H Ambra Senatore και ο Marco D’Agostin στο Θέατρο Ολύμπια

Δύο σημαντικές ιταλικές παραγωγές σύγχρονου χορού, το “Α Posto” της Ambra Senatore και το “Best Regards” του Marco D’Agostin, έρχονται στις 22 και 24 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», επιβεβαιώνοντας ότι ο σύγχρονος χορός κατέχει σημαντική θέση στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του.

Με αυτές τις δύο παραγωγές εγκαινιάζεται και ο κύκλος “Viva l’Italia!”, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Ο Olivier Descotes, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Ολύμπια εξηγεί πως στον συγκεκριμένο κύκλο, μεταξύ άλλων, επέλεξε «τρεις παραγωγές από τον χώρο του θεάτρου, του χορού και της περφόρμανς, που εκπροσωπούν την πρωτοπορία της ιταλικής σκηνής. Η Ambra Senatore είναι μια διεθνώς καταξιωμένη χορογράφος, που διευθύνει σήμερα το Centre chorégraphique της Ναντ (Γαλλία). Το “A Posto” είναι ένα ευφυές κομψοτέχνημα, γεμάτο χιούμορ, που θυμίζει την ατμόσφαιρα ενός αστυνομικού θρίλερ. Ο Marco D’Agostin είναι ένας κορυφαίος καλλιτέχνης, ο οποίος συνεργάζεται αυτήν την περίοδο με το φημισμένο Piccolo Teatro: με αφετηρία την εμπειρία του στον χορό στρέφεται προς την περφόρμανς, συνδυάζοντας τον λόγο με την κίνηση. Η ερμηνεία του εντυπωσιάζει με τη δεξιοτεχνία αλλά και το βάθος της. Η παράστασή του μιλά για τη νοσταλγία, τον χρόνο που περνά, τον θάνατο. Όταν την είδαμε στο Σαλέρνο, στην Καμπανία, κανένας δεν έμεινε ασυγκίνητος».

«Best Regards» του Marco D’Agostin. Φωτ.: Alice Brazzit

Στην ιταλική πρωτοπορία ο Olivier Descotes συμπεριλαμβάνει και την ομάδα Anagoor, που έρχεται στο Ολύμπια στο πλαίσιο του κύκλου “Viva l’Italia” τον Απρίλιο με την παράσταση “Mephistopheles”:

«Η ομάδα Anagoor, την οποία παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια, δημιουργεί ένα σύνθετο θέαμα, όπου το θέατρο συνομιλεί με τον κινηματογράφο, τα σύγχρονα υπερμέσα και τη φιλοσοφία. Ο διάλογος των τεχνών είναι μια από τις προγραμματικές δεσμεύσεις του Ολύμπια. Όταν υπηρετούσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είχα υποστηρίξει την πρότασή τους, προκειμένου να παρουσιάσουν μια από τις παραστάσεις που θα δούμε στο μουσείο της Ολυμπίας. Στην πραγματικότητα, ο κοινός πυρήνας των τριών αυτών παραγωγών είναι ότι μέσα από τα έργα τους διερευνούν την ίδια τη δημιουργική διαδικασία», σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής και πρώην ειδικός σύμβουλος του Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού της Ελλάδας για θέματα διεθνών σχέσεων και σύγχρονου πολιτισμού.

«A Posto» της Ambra Senatore

Φωτ.: Viola Berlanda Φωτ.: Viola Berlanda

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, η Ambra Senatore, διευθύντρια του Centre Chorégraphique de Nantes, παρουσιάζει στο Θέατρο Ολύμπια το “A Posto”, έντεκα χρόνια μετά την δημιουργία του. Όπως σημειώνει στην LIFO είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα δείξει το έργο της στο ελληνικό κοινό: «Έχω σπουδάσει αρχαία ελληνικά και έχω μελετήσει την ελληνική μυθολογία και ιστορία. Είμαι πραγματικά συγκινημένη που βρίσκομαι εδώ για τη δουλειά μου». Για την ίδια άλλωστε ο σύγχρονος χορός είναι πρωτίστως «ένας τρόπος επικοινωνίας, ένας τρόπος να είμαστε μαζί. Η ουσιαστική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των χορευτών και στη συνέχεια μεταξύ των χορευτών και των θεατών είναι που κάνει τη δουλειά μου ενδιαφέρουσα. Ο σύγχρονος χορός επιτρέπει στο σώμα να εκφραστεί ελεύθερα, ξεπερνώντας τα εμπόδια της γλώσσας, μέσα από μια ισότιμη δημιουργική σχέση μεταξύ των ερμηνευτών. Τα έργα μου εμπνέονται από την καθημερινότητα, γι’ αυτό απευθύνονται σε όλους, όχι μόνο στους ειδήμονες ή σε μια ελίτ εξοικειωμένη με τον χορό».

Το έργο «A Posto» θυμίζει αστυνομικό θρίλερ, με σκηνές παράξενες και μυστηριώδεις που διαρκώς εναλλάσσονται. Τα πουλιά τραγουδούν και τρεις νεαρές γυναίκες βρίσκονται στην εξοχή, κάτω από τον ήλιο, για να απολαύσουν το πικνίκ τους. Καθώς μπαινοβγαίνουν στη σκηνή, το βλέμμα τους αναζητά στον χώρο ένα σώμα, μια φιγούρα, ένα αντικείμενο. Όλα μοιάζουν να τους ξεφεύγουν, οι χειρονομίες τους είναι φευγαλέες, τα αντικείμενα τους ξεγλιστρούν ή κατρακυλούν. Αυτό το γοητευτικό ταμπλό γεμάτο φρεσκάδα κινείται διαρκώς μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας για να δείξει ένα ανάλαφρο, ρευστό και άτακτο μπαλέτο που κρυφά γλιστράει με μικρές πινελιές σε ένα πιο αντισυμβατικό και δραματικό σενάριο. Μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, η Ambra Senatore χτίζει ένα χορογραφικό παζλ που σαρκάζει με χιούμορ, χωρίς να δίνει ποτέ καμία λύση.

«Best Regards» του Marco D’Agostin

Φωτ.: Alice Brazzit

To Best Regards είναι ένα γράμμα γραμμένο σε κάποιον που δεν θα απαντήσει ποτέ. O Marco D’Agostin γιορτάζει τη μνήμη του Nigel Charnock, μοναδικού ερμηνευτή και συνιδρυτή του DV8 Physical Theatre, που πέθανε το 2012. Ο ίδιος γνώρισε και δούλεψε με τον Nigel το 2010 κι αυτή η συνάντηση άλλαξε καθοριστικά τη σκέψη του πάνω στην περφόρμανς. Μετά από αυτόν, χορός για εκείνον σήμαινε η δυνατότητα τα πάντα να συμβούν στη σκηνή, ταυτόχρονα. «Πιστεύω ότι πολλοί καλλιτέχνες του σύγχρονου χορού στην Ευρώπη σήμερα αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το σώμα, το τι μπορεί να είναι και να αντιπροσωπεύει ένα σώμα επί σκηνής. Συνεπώς, ο σύγχρονος χορός μου φαίνεται να είναι ένα καλό μέσο για να αποτινάξουμε τις προκαταλήψεις μας, να αναστοχαστούμε στις προσδοκίες που θέτουμε στα σώματα των άλλων και να ανανεώνουμε διαρκώς το βλέμμα μας στους άλλους», σχολιάζει.

Με αυτό το έργο, που το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει για μόνο μία παράσταση, ο Marco D’Agostin γιορτάζει τη μνήμη του Nigel με μια παράσταση απελπισμένης ψυχαγωγίας, χωρίς νοσταλγία, προσπαθώντας να κάνει στον εαυτό του αλλά και στο κοινό την ίδια ερώτηση: τι θα γράφατε σε κάποιον που δεν θα διάβαζε ποτέ τα λόγια σας;

«A Posto», της Ambra Senatore, Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 20.30. Προπώληση, εδώ.

«Best Regards», του Marco D’Agostin, Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 20.30. Προπώληση, εδώ.

Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, Αθήνα, 106 79

Περισσότερα στο: oly.gr