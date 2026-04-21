H Art-Athina 2026 στο Onassis Ready

Η Art Athina 2026 δίνει και φέτος το καθιερωμένο ραντεβού της με το φιλότεχνο κοινό, σε νέα ημερομηνία και σε νέο χώρο: από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026, στο Onassis Ready.

Η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, με γενικό διευθυντή τον Αντώνη Κούρκουλο, μετακινείται φέτος από το Ζάππειο Μέγαρο, όπου φιλοξενήθηκε σταθερά από το 2019.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην αναστολή λειτουργίας του ιστορικού κτιρίου λόγω ανακαίνισης, εν όψει της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Με διαδρομή 33 ετών, η Art Athina συγκαταλέγεται στις μακροβιότερες φουάρ της Ευρώπης, διατηρώντας σταθερά τον προσανατολισμό της στην ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς εικαστικής παραγωγής, ενώ έχει δείξει την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Με κύριο στόχο την προώθηση του έργου των καλλιτεχνών που εκπροσωπούν οι γκαλερί, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) από το 1990 ξεκίνησε η διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη διοργάνωση της πρώτης ελληνικής φουάρ. Η πρώτη Αθηναϊκή φουάρ διοργανώθηκε το 1993 με υπότιτλο «Συνάντηση σύγχρονης τέχνης» και τη συμμετοχή 18 ελληνικών γκαλερί. Από το ξεκίνημά της, η Art-Athina είχε ως γνώμονα κι όραμα ν’ αναδείξει την ελληνική τέχνη και μέσα από τη συμμετοχή των διεθνών γκαλερί ν’ ανοίξει νέους δρόμους συνεργασίας και προβολής της. Η Art Athina ήταν και εξακολουθεί να είναι, από την πρώτη χρονιά παρουσίας της, η μεγαλύτερη και σημαντικότερη ετήσια εικαστική διοργάνωση στην Ελλάδα. Το έτος ίδρυσης της, επιπλέον, την συγκαταλέγει ανάμεσα στις πρώτες διεθνείς φουάρ.

Από το 1993, οπότε θεσπίστηκε από τον ΠΣΑΤ η διεθνής έκθεση τέχνης Art Athina, έχουν παρουσιαστεί 26 διοργανώσεις στους παρακάτω χώρους: Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών, Ηelexpo, εγκαταστάσεις πρώην αερολιμένα Αθηνών, γήπεδο Τae Kwon Do, Ωδείο Αθηνών. Από το 2019 η Art Athina έχει ως έδρα της το εμβληματικό Ζάππειον Μέγαρο, στο κέντρο της Αθήνας.

Στην πολυετή διαδρομή της η Art Athina αντανακλά τις αναζητήσεις της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας εικαστικής σκηνής, τόσο μέσω του κεντρικού της πυρήνα, τα περίπτερα των γκαλερί, όσο και δια του παράλληλου προγράμματός της (αφιερώματα, ομιλίες, περφόρμανς, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ). Όλα αυτά τα χρόνια η Art Athina προσέφερε την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει τις τάσεις, τα ρεύματα και τις απόψεις που διαμόρφωναν την εικαστική εικόνα της εκάστοτε εποχής.

Ο νέος χώρος φιλοξενίας, το Onassis Ready του Ιδρύματος Ωνάση, έχει ήδη ενταχθεί στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης. Η μεταφορά της φουάρ στη βιομηχανική περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη σηματοδοτεί μια νέα συνθήκη για τη διοργάνωση, προσφέροντας παράλληλα μια διαφορετική εμπειρία στο κοινό και στις αίθουσες τέχνης.

Η προετοιμασία για την επικείμενη διοργάνωση έχει ήδη ξεκινήσει με στόχο, όπως κάθε χρόνο, την παρουσίαση μιας προσεκτικά επιλεγμένης εικόνας της σύγχρονης εικαστικής σκηνής.

Οι αιτήσεις θα αναρτηθούν σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα της φουάρ: art-athina.gr

