Γυμνό του Μοντιλιάνι πουλήθηκε για 56 εκατ. ευρώ και έσπασε ευρωπαϊκό ρεκόρ

Ένα γυμνό του Αμεντέο Μοντιλιάνι πουλήθηκε στο Λονδίνο για 48,2 εκατ. λίρες, περίπου 56 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ για έργο του Ιταλού ζωγράφου σε δημοπρασία.

Το έργο Nude Seated with a Necklace, γνωστό στα γαλλικά ως Nu assis au collier, βγήκε στο σφυρί την Τετάρτη 24 Ιουνίου από τον Sotheby's, στην πρώτη βραδιά της δημοπρασίας της συλλογής του Βρετανού επιχειρηματία Τζο Λιούις.

Η πρώτη ενότητα της πώλησης συγκέντρωσε συνολικά 296,3 εκατ. λίρες, σχεδόν 344 εκατ. ευρώ, ποσό που πλησίασε το ευρωπαϊκό ρεκόρ ιδιωτικής συλλογής. Το ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2009 με τη συλλογή του Ιβ Σεν Λοράν και του Πιερ Μπερζέ, η οποία είχε φτάσει τα 373,9 εκατ. ευρώ.

Το Nude Seated with a Necklace του Αμεντέο Μοντιλιάνι σε παρουσίαση της δημοπρασίας του Sotheby's στο Λονδίνο, 11 Ιουνίου 2026

Το Nude Seated with a Necklace, έργο του 1917, ανήκει στη σειρά γυμνών του Μοντιλιάνι που είχαν προκαλέσει σκάνδαλο στο Παρίσι στις αρχές του 20ού αιώνα. Η μοναδική ατομική έκθεση του καλλιτέχνη όσο ζούσε, το 1917, είχε κλείσει από την αστυνομία λόγω των γυμνών που παρουσίαζε.

Στην ίδια δημοπρασία, το πορτρέτο της Γκέρτρουντ Λεβ από τον Γκούσταβ Κλιμτ πουλήθηκε για 36,2 εκατ. λίρες, σχεδόν 42 εκατ. ευρώ. Το Sleeping by the Lion Carpet του Λούσιαν Φρόιντ, ένα μνημειακό γυμνό της Σου Τίλι, έφτασε τις 29,3 εκατ. λίρες, περίπου 34 εκατ. ευρώ.

Η συλλογή του Τζο Λιούις περιλαμβάνει συνολικά 48 έργα, ανάμεσά τους πίνακες των Πάμπλο Πικάσο, Αμεντέο Μοντιλιάνι και Λούσιαν Φρόιντ.

Ο Λιούις, πρώην ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Τότεναμ, είχε συγκροτήσει μία από τις πιο σημαντικές ιδιωτικές συλλογές παραστατικής τέχνης των τελευταίων δεκαετιών.

Το Portrait of Gertrud Loew του Γκούσταβ Κλιμτ ήταν ένα από τα ακριβότερα έργα της πρώτης βραδιάς της δημοπρασίας της συλλογής Τζο Λιούις στον Sotheby's.

Η πώληση συνεχίζεται και την Πέμπτη, με 23 ακόμη έργα να βγαίνουν στο σφυρί. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το Bust of a Woman του Πάμπλο Πικάσο, έργο του 1938 που απεικονίζει την Ντόρα Μάαρ, σύντροφο και μούσα του καλλιτέχνη. Η εκτίμησή του κυμαίνεται από 12 έως 18 εκατ. λίρες.

Η πώληση του γυμνού του Μοντιλιάνι επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και σε μια πιο προσεκτική αγορά τέχνης, τα μεγάλα ονόματα του μοντερνισμού εξακολουθούν να κινούν τεράστια ποσά. Ειδικά όταν ένα έργο ενώνει σπανιότητα, σκάνδαλο, ιστορία και την άμεση αναγνωρισιμότητα ενός από τους πιο επιθυμητούς ζωγράφους του 20ού αιώνα.

με στοιχεία από Artnews