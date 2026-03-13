Gwyneth Paltrow, Katy Perry, Demi Moore και Jane Fonda στο glamorous pre-Oscars lunch της Diane von Furstenberg

Λίγες μέρες πριν από τα Οσκαρ, η Diane von Furstenberg άνοιξε ξανά το σπίτι της στο Beverly Hills για ένα από τα πιο σταθερά και πιο φωτογραφημένα ραντεβού της εβδομάδας πριν τα Όσκαρ.

Στο ετήσιο γεύμα που διοργανώνει για τις γυναίκες που είναι υποψήφιες φέτος, βρέθηκαν η Gwyneth Paltrow, η Demi Moore, η Jane Fonda, η Katy Perry, η Tracee Ellis Ross και η Anita Hill, μαζί με πολλές από τις δημιουργούς που διεκδικούν βραβείο την Κυριακή.

Φωτογραφία: Stefanie Keenan/Getty Images

Η Von Furstenberg κάνει αυτό το γεύμα από το 2014 και το concept παραμένει απλό: όχι άλλο ένα κοσμικό πέρασμα της βραδιάς, αλλά μια συνάντηση όπου οι μεγάλες σταρ μοιράζονται τον ίδιο χώρο με σκηνοθέτριες, παραγωγούς, δημιουργούς μικρού μήκους και γυναίκες που βρίσκονται φέτος στην οσκαρική κούρσα. Οπως έγραψε το Vanity Fair, το guest list δεν χτίζεται μόνο πάνω στη λάμψη, αλλά και πάνω στο έργο.

Φωτογραφία: Stefanie Keenan/Getty Images

Η φετινή λεπτομέρεια που ξεχώρισε ήταν ένα μικρό χρυσό αστεράκι, που δόθηκε στις υποψήφιες για να ξεχωρίζουν μέσα στον κήπο του σπιτιού της. Η ίδια η Von Furstenberg είπε ότι ήθελε όλοι να ξέρουν ποιες είναι οι γυναίκες πίσω από τις ταινίες που πρωταγωνιστούν αυτές τις μέρες στην Oscar season.

Φωτογραφία: Stefanie Keenan/Getty Images

Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραπέζια της συνάντησης κάθισαν μαζί η Gwyneth Paltrow, η Demi Moore και η Katy Perry, ενώ η Jane Fonda ήταν ανάμεσα στις οικοδέσποινες του lunch μαζί με τη Nicole Avant Sarandos και την Tracee Ellis Ross. Ανάμεσα στις καλεσμένες ήταν ακόμη η Quinta Brunson, η Paris Hilton, η Rita Wilson, η Fran Drescher, η Tig Notaro, η Diane Warren και η Rachel Zoe.

Στην τοποθέτησή της, η Von Furstenberg μίλησε για τη σημασία των γνωριμιών και της στήριξης ανάμεσα στις γυναίκες ενός χώρου που, όπως είπε, δεν είναι πάντα υπέρ τους. Είπε επίσης ότι η καλοσύνη είναι εργαλείο, πριν ξεχωρίσει δημόσια την Anita Hill ως τη δυνατότερη παρουσία της συνάντησης, δίνοντας στο event έναν τόνο πιο ουσιαστικό από το συνηθισμένο pre-Oscars glamour.