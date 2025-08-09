H «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα: «Δεν θα ξαναγίνει ταινία σαν αυτή»

Μετά από έξι μήνες γυρισμάτων σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο, ολοκληρώθηκε η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια».

Την είδηση γνωστοποίησε η καλλιτεχνική διευθύντρια του φιλμ, Σαμάνθα Ένγκλεντερ, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, σύμφωνα με το Maxblizz.

Το ποστ για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της «Οδύσσειας»

Η ταινία, κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου έπους του Ομήρου, γυρίστηκε σε εντυπωσιακές τοποθεσίες σε Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Μαρόκο, Σκωτία, Ισλανδία και στη Σαχάρα, ενώ οι τελευταίες σκηνές πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες.

Με προϋπολογισμό περίπου 250 εκατ. δολάρια, είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, υπό τη διεύθυνση φωτογραφίας του Χόιτε Βαν Χοϊτέμα.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα εμφανίζεται ο Ματ Ντέιμον, πλαισιωμένος από τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, τη Zendaya ως θεά Αθηνά, τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως Ερμή και τη Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη. Το καστ συμπληρώνουν οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκαβρόν, Σάιλο Φερνάντεζ, Νικ Ε. Ταραμπέι και Τζέσι Γκαρσία.

Η πρώτη επίσημη αφίσα της ταινίας

Ο Νόλαν υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο, ενώ συμμετέχει στην παραγωγή μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας, μέσω της εταιρείας Syncopy.

Ο συντονιστής κασκαντέρ, Τζέιμς Νιούμαν, χαρακτήρισε την ταινία «το έπος όλων των επών», τονίζοντας πως «δεν θα ξαναγίνει ταινία σαν αυτή».

Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Universal Pictures στις 17 Ιουλίου 2026.