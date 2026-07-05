Χαμένη τεχνική χρυσοχοΐας της δυναστείας των Μινγκ αναβιώνει μετά από σχεδόν 500 χρόνια

Οι Κινέζοι χρυσοχόοι κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Μινγκ κατασκεύαζαν κοσμήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία έχουν ανακαλυφθεί σε τάφους της επαρχίας Χουμπέι.

Μια πρόσφατη μελέτη στο περιοδικό «NPJ Heritage Science» εξέτασε σκουλαρίκια από τον τάφο του πρίγκιπα Ζου Ζαϊρόνγκ, ο οποίος πέθανε το 1545. Οι ερευνητές μελέτησαν μια ξεχασμένη τεχνική που ονομάζεται «Jin zhe si». Η τεχνική αυτή δημιουργεί την εμφάνιση φιλιγκράν χωρίς τη χρήση σύρματος.

Το παραδοσιακό φιλιγκράν βασίζεται σε λεπτά σύρματα που στρίβονται και συγκολλούνται σχηματίζοντας δαντελωτά μοτίβα.

Η μέθοδος «Jin zhe si» ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας διπλωμένα φύλλα χρυσού. Εξαιρετικά λεπτό φύλλο χρυσού συμπιέζεται σε σφιχτές παράλληλες πτυχώσεις. Αυτές οι πτυχώσεις σχηματίζουν μια ελαφριά κοίλη δομή με σατινέ επιφάνεια.

Τα σκουλαρίκια που μελετήθηκαν παρουσιάζουν σχήμα διπλής κολοκύθας με κρεμαστά φύλλα. Η μικροσκοπική εξέταση αποκάλυψε ομοιόμορφη κυματοειδή υφή σε όλη την επιφάνεια. Δεν εμφανίστηκε κανένα σύρμα ή εσωτερικό υλικό πλήρωσης μέσα στη δομή. Κάθε ορατή λεπτομέρεια προέρχεται από την επεξεργασία του διπλωμένου φύλλου χρυσού.

Η χρυσοχοΐα κατά την περίοδο της δυναστείας Μινγκ

Οι ερευνητές δημιούργησαν σχέδια και ανακατασκεύασαν τα βήματα μέσω αντίστροφης μηχανικής. Δημιούργησαν ένα αντίγραφο που ταιριάζει στενά σε σχήμα, υφή και βάρος. Η διαφορά μεταξύ του αντιγράφου και του πρωτότυπου παρέμεινε κοντά στο ένα γραμμάριο. Τα ιστορικά αρχεία καθοδήγησαν κάθε στάδιο της παραγωγής.

Στα πειράματα εξετάστηκαν φύλλα χρυσού, αργύρου και αλουμινίου, τα οποία υποβλήθηκαν στην ίδια διαδικασία αναδίπλωσης. Τα φύλλα αργύρου και αλουμινίου σχίστηκαν ή υπέστησαν βλάβη κατά τη διάρκεια των επαναλαμβανόμενων αναδιπλώσεων. Ο χρυσός υψηλής καθαρότητας διατήρησε τις πτυχώσεις χωρίς να ραγίσει ή να σπάσει. Η μαλακότητα του χρυσού επέτρεψε τη δημιουργία σταθερών πτυχώσεων κατά τη διαμόρφωση.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επιλογή του υλικού καθόρισε την επιτυχία της τεχνικής. Μόνο ο χρυσός άντεξε την επαναλαμβανόμενη αναδίπλωση σε λεπτές αυλακώσεις. Οι ερευνητές συνδέουν την καθαρότητα του χρυσού με τη διατήρηση της μεθόδου στο πέρασμα της ιστορίας. Εργαλεία από νεφρίτη ή αχάτη πιθανώς διαμόρφωναν τις πτυχώσεις στα αρχικά εργαστήρια.

Facebook Twitter Φωτ.: Tian, Z., Ren, K., & Jiang, Z., NPJ Heritage Science

Η ανακατασκευή υποδηλώνει ότι οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν λεία και σκληρά εργαλεία για την πίεση του φύλλου. Παρόμοια εργαλεία εμφανίζονται και σε άλλες πρακτικές μεταλλουργίας της δυναστείας Μινγκ. Η διαδικασία πιθανώς απαιτούσε από έναν εξειδικευμένο τεχνίτη περίπου μία ημέρα για κάθε σκουλαρίκι. Η μέθοδος απαιτούσε σταθερό έλεγχο και προσεκτικό χειρισμό.

Η μελέτη διαχωρίζει το «Jin zhe si» από την τυπική ταξινόμηση του φιλιγκράν. Και τα δύο μοιράζονται το ίδιο οπτικό στυλ, αλλά διαφέρουν ως προς τη διαδικασία παραγωγής. Οι ερευνητές προειδοποιούν να μην χαρακτηρίζονται αντικείμενα χωρίς φυσικές αποδείξεις. Οι νέες ανακαλύψεις βοηθούν τα μουσεία να επαναξιολογήσουν ορισμένα χρυσά αντικείμενα.

Η εργασία συνδέει τις γραπτές πηγές με τα υλικά ευρήματα από τους τάφους. Τα αποτελέσματα συμβάλλουν σε μια σαφέστερη κατανόηση της μεταλλουργίας της δυναστείας Μινγκ. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την επιδεξιότητα των τεχνιτών που εργάζονταν με περιορισμένα εργαλεία. Η μελέτη αποκαθιστά γνώσεις που είχαν χαθεί για αιώνες.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα σε ολόκληρη την επαρχία Χουμπέι συνεχίζουν να αποκαλύπτουν πλούσια χρυσά αντικείμενα από βασιλικές ταφές. Τα αντικείμενα αυτά συμβάλλουν στην επιβεβαίωση των προηγμένων δεξιοτήτων στη μεταλλουργία στα εργαστήρια της δυναστείας Μινγκ. Νέες δοκιμές αναπαραγωγής υποστηρίζουν τη συνέχιση της μελέτης των αρχαίων μεθόδων κατασκευής κοσμημάτων.

Με πληροφορίες από NPJ Heritage Science και Archaeology News Online Magazine

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