάμεσα στη θρησκευτική λατρεία και το σύγχρονο fandom. Δεν αντιμετωπίζει τους φανς ως γραφικούς συλλέκτες ή ως ανθρώπους που πήραν λίγο πιο σοβαρά την αγάπη τους για έναν σταρ. Τους βλέπει ως δημιουργούς μικρών ιδιωτικών τελετουργιών, ως φύλακες αντικειμένων, ως ανθρώπους που κατασκευάζουν νόημα μέσα από όσα κρατούν.

Αυτοσχέδιο shrine αφιερωμένο στην Aaliyah, ένα από τα ιδιωτικά αντικείμενα λατρείας που παρουσιάζονται στην έκθεση Holy Pop!

Ο τάφος του Dobby στην παραλία Freshwater West στην Ουαλία, ένας απροσδόκητος τόπος pop προσκυνήματος φτιαγμένος από πέτρες, σημειώματα και μικρά αφιερώματα

Η έκθεση, σε επιμέλεια της Tory Turk, συγκεντρώνει έργα τέχνης, προσωπικές συλλογές, φωτογραφίες, αντικείμενα και αυτοσχέδια προσκυνήματα αφιερωμένα σε πρόσωπα της ποπ κουλτούρας. Στο ίδιο φαντασιακό πεδίο συνυπάρχουν ο Elvis Presley, ο Prince, η Britney Spears, η Nina Simone, ο George Michael, ο David Bowie, ο Jim Morrison, η Aaliyah, ακόμη και μυθολογίες που δεν γεννήθηκαν στη μουσική αλλά απέκτησαν δική τους λατρευτική γεωγραφία, όπως ο τάφος του Dobby στην Ουαλία.

Το πιο γοητευτικό στο Holy Pop! είναι ότι δεν κοιτάζει τη λατρεία της ποπ από ψηλά. Δεν ειρωνεύεται το δωμάτιο του φαν, το ράφι με τα αναμνηστικά, το αντικείμενο που δεν πετάχτηκε ποτέ. Αντιθέτως, τα αντιμετωπίζει με τη σοβαρότητα που συνήθως επιφυλάσσεται σε μουσειακά εκθέματα. Μια τσίχλα που μάσησε η Nina Simone και διατηρήθηκε από φαν δεν είναι εδώ απλώς ένα περίεργο εύρημα. Είναι τεκμήριο εγγύτητας. Ένα αντικείμενο που αποκτά αξία επειδή άγγιξε το σώμα του ειδώλου.

Με αυτή την έννοια, η ποπ λατρεία μοιάζει λιγότερο επιπόλαιη απ’ όσο συχνά νομίζουμε. Οι φαν δεν συλλέγουν μόνο πράγματα. Συλλέγουν αποδείξεις επαφής. Θραύσματα μιας σχέσης που μπορεί να μην υπήρξε ποτέ προσωπική, αλλά υπήρξε απολύτως αληθινή ως εμπειρία. Ένα τραγούδι, μια αφίσα, μια κονκάρδα, μια τούφα ψεύτικα μαλλιά, μια φωτογραφία μπροστά από έναν τάφο ή ένα σπίτι μπορούν να λειτουργήσουν σαν μηχανισμοί μνήμης, παρηγοριάς, ταυτότητας.

Αυτό είναι το σημείο όπου η έκθεση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από ένα απλό pop memorabilia show. Το Holy Pop! δεν λέει απλώς ότι αγαπάμε υπερβολικά τους σταρ. Λέει ότι, σε έναν όλο και πιο κοσμικό και ψηφιακό κόσμο, η ποπ κουλτούρα έχει αναλάβει κάποιες από τις λειτουργίες που κάποτε ανήκαν στη θρησκεία: δίνει κοινότητα, τελετουργία, παρηγοριά, εικόνες για να πιστέψουμε, τόπους για να επιστρέψουμε, πρόσωπα μέσα από τα οποία καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας.

Η τσίχλα της Nina Simone, φυλαγμένη σαν ιερό αντικείμενο: ένα μικρό υπόλειμμα επαφής που στην έκθεση αποκτά σχεδόν θρησκευτική βαρύτητα.

Η ίδια η Turk μιλά για τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αποτίουν φόρο τιμής σε pop stars και cult icons, είτε πηγαίνοντας σε τάφους και προσωρινά μνημεία, είτε στήνοντας στο σπίτι τους συλλογές που τους κρατούν συνδεδεμένους με κάτι μεγαλύτερο από την καθημερινότητα. Σε μια εποχή όπου πολλά από τα ίχνη του fandom έχουν μεταφερθεί στις οθόνες, η έκθεση επιμένει στη δύναμη του υλικού αντικειμένου. Το αντικείμενο κουβαλά χρόνο. Κουβαλά χέρι. Κουβαλά σώμα. Μπορεί να σε γυρίσει πίσω σε μια ηλικία, σε μια απώλεια, σε μια πρώτη επιθυμία, σε μια περίοδο που ένα τραγούδι έμοιαζε να σου εξηγεί ποιος είσαι.

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σαφές στα αντικείμενα που σχετίζονται με την queer μνήμη της ποπ. Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αντικείμενα αφιερωμένα στον George Michael, ανάμεσά τους και μια αναφορά σε γνωστό cruising σημείο στο Hampstead Heath. Εκεί η λατρεία δεν αφορά μόνο τον σταρ ως πρόσωπο, αλλά και τον κόσμο που άνοιξε γύρω του: επιθυμία, κρυφή γλώσσα, νυχτερινή γεωγραφία, σώματα που αναγνωρίζονται μέσα από ένα τραγούδι ή μια εικόνα.

Το mural του David Bowie στο Brixton, ένας από τους σύγχρονους τόπους λατρείας όπου η pop κουλτούρα συναντά τη δημόσια μνήμη.

Αντίστοιχα, η Britney Spears εμφανίζεται όχι απλώς ως pop icon αλλά ως μορφή διαφυγής και ταύτισης. Για κάποιον που μεγάλωνε μακριά από τα κέντρα της pop παραγωγής, προσπαθώντας να καταλάβει τη σεξουαλικότητά του ή να βρει μια γλώσσα για τον εαυτό του, η Britney δεν ήταν μόνο μουσική. Ήταν άνοιγμα. Ένας άλλος τόπος. Ένα σώμα πάνω στο οποίο μπορούσε να προβληθεί η επιθυμία, η υπερβολή, η ευθραυστότητα και η φαντασίωση της απόδρασης.

Η περίπτωση του Elvis Presley λειτουργεί σχεδόν σαν αρχέτυπο. Το Graceland δεν είναι απλώς πρώην κατοικία ενός σταρ. Είναι ένας τόπος προσκυνήματος, ένας χάρτης συλλογικής πίστης, ένα σημείο όπου γενιές φαν συνεχίζουν να περνούν την ίδια φλόγα από τον έναν στον άλλον. Ο Elvis υπήρξε ίσως η πρώτη μεγάλη μεταπολεμική μορφή που ένωσε τόσο έντονα την εμπορική κουλτούρα με κάτι σχεδόν θρησκευτικό: φωνή, σώμα, σεξουαλικότητα, αμαρτία, gospel, rock’n’roll, φαντασίωση σωτηρίας.

Ένα shrine για την Aaliyah, όπου φωτογραφίες, μικροαντικείμενα, σημειώματα και αναμνηστικά μετατρέπουν την pop μνήμη σε προσωπική τελετουργία

Στον Prince, η λατρεία παίρνει άλλη μορφή. Δεν είναι μόνο νοσταλγία. Είναι κοινότητα, αισθητική γλώσσα, αντι-κανονικότητα, μυστήριο. Η έκθεση φέρνει κοντά διαφορετικά είδη αφοσίωσης: από το σπίτι-ναό του Moodymann στο Ντιτρόιτ μέχρι την προσωπική συλλογή της Emma Hart, με εκατοντάδες αντικείμενα, επιστολές, φωτογραφίες, σπάνια μουσικά φορμά και αναμνηστικά αφιερωμένα στον Prince. Δύο άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές διαδρομές μπορούν να συναντηθούν μέσα από την ίδια pop θεότητα.

Το Holy Pop! έχει ενδιαφέρον και ως έκθεση για τη μουσειοποίηση του φαινομενικά ασήμαντου. Ένα κομμάτι τσίχλας, ένα κουτάκι αναψυκτικού, ένα εισιτήριο, ένα παλιό περιοδικό, ένα κλαδί από το σημείο ενός θανάτου, ένα αυτοσχέδιο shrine στο σαλόνι ενός σπιτιού: όλα αυτά θα μπορούσαν εύκολα να θεωρηθούν σκουπίδια, εμμονές ή ιδιωτικές παραξενιές. Εδώ, όμως, διαβάζονται ως αρχείο. Όχι επίσημο αρχείο, αλλά συναισθηματικό. Ένα αρχείο για το πώς η ποπ κουλτούρα κατοικεί στα σπίτια, στα σώματα και στις βιογραφίες των ανθρώπων.

Υπάρχει κάτι βαθιά συγκινητικό σε αυτή την αντιστροφή. Η ποπ κουλτούρα κατηγορήθηκε συχνά ότι είναι εφήμερη, επιφανειακή, υπερκαταναλωτική. Κι όμως, οι φαν της απέδειξαν ότι τίποτα δεν είναι εφήμερο όταν συνδέεται με μια κρίσιμη στιγμή της ζωής. Ένα τραγούδι που ακούστηκε μετά από έναν θάνατο. Μια αφίσα που κρεμάστηκε στο εφηβικό δωμάτιο. Μια κασέτα που έπαιζε όταν κάποιος κατάλαβε για πρώτη φορά ποιος είναι. Ένα αντικείμενο που δεν πετιέται επειδή κρατά μέσα του μια εκδοχή του εαυτού.

Γλυπτική αναφορά στον τάφο του Jim Morrison στο Père-Lachaise, έναν από τους πιο γνωστούς τόπους προσκυνήματος της ροκ μυθολογίας.

Το προσωπικό shrine της Emma Hart για τον Prince, με αντικείμενα, φωτογραφίες, σπάνια μουσικά φορμά και αναμνηστικά φυλαγμένα σαν οικιακό αρχείο λατρείας

Γι’ αυτό η έκθεση δεν είναι μόνο για τους σταρ. Είναι κυρίως για τους ανθρώπους που τους λάτρεψαν. Για την ανάγκη να έχεις κάτι να ακουμπήσεις όταν το τραγούδι έχει τελειώσει. Για την επιθυμία να κάνεις έναν ιδιωτικό βωμό σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο άυλος. Για την παράξενη αλήθεια ότι ένα αντικείμενο μπορεί να είναι ασήμαντο για όλους τους άλλους και απολύτως ιερό για εσένα.

Σε αυτό το σημείο, το Holy Pop! συνομιλεί με κάτι ευρύτερο από τη μουσική. Μιλά για το πώς η σύγχρονη κουλτούρα παράγει τους δικούς της αγίους, τους δικούς της τόπους προσκυνήματος, τα δικά της λείψανα. Ο Jim Morrison στο Père-Lachaise, ο Bowie στο Brixton, ο Elvis στο Graceland, ο Prince στα σπίτια των φαν, η Britney σε κεραμικό και νέον, ο George Michael σε μια ιδιωτική queer αγιογραφία. Όλοι επιστρέφουν όχι ως απλές διασημότητες, αλλά ως μορφές στις οποίες άνθρωποι επένδυσαν ανάγκη, μνήμη, σεξουαλικότητα, πένθος, χαρά.

Connor Coulston, Notice Me… Take My Hand. Κεραμικό και νέον έργο αφιερωμένο στην Britney Spears, ανάμεσα στο fan object και το pop ιερό λείψανο

Η έκθεση θυμίζει ότι η πίστη δεν εξαφανίστηκε ακριβώς. Άλλαξε αντικείμενα. Άλλαξε εικόνες. Άλλαξε τραγούδια.

Μπορεί να μη γονατίζουμε όλοι μπροστά σε αγίους, αλλά πολλοί από εμάς έχουμε κρατήσει κάτι επειδή άγγιξε μια στιγμή που δεν θέλαμε να χάσουμε. Και αυτό, όσο αστείο, υπερβολικό ή pop κι αν φαίνεται, είναι κι αυτό μια μορφή λατρείας.

με στοιχεία από Dazed