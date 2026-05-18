Χαβιέ Μπαρδέμ: «Η τοξική αρρενωπότητα οδηγεί σε πολέμους και σε δολοφονίες γυναικών»

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δήλωσε στο Φεστιβάλ των Καννών ότι η «τοξική αρρενωπότητα» βρίσκεται πίσω από τη βία κατά των γυναικών, εξαπολύοντας κριτική σε όλους όσοι την αναπαράγουν, κατά τον ίδιο, σε πολιτικό επίπεδο, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ βρέθηκε στις Κάννες για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Beloved» και, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μίλησε τόσο για τον πόλεμο στη Γάζα όσο και για την άνοδο του πιο επιθετικού ανδρικού προτύπου εξουσίας, που αντιπροσωπεύουν Τραμπ, Πούτιν και Νετανιάχου.

«Κατά μέσο όρο μία ή δύο γυναίκες δολοφονούνται κάθε μήνα στην Ισπανία από πρώην συζύγους ή συντρόφους τους. Είναι τρομακτικό το πόσο έχουμε αρχίσει να το θεωρούμε φυσιολογικό», είπε χαρακτηριστικά.

«Σκοτώνουμε γυναίκες επειδή κάποιοι άντρες πιστεύουν ότι τους ανήκουν. Είμαστε σοβαροί;» πρόσθεσε.

Ο Μπαρδέμ συνέδεσε ευθέως αυτή τη συμπεριφορά με τον τρόπο που, όπως είπε, λειτουργούν αρκετοί ισχυροί πολιτικοί άνδρες σήμερα.

«Αυτό το πρόβλημα φτάνει μέχρι τον Τραμπ, τον Πούτιν και τον Νετανιάχου. Αυτοί οι “άντρες με μεγάλα αρχ…”, που λένε “το δικό μου είναι μεγαλύτερο από το δικό σου και θα σε βομβαρδίσω”», σημείωσε.

«Είναι μια απολύτως τοξική ανδρική συμπεριφορά και πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η κοινωνία σήμερα είναι πιο συνειδητοποιημένη απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.

Ο ηθοποιός μίλησε και για τον πόλεμο στη Γάζα, δηλώνοντας πως «η γενοκτονία είναι γεγονός», ενώ υποστήριξε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στο Χόλιγουντ σταματούν να φοβούνται να εκφραστούν δημόσια υπέρ της Παλαιστίνης.

«Όσοι φτιάχνουν “μαύρες λίστες” θα είναι τελικά εκείνοι που θα υποστούν τις συνέπειες», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τη συγκέντρωση ισχύος στα μεγάλα media και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι η νέα γενιά βομβαρδίζεται από γρήγορα και λαϊκιστικά μηνύματα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της πληροφορίας.

Με πληροφορίες από Variety