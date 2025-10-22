Hermès: Η Grace Wales Bonner είναι η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της ανδρικής συλλογής

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια Grace Wales Bonner ορίστηκε νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της ανδρικής συλλογής του γαλλικού οίκου μόδας Hermès.

Ο διορισμός αυτός σηματοδοτεί ότι η 35χρονη Wales Bonner, από το Λονδίνο, είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει τη διεύθυνση σχεδιασμού σε μεγάλο οίκο μόδας, σύμφωνα με τους New York Times.

Σε δήλωσή της, η Wales Bonner είπε ότι νιώθει «τεράστια τιμή που της εμπιστεύθηκαν αυτόν τον ρόλο».

Σημειώνεται πως αντικαθιστά τη Véronique Nichanian, η οποία υπήρξε καλλιτεχνική διευθύντρια του ανδρικού τμήματος της εταιρείας για 37 χρόνια Η τελευταία συλλογή της Nichanian για τον οίκο θα παρουσιαστεί στο Παρίσι τον Ιανουάριο, ενώ η πρώτη συλλογή της Wales Bonner για τη Hermès αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Στη δήλωσή της, η Wales Bonner ανέφερε: «Είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται, το να ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο, ακολουθώντας μια παράδοση εμπνευσμένων τεχνιτών και σχεδιαστών».

Ευχαρίστησε επίσης τη διοίκηση της εταιρείας «για την ευκαιρία να φέρω το όραμά μου σε αυτόν τον μαγικό οίκο».

H Grace Wales Bonner στο Met Gala 2025/Φωτογραφία: X

Δημοσιεύοντας την είδηση την Τρίτη, η Vogue έγραψε: «Ενώ οι άνθρωποι του κλάδου στοιχημάτιζαν σε μια εσωτερική προαγωγή, η Hermès επέλεξε ένα καταξιωμένο ταλέντο».

Η Wales Bonner, που γεννήθηκε στο Λονδίνο από Αγγλίδα μητέρα και Τζαμαϊκανό πατέρα, ίδρυσε το δικό της brand το 2014, λίγο μετά την αποφοίτησή της από το Central Saint Martins College of Art του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τη Vogue, η Wales Bonner θα συνεχίσει να διατηρεί το ομώνυμο brand της παράλληλα με τον νέο της ρόλο στη Hermès.

Έχει ντύσει τον οδηγό της F1 Lewis Hamilton, τη μουσικό FKA Twigs και τον ηθοποιό Jeff Goldblum για το φετινό Met Gala, ενώ έχει συνεργαστεί με τη μουσικό Solange Knowles, αδελφή της Beyoncé, σε συλλογή T-shirt.

Ο Lewis Hamilton στο Met Gala 2025 με look επιμελημένο από την Wales Bonner

Η Wales Bonner έχει επίσης επιμεληθεί έκθεση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης και έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις στις Serpentine Galleries του Λονδίνου.

Διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με την Adidas και το 2022 της απονεμήθηκε το παράσημο MBE (Member of the Order of the British Empire) για την προσφορά της στη μόδα.

Ο Pierre-Alexis Dumas, γενικός καλλιτεχνικός διευθυντής της Hermès, δήλωσε: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που καλωσορίζω τη Grace στην οικογένεια των καλλιτεχνικών διευθυντών της Hermès. Η προσέγγισή της στη σύγχρονη μόδα, την τέχνη και τον πολιτισμό θα συμβάλει στη διαμόρφωση του ανδρικού στυλ της Hermès, συνδυάζοντας την κληρονομιά του οίκου με μια τολμηρή ματιά στο παρόν. Η διάθεση και η περιέργειά της για την καλλιτεχνική δημιουργία αντηχούν έντονα με τη δημιουργική φιλοσοφία και την προσέγγιση της Hermès. Βρισκόμαστε στην αρχή ενός γόνιμου και αμοιβαία επωφελούς διαλόγου».

Με πληροφορίες από BBC