Helmut Berger: Πέθανε ο αινιγματικός αστέρας του κινηματογράφου

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Πέμπτη, ο Αυστριακός ηθοποιός Helmut Berger λίγες μέρες πριν συμπληρώσει τα 79 του χρόνια.

Ο Helmut Berger πέθανε στον ύπνο του, όπως έγινε γνωστό από τον ατζέντη του, που έκανε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

Σε ταινίες όπως "The Damned" (1969) και "Ludwig II" (1972), ο Berger κέρδισε την αναγνώριση για την εντυπωσιακή του εμφάνιση και τη σαγηνευτική του παρουσία στην οθόνη.

Ποιος ήταν ο Helmut Berger

Γεννημένος στις 29 Μαΐου του 1944, ο Helmut Berger γεννήθηκε στην αυστριακή πόλη Σπα. Αρχικά εργάστηκε ως κομπάρσος σε παραγωγές στη Ρώμη, πριν ανακαλυφθεί από τον Ιταλό σκηνοθέτη Luchino Visconti.

Ο Visconti, ο οποίος στη συνέχεια σύναψε σχέση με τον Berger, του έδωσε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο του 1967 στην ταινία "The Witches".

Η συνεργασία του με τον Ιταλό σκηνοθέτη θεωρείται εξαιρετική. Ο Berger προσωποποίησε τη διάλυση των σεξουαλικών ταμπού στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για την απεικόνιση ναρκισσιστικών και bi φιγούρων.

Αξιομνημόνευτοι ήταν οι ρόλοι του στις ταινίες του Ιταλού σκηνοθέτη "The Damned" και "Ludwig II", στις οποίες υποδύθηκε έναν παράφρονα Βαυαρό βασιλιά.

«Ο Helmut Berger ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ταλαντούχους ηθοποιούς που γνώρισε ποτέ ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος» δήλωσε ο ατζέντης του, Helmut Werner.

«Ο μέντοράς του (σ.σ. ο Visconti), αναγνώρισε αμέσως αυτό το ταλέντο. Κανένας άλλος ηθοποιός, μετά από αυτόν, δεν ενσάρκωσε τόσο εκφραστικά τον βασιλιά του βαυαρικού παραμυθιού».

Ο Visconti φαίνεται ότι αποκαλούσε συχνά τον πρωταγωνιστή του «τον πιο όμορφο άνδρα στον κόσμο».

Παγκόσμια φήμη

Ο Berger γνώρισε παγκόσμια φήμη με το "The Garden of the Finzi-Continis," του Vittorio De Sica, το "Dorian Gray" του Massimo Dallamano και, αργότερα, με το "The Godfather Part III" του Francis Ford Coppola.

Πρωταγωνίστησε στο πλευρό μεγάλων κινηματογραφικών αστέρων όπως οι Elizabeth Taylor, Henry Fonda, Burt Lancaster και Silvana Mangano.

Το ποπ είδωλο Madonna έχει παραδεχθεί πως ο Berger αλλά και ο David Bowie ήταν από τις σημαντικότερες επιρροές στο έργο της.

Μετά τον θάνατο του Visconti το 1976, ο αστέρας βυθίστηκε σε μία προσωπική κρίση και δέχθηκε λίγους σημαντικούς ρόλους και αντ' αυτού εμφανιζόταν σε talks shows και ριάλιτι.

Ωστόσο, ο ατζέντης του επεσήμανε πως δεν έχει μετανιώσει. «Πριν από πολλά χρόνια, ο Helmut Μπέργκερ μου είπε: "Έχω ζήσει τρεις ζωές. Και σε 4 γλώσσες! Δεν μετανιώνω τίποτα!"».