Χιροκάζου Κόρε-έντα: Με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και ο πόνος γίνεται αγορά

Ο Χιροκάζου Κόρε-έντα έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του κοιτάζοντας οικογένειες που δεν χωρούν εύκολα στους επίσημους ορισμούς της οικογένειας. Οικογένειες χωρίς δεσμούς αίματος, οικογένειες φτιαγμένες από ανάγκη, απώλεια, ψέμα, φροντίδα, παρανομία ή τρυφερότητα. Στο νέο του φιλμ, όμως, το ερώτημα γίνεται πιο παράξενο και πιο κοντινό από όσο θα θέλαμε: τι γίνεται όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι έναν νεκρό;

Στο Sheep in the Box, που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Καννών και βγαίνει στις ιταλικές αίθουσες στις 27 Αυγούστου, ένα ζευγάρι έχει χάσει τον επτάχρονο γιο του. Κάποια στιγμή, δέχεται στο σπίτι ένα ανθρωποειδές αντίγραφό του. Το παιδί μοιάζει με παιδί, μιλά, κινείται, υπάρχει μέσα στον χώρο της οικογένειας σαν υπόσχεση παρηγοριάς. Μόνο που η παρηγοριά αυτή δεν είναι μνήμη. Είναι προϊόν.

Εδώ βρίσκεται και η πιο ανησυχητική δύναμη της ιστορίας. Ο Κόρε-έντα δεν χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σαν εύκολο δυστοπικό τέχνασμα. Δεν φτιάχνει απλώς μια ιστορία για ρομπότ, ούτε άλλη μία αλληγορία για το μέλλον που θα μας καταπιεί. Τον ενδιαφέρει κάτι πιο ήσυχο και πιο σκληρό: η στιγμή όπου ο πόνος γίνεται υπηρεσία, το πένθος γίνεται αγορά και η απώλεια αποκτά εταιρικό μενού.

Facebook Twitter Σκηνή από το Sheep in the Box του Χιροκάζου Κόρε-έντα, όπου μια οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με την πιο άβολη υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης: την επιστροφή όσων έχουν χαθεί. Φωτ.: Courtesy of NEON

Ο ίδιος συνδέει την ταινία με μια βιομηχανία που ήδη αναπτύσσεται στην Ασία, κυρίως στην Ιαπωνία, την Κορέα και την Κίνα: υπηρεσίες που υπόσχονται, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να «ξαναφέρουν» τους νεκρούς στους ζωντανούς. Άλλοτε μέσα από εικόνες που μιλούν, άλλοτε μέσα από φωνές, άλλοτε μέσα από ψηφιακές αναπαραστάσεις που παρηγορούν τους συγγενείς. Ακόμη και στις κηδείες, λέει, μπορεί πια η φωτογραφία του νεκρού να ευχαριστεί τους καλεσμένους που ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν.

Η εικόνα είναι σχεδόν φρικτή επειδή δεν μοιάζει πια με επιστημονική φαντασία. Μοιάζει με υπηρεσία που μπορεί να αγοραστεί. Και εκεί αρχίζει το ερώτημα που ο Κόρε-έντα θεωρεί αναπόφευκτο για τα επόμενα χρόνια: σε ποιον ανήκουν το πρόσωπο, η εικόνα, η φωνή και η ταυτότητα ενός ανθρώπου μετά τον θάνατό του; Έχουν οι ζωντανοί το δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν; Μπορεί η αγάπη να γίνει άδεια χρήσης; Μπορεί το πένθος να λειτουργήσει σαν συνδρομή;

Αυτή είναι η πιο δυνατή πολιτιστική μετατόπιση που φέρνει το Sheep in the Box. Μέχρι πρόσφατα, η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στην τέχνη περιστρεφόταν κυρίως γύρω από την εργασία, τα δικαιώματα, τα σενάρια, τις εικόνες, τις φωνές των ηθοποιών, την αντιγραφή ύφους. Ο Κόρε-έντα μεταφέρει το ερώτημα σε ένα βαθύτερο και πιο ευάλωτο πεδίο: όχι τι θα κάνει η AI στη δημιουργία, αλλά τι θα κάνει στην απώλεια.

Γιατί το πένθος είναι ίσως το τέλειο πεδίο για μια αγορά χωρίς όρια. Ο άνθρωπος που πενθεί δεν ζητά απλώς πληροφορία. Ζητά παρουσία. Ζητά φωνή. Ζητά να ξαναδεί ένα πρόσωπο, να ακούσει μια απάντηση, να καθυστερήσει την οριστική απουσία. Αν η τεχνολογία μπορεί να του πουλήσει αυτό το «λίγο ακόμη», ποιος θα βάλει το όριο;

Ο Κόρε-έντα αντιμετωπίζει το θέμα μέσα από τη δική του μόνιμη εμμονή: την οικογένεια ως κάτι που δεν είναι ποτέ σταθερό, αλλά αλλάζει ανάλογα με τον ρόλο που έχει κανείς μέσα της. Γιος, γονιός, σύζυγος, παππούς. Ο ίδιος έχει πει ότι οι ταινίες που έκανε όσο ζούσαν οι γονείς του είναι διαφορετικές από εκείνες που έκανε μετά τον θάνατό τους, και διαφορετικές από εκείνες που άρχισε να κάνει αφότου απέκτησε παιδιά. Δεν άλλαξε μόνο το θέμα. Άλλαξε το βλέμμα.

Στο Sheep in the Box, αυτό το βλέμμα συναντά και μια προσωπική μετατόπιση. Την περίοδο που δούλευε την ταινία, ο γιος του έφυγε από το σπίτι για να πάει στο πανεπιστήμιο. Δεν πρόκειται, φυσικά, για απώλεια όπως εκείνη που ζουν οι γονείς του φιλμ. Όμως ο Κόρε-έντα αναγνώρισε αργότερα ότι υπήρχε μέσα του το αίσθημα του γονιού από τον οποίο το παιδί απομακρύνεται. Η ιστορία της ταινίας και η δική του καθημερινότητα άρχισαν να καθρεφτίζονται με έναν τρόπο αδιόρατο αλλά ουσιαστικό.

Αυτό ίσως εξηγεί γιατί δεν μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη με τον ενθουσιασμό του τεχνολογικού θαύματος ούτε με την άνεση της πλήρους απόρριψης. Παραδέχεται ότι τη χρησιμοποιεί ήδη περισσότερο από όσο νόμιζε, μέσα από αυτόματες μεταφράσεις και άλλα εργαλεία. Αλλά όταν, μαζί με τον παραγωγό της ταινίας, έδωσαν το σενάριο στο ChatGPT για να πάρουν γνώμη, οι παρατηρήσεις του δεν του φάνηκαν ενδιαφέρουσες.

Ο λόγος, όπως τον θέτει ο ίδιος, είναι απλός και βαθύς: η μηχανή δεν έχει προσωπικό γούστο. Δεν έχει συναντήσει ποτέ μια ταινία που να της αλλάξει τη ζωή. Δεν έχει εμπειρία του σώματος, της αμηχανίας, της ασάφειας, της μνήμης που πονάει, του βλέμματος που επιστρέφει σε κάτι άχρηστο και γι’ αυτό ανθρώπινο. Μπορεί να οργανώσει, να προτείνει, να συνοψίσει. Αλλά δεν έχει ζήσει κάτι που να την κάνει να θέλει να σωπάσει.

Για τον Κόρε-έντα, αυτό που μας ξεχωρίζει από την τεχνητή νοημοσύνη, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι η φαντασία. Μαζί της, η σωματικότητα και η αμφισημία. Όλα εκείνα τα πράγματα που δεν είναι αποδοτικά, που δεν μοιάζουν χρήσιμα, που δεν παράγουν πάντα αποτέλεσμα, αλλά κάνουν τον άνθρωπο άνθρωπο. Γι’ αυτό και λέει ότι θέλει να κάνει ταινίες μακριά από μια νοημοσύνη σχεδιασμένη μόνο για να κάνει τα πάντα πιο αποτελεσματικά.

Στο βάθος, το Sheep in the Box δεν είναι μια ταινία για το αν τα ρομπότ θα γίνουν άνθρωποι. Είναι μια ταινία για το αν οι άνθρωποι, μπροστά στον πόνο τους, θα επιτρέψουν στην αγορά να αποφασίσει τι σημαίνει παρηγοριά. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν εμφανίζεται εδώ ως τέρας. Εμφανίζεται ως κάτι πολύ πιο επικίνδυνο: ως πρακτική λύση σε κάτι που ίσως δεν πρέπει να λύνεται τόσο εύκολα.

Ο Κόρε-έντα θυμίζει ότι o θάνατος απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την καθημερινή εμπειρία. Τον κρύβουμε, τον οργανώνουμε, τον αναθέτουμε, τον κάνουμε λιγότερο ορατό. Όμως η επίγνωση του θανάτου, λέει, είναι θεμελιώδης για την ηθική μας συνείδηση. Αν χάσουμε την επαφή μαζί του, αν τον αντικαταστήσουμε με μια διαχειρίσιμη ψηφιακή συνέχεια, μπορεί να μη γλιτώσουμε από τον πόνο. Μπορεί απλώς να χάσουμε το μέτρο του.

Facebook Twitter Ο Χιροκάζου Κόρε-έντα, ο σκηνοθέτης που έχει χτίσει το σινεμά του γύρω από τις οικογένειες, την απώλεια και τους δεσμούς που δεν χωρούν εύκολα σε ορισμούς.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο αν μια AI μπορεί να μιμηθεί τη φωνή ενός παιδιού. Είναι αν πρέπει να της το ζητήσουμε. Δεν είναι μόνο αν μπορεί να ανασυνθέσει ένα πρόσωπο. Είναι αν το πρόσωπο αυτό εξακολουθεί να ανήκει σε κάποιον. Δεν είναι μόνο αν οι ζωντανοί έχουν ανάγκη να παρηγορηθούν. Είναι αν αυτή η ανάγκη τους δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τους νεκρούς.

Σε αυτό το σημείο, ο Κόρε-έντα επιστρέφει εκεί όπου ήταν πάντα πιο δυνατός: όχι στη μεγάλη τεχνολογική ιδέα, αλλά στο μικρό οικογενειακό δωμάτιο όπου κανείς δεν ξέρει τι είναι σωστό. Εκεί όπου η αγάπη μπορεί να μοιάζει με φροντίδα και με ιδιοκτησία μαζί. Εκεί όπου η μνήμη μπορεί να σώσει αλλά και να παγιδεύσει. Εκεί όπου η απουσία είναι τόσο αφόρητη, ώστε ακόμη και μια ψεύτικη παρουσία μπορεί να μοιάζει με δώρο.

Και αυτό ακριβώς κάνει την ταινία ανησυχητική. Δεν μας δείχνει ένα μέλλον μακρινό. Μας δείχνει μια αγορά που ετοιμάζεται να σταθεί δίπλα στο πιο ανθρώπινο πράγμα που υπάρχει: την αδυναμία μας να αφήσουμε τους νεκρούς να φύγουν.

Με στοιχεία από La Repubblica