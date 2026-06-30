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Το χαμένο James Bond τραγούδι του Chris Martin που δεν ακούσαμε ποτέ

Ένα ακυκλοφόρητο ακουστικό demo του Chris Martin, που φέρεται να γράφτηκε για το «The World Is Not Enough», βγαίνει σε δημοπρασία μαζί με σπάνιες πρώιμες ηχογραφήσεις των Coldplay από την εποχή πριν από το «Parachutes»

The LiFO team
The LiFO team
Το χαμένο James Bond τραγούδι του Chris Martin που δεν ακούσαμε ποτέ Facebook Twitter
φωτογραφία: Yana Yatsuk
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Πριν οι Coldplay γίνουν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του 21ου αιώνα, πριν από τα στάδια, τα βραχιολάκια φωτός και την παγκόσμια μηχανή των επιτυχιών, υπήρχαν κασέτες. Πρόχειρες ηχογραφήσεις, πρώιμες εκδοχές τραγουδιών, ακουστικά demos, υλικό από την περίοδο που μια μπάντα ακόμα δοκίμαζε τον ήχο της και δεν ήξερε ακριβώς πόσο μεγάλη θα γινόταν.

Ένα από αυτά τα τεκμήρια είναι τώρα έτοιμο να βγει στο φως: ένα ακυκλοφόρητο demo του Chris Martin με τίτλο «The World Is Not Enough», που φέρεται να προοριζόταν για την ομώνυμη ταινία James Bond του 1999, βγαίνει σε δημοπρασία από τη Wax Poetics μαζί με σπάνιες ηχογραφήσεις από τα πρώτα χρόνια των Coldplay.

Το τραγούδι δημοπρατείται ως μεμονωμένη ηχογράφηση σε κασέτα, με τον Martin να τραγουδάει συνοδεία ακουστικής κιθάρας. Δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ και δεν είναι γνωστό αν υποβλήθηκε πράγματι για την ταινία με τον Pierce Brosnan. Το επίσημο theme του Bond εκείνης της χρονιάς, επίσης με τίτλο «The World Is Not Enough», ηχογραφήθηκε τελικά από τους Garbage.

Το υλικό προέρχεται από το αρχείο του Βρετανού παραγωγού Chris Allison, ο οποίος συνεργάστηκε με τους Coldplay πριν από το EP τους «The Blue Room», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1999. Η Wax Poetics παρουσιάζει στη δημοπρασία μια σειρά από πρώιμες κασέτες, ταινίες-master και ηχογραφήσεις της μπάντας πριν από το «Parachutes», το άλμπουμ που θα τους σύστηνε παγκοσμίως το 2000.

Στην επίσημη σελίδα της δημοπρασίας εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, το demo του Chris Martin για το «The World Is Not Enough», ένα πρώιμο αρχείο demo των Coldplay και υλικό από τις ηχογραφήσεις του «The Blue Room».

Η ιστορία έχει και μια ωραία Bond ειρωνεία. Οι Coldplay δεν έκρυψαν ποτέ τη σχέση τους με τον κόσμο του 007. Για το τραγούδι «Spies», από το «Parachutes», είχαν αναφέρει παλιότερα ότι είχαν στο μυαλό τους τον John Barry, τον συνθέτη που σφράγισε όσο λίγοι τον κινηματογραφικό ήχο του James Bond. Εκείνη την περίοδο, όπως σημείωναν, υπήρχε πράγματι μια ταινία Bond «στα σκαριά» — το «The World Is Not Enough».

Το demo του Martin, όμως, δεν είναι το μόνο αντικείμενο που κάνει τη δημοπρασία ενδιαφέρουσα για τους θαυμαστές. Ανάμεσα στα αντικείμενα υπάρχουν αυθεντικές ταινίες-master για το «The Blue Room», το πρώτο EP των Coldplay για την Parlophone, με την οποία υπέγραψαν τον Απρίλιο του 1999 όσο ακόμη σπούδαζαν στο University College London. Το αυτοχρηματοδοτούμενο πρώτο τους EP, «Safety», είχε κυκλοφορήσει το 1998, σε μια εποχή που η μπάντα βρισκόταν ακόμη πριν από τη μεγάλη έκρηξη.

Στις κασέτες περιλαμβάνονται επίσης ακυκλοφόρητες ή εναλλακτικές εκδοχές τραγουδιών που αργότερα θα έμπαιναν στο «Parachutes», όπως τα «Spies», «We Never Change» και «Shiver», καθώς και μια ακυκλοφόρητη εκδοχή του «Bigger Stronger» από το «The Blue Room». Μια άλλη κασέτα, με την απλή ένδειξη «Coldplay Tracks», περιλαμβάνει εννέα τραγούδια, ανάμεσά τους πρόβες των «Shiver» και «We Never Change», αλλά και το μέχρι σήμερα άγνωστο, σχεδόν κωμικά πρώιμο στον τίτλο του, «Ode to Deodorant».

Αυτό είναι ίσως και το πιο γοητευτικό στοιχείο της δημοπρασίας. Δεν δείχνει απλώς μια διάσημη μπάντα ως συλλεκτικό brand. Δείχνει το σημείο πριν από τη μυθολογία. Τη στιγμή που οι Coldplay δεν ήταν ακόμη οι Coldplay του «Yellow», του «The Scientist» και του «Viva la Vida», αλλά τέσσερις νέοι μουσικοί στο Λονδίνο, με ημιτελείς ιδέες, τραγούδια που άλλαζαν μορφή και ένα πιθανό Bond theme που χάθηκε στον δρόμο.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει και υλικό πέρα από τους Coldplay. Ο Chris Allison διαθέτει επίσης αρχειακές ηχογραφήσεις από τους Beta Band, το solo project King Biscuit Time του Steve Mason, καθώς και σημαντικό υλικό από τα πρώτα χρόνια των Wedding Present, ανάμεσά τους ηχογραφήσεις γύρω από το «George Best», το «Ukrainian John Peel Sessions» και το «Bizarro». Μέρος των εσόδων θα δοθεί στην πρωτοβουλία μουσικής εκπαίδευσης Restore the Music.

Όμως το αντικείμενο που θα τραβήξει αναπόφευκτα το βλέμμα είναι εκείνη η μικρή κασέτα: ο Chris Martin μόνος με μια κιθάρα, δοκιμάζοντας ένα τραγούδι για έναν Bond στον οποίο τελικά δεν ακούστηκε ποτέ. Στην ιστορία της ποπ, τέτοια χαμένα αρχεία έχουν πάντα μια παράξενη γοητεία. Δεν αλλάζουν απαραίτητα αυτό που ξέρουμε για έναν καλλιτέχνη. Ανοίγουν, όμως, μια ρωγμή σε όσα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί.

Πριν από το «Parachutes», πριν από την παγκόσμια επιτυχία, πριν οι Coldplay γίνουν συνώνυμο μιας συγκεκριμένης μελαγχολικής μεγαλοπρέπειας, υπήρχε και αυτή η εκδοχή: ένα ακουστικό τραγούδι για τον James Bond, χαμένο για σχεδόν τρεις δεκαετίες σε μια κασέτα.

με στοιχεία από Guardian

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