H Τέιλορ Σουίφτ γίνεται η δεύτερη νεότερη καλλιτέχνιδα που εισάγεται στο Songwriters Hall of Fame

Η Τέιλορ Σουίφτ θα γίνει η δεύτερη νεότερη δημιουργός τραγουδιών που εισάγεται στο Songwriters Hall of Fame, μπαίνοντας στο ίδιο πάνθεον με τον Stevie Wonder, ο οποίος είχε ενταχθεί σε ηλικία 33 ετών το 1983, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο οργανισμός.

Η διάκριση αυτή κατατάσσει τον ποπ σταρ, κάτοχο 14 βραβείων Grammy, μεταξύ των πιο διάσημων τραγουδοποιών όλων των εποχών.

Η Σουίφτ θα ενταχθεί μαζί με τους Alanis Morissette, Kenny Loggins και τα μέλη των Kiss Paul Stanley και Gene Simmons, με την τελετή να έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου στο Marriott Marquis Hotel, όπως ανακοινώθηκε στην εκπομπή CBS Mornings.

«Έχουν κυριολεκτικά γράψει το soundtrack της ζωής μας. Τα τραγούδια με τα οποία χορεύουμε, κλαίμε και ροκάρουμε», δήλωσε ο πολιτιστικός ανταποκριτής Anthony Mason στο CBS Mornings, πριν ανακοινώσει τους τιμώμενους.

Το Songwriters Hall of Fame ιδρύθηκε το 1969 και απαιτεί οι δημιουργοί που εντάσσονται να διαθέτουν σημαντικό κατάλογο τραγουδιών, με προϋπόθεση να έχουν περάσει 20 χρόνια από την πρώτη εμπορική κυκλοφορία τραγουδιού τους.

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει κερδίσει τέσσερα Grammy για άλμπουμ της χρονιάς. Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία της, The Life of a Showgirl, πούλησε περισσότερα αντίτυπα από οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ στη σύγχρονη εποχή κατά την πρώτη εβδομάδα διάθεσης, σύμφωνα με το Billboard, που επικαλέστηκε στοιχεία της Luminate.

Τον Μάιο του 2025, η Swift ανακοίνωσε ότι αγόρασε τα δικαιώματα της μουσικής της, ανακτώντας επίσημα την κυριότητα όλων των master ηχογραφήσεών της, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων έξι άλμπουμ της.

Το άλμπουμ της «The Tortured Poets Department» του 2024, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard 200, πούλησε 8 εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Luminate.

Με πληροφορίες από Guardian