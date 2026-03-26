H Duffy θα μιλήσει για πρώτη φορά για τη σεξουαλική κακοποίηση και την απαγωγή της σε ντοκιμαντέρ

Η Duffy, η Ουαλή τραγουδίστρια που σημείωσε τεράστια επιτυχία με το «Mercy» το 2008 και στη συνέχεια αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, πρόκειται να διηγηθεί την ιστορία της σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Disney+.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη στο φεστιβάλ Series Mania από την Άντζελα Τζέιν, επικεφαλής περιεχομένου του Disney+, κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας της.

Το 2020, η Duffy αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε αποσυρθεί από τη μουσική το 2011, μετά από απαγωγή και βιασμό.

Για όσα βίωσε πρόκειται να μιλήσει η Duffy

Η Duffy «εξαφανίστηκε από προσώπου γης και δεν έχει μιλήσει πραγματικά για το τι συνέβη εκείνη την περίοδο, εκτός από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από περίπου πέντε ή έξι χρόνια», είπε η Τζέιν, χαρακτηρίζοντας το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους της Hulu Original ως «ένα πραγματικά ισχυρό έργο».

«Μας εμπιστεύτηκε την ιστορία της, οπότε έχουμε πραγματικά τεράστια ευθύνη να το χειριστούμε με προσοχή και ευαισθησία, γιατί μιλάει για πρώτη φορά για όσα της συνέβησαν», πρόσθεσε η Τζέιν. Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ, το οποίο θα σκηνοθετήσει ο Γκιλ Κάλαν, ξεκινά σύντομα.

Το ντοκιμαντέρ «θα είναι μια αναδρομική ταινία που θα διατρέχει τη ζωή της Duffy, από την ανατροφή της στην Ουαλία, μέχρι την ραγδαία άνοδό της στη φήμη και την αποχώρησή της από τη δημόσια ζωή μετά από την δύσκολη εμπειρία της», αναφέρει ένα δελτίο τύπου. «Το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ θα βασίζεται σε νέα, άνευ προηγουμένου πρόσβαση στη Duffy, μαζί με ένα πλούσιο και νοσταλγικό αρχείο, καθώς και συνεντεύξεις με την οικογένεια, τους φίλους και τους στενούς συνεργάτες της στη μουσική βιομηχανία».

Όσα είχε δηλώσει η καλλιτέχνις

Μετά την αρχική αποκάλυψη, η Duffy μοιράστηκε λεπτομέρειες για την απαγωγή σε μια ανάρτηση 3.000 λέξεων στον ιστότοπό της. «Ήταν τα γενέθλιά μου, με νάρκωσαν σε ένα εστιατόριο, με κράτησαν υπό την επήρεια ναρκωτικών για τέσσερις εβδομάδες και με μετέφεραν σε μια ξένη χώρα», έγραψε. Ο δράστης, του οποίου το όνομα δεν αποκάλυψε, «έκανε έμμεσες ομολογίες ότι ήθελε να με σκοτώσει».

Η Duffy συνέχισε: «Δεν ένιωθα ασφαλής να πάω στην αστυνομία. Ένιωθα ότι αν κάτι πήγαινε στραβά, θα ήμουν νεκρή και ότι θα με είχε σκοτώσει. Δεν μπορούσα να διακινδυνεύσω να αντιμετωπιστώ λανθασμένα ή να γίνει πρωτοσέλιδο στις ειδήσεις ενώ βρισκόμουν σε κίνδυνο. Πραγματικά έπρεπε να ακολουθήσω το ένστικτό μου».

Τελικά το ανέφερε στην αστυνομία, αλλά ανέφερε στην ανάρτησή της ότι από τότε αισθάνεται «παγωμένη». Όσον αφορά μια πιθανή επιστροφή στη μουσική, η Duffy είχε δηλώσει τότε: «Το κάνω αυτό για να απελευθερωθώ, για να απελευθερωθεί ολόκληρο το είναι μου. Τι θα ακολουθήσει, μένει να δούμε».

Με πληροφορίες από Variety