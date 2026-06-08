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Γρύπες, στόλοι και μυκηναϊκά αρώματα: το προϊστορικό Αιγαίο επιστρέφει στην Αθήνα

Το 21ο International Aegean Conference αρχίζει σήμερα στην Αθήνα και φέρνει στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών έναν κόσμο πριν από τους ναούς και τις πόλεις: την Πύλο, τη Θήρα, τις Κυκλάδες, την Κύπρο, τα μινωικά και μυκηναϊκά δίκτυα, αλλά και τις νέες μεθόδους με τις οποίες η αρχαιολογία ξαναδιαβάζει την προϊστορία του Αιγαίου.

The LiFO team
The LiFO team
Γρύπες, στόλοι και μυκηναϊκά αρώματα: το προϊστορικό Αιγαίο επιστρέφει στην Αθήνα Facebook Twitter
φωτογραφία: American School of Classical Studies at Athens / University of Cincinnati
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Πριν από την κλασική Ελλάδα όπως τη μάθαμε στο σχολείο, υπήρχε ένα άλλο Αιγαίο. Ένα Αιγαίο με στόλους ζωγραφισμένους σε τοίχους, γρύπες και πολεμιστές σε σφραγίδες, μυκηναϊκά αρώματα, ανακτορικά κέντρα, θαλάσσιες διαδρομές και εικόνες εξουσίας που ταξίδευαν από νησί σε νησί και από ακτή σε ακτή.

Αυτός ο κόσμος μπαίνει από σήμερα στο επίκεντρο ενός μεγάλου διεθνούς αρχαιολογικού ραντεβού στην Αθήνα. Το 21ο International Aegean Conference, με τίτλο NESTOR: Celebrating the Work of Wise Jack Davis, αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και θα διαρκέσει έως τις 11 Ιουνίου.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον αρχαιολόγο Τζακ Ντέιβις, μία από τις σημαντικές μορφές της έρευνας για την αιγαιακή προϊστορία, με ιδιαίτερη συμβολή στην Πύλο, τις Κυκλάδες, την αρχαιολογία του τοπίου και την εξέλιξη των μεθόδων της επιτόπιας έρευνας.

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει δεκάδες ερευνητές και ανοίγει ένα ευρύ πεδίο: εικονογραφία, μυκηναϊκή κοινωνία, ιστορία των ανασκαφών, αρχεία, τεχνολογία, Κρήτη, Κύπρος, Μεσσηνία, Κέα, Κυκλάδες, Θήρα και Πύλος.

Ανάμεσα στις εισηγήσεις ξεχωρίζουν θέματα για τις σχέσεις ανάμεσα στο Ακρωτήρι της Θήρας και την Πύλο, για τους προϊστορικούς στόλους και τη μετάδοση καλλιτεχνικών ιδεών στο Αιγαίο, για τον περίφημο Πολεμιστή με τον Γρύπα, για τη γέννηση της μυκηναϊκής σφραγιδογλυφίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και για τα αρώματα στα μυκηναϊκά ανάκτορα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι εισηγήσεις που δείχνουν πώς αλλάζει η ίδια η αρχαιολογική έρευνα. GIS, LiDAR, τρισδιάστατα μοντέλα, παλιά ανασκαφικά τετράδια, αρχειακό υλικό και νέες μέθοδοι τεκμηρίωσης επιστρέφουν σε γνωστά ευρήματα και τοπία, αναδεικνύοντας στοιχεία που δεν ήταν πάντα ορατά με τα εργαλεία του παρελθόντος.

Έτσι, το συνέδριο δεν αφορά μόνο τι γνωρίζουμε για την προϊστορία του Αιγαίου, αλλά και πώς το γνωρίζουμε. Πώς ένα θραύσμα τοιχογραφίας, ένα άρωμα, ένας τάφος, ένα ανασκαφικό αρχείο ή ένα τοπίο μπορούν να ανοίξουν νέες ερωτήσεις για την εξουσία, την ανταλλαγή, τη μνήμη και την καθημερινή ζωή στον κόσμο πριν από την κλασική Ελλάδα.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Cotsen Hall της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, με την υποστήριξη του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι, του Institute for Aegean Prehistory, της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και του Irish Institute of Hellenic Studies at Athens.

Οι εργασίες μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της Αμερικανικής Σχολής στο YouTube.

Πολιτισμός

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