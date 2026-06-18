ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πολιτισμός

Grammy: Η διοργάνωση ανακοίνωσε μεγάλες αλλαγές και πέντε νέες κατηγορίες

Οι αλλαγές και οι νέες προσθήκες θα ισχύσουν από την τελετή απονομής του 2027

The LiFO team
The LiFO team
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Η Lady Gaga με τα βραβεία Grammy που κέρδισε στην τελετή απονομής του 2026/Φωτ. αρχείου: EPA
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Τα βραβεία Grammy αναθεωρούν κάθε χρόνο τους κανονισμούς και τις κατηγορίες τους, ανταποκρινόμενα σε προτάσεις των μελών της Ακαδημίας, και το 2027 δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η επόμενη τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027, θα περιλαμβάνει πέντε νέες κατηγορίες καθώς και σημαντικές αλλαγές στα βραβεία «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» και «Καλύτερο Άλμπουμ».

Οι δύο αυτές αλλαγές θεωρούνται οι σημαντικότερες, καθώς αυξάνεται από τρεις σε τέσσερις οι φορές που ένας καλλιτέχνης μπορεί να είναι υποψήφιος στην κατηγορία του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη. Παράλληλα, το ελάχιστο ποσοστό νέων ηχογραφήσεων που απαιτείται για να θεωρηθεί ένα άλμπουμ επιλέξιμο μειώνεται από 75% σε 66%, με στόχο να αποκλείονται λιγότερες κυκλοφορίες που αναγνωρίζονται ευρέως από τη μουσική βιομηχανία ως νέα άλμπουμ.

Η κατηγορία «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» παραδοσιακά προκαλεί τις περισσότερες συζητήσεις, καθώς ο ορισμός του «νέου» καλλιτέχνη είναι συχνά υποκειμενικός. Με τη νέα ρύθμιση, αρκετοί καλλιτέχνες θα έχουν μια απρόσμενη τέταρτη ευκαιρία να διεκδικήσουν υποψηφιότητα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ella Langley, η οποία φέρεται να είχε υποβληθεί σε τρεις προηγούμενες χρονιές, αλλά η επιτυχία του τραγουδιού «Choosin’ Texas», που έφτασε στο Νο1 του Billboard Hot 100, καθώς και του άλμπουμ «Dandelion», εκτόξευσαν τη δημοτικότητά της.

Ομοίως, καθώς η έννοια του τι συνιστά ένα νέο άλμπουμ έχει αλλάξει, ορισμένα άλμπουμ που περιλάμβαναν, ας πούμε, τέσσερα νέα τραγούδια, αλλά συμπληρώνονταν με ρεμίξ ή ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιών που είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως, ενέπνευσαν το όριο του 75%, αλλά προφανώς ο αριθμός αυτός κρίθηκε υπερβολικά υψηλός.

Σε μια ακόμη αλλαγή που ενισχύει την αναγνώριση των δημιουργών τραγουδιών, οι στιχουργοί και συνθέτες που συμβάλλουν σε νικητήρια άλμπουμ στις περισσότερες μουσικές κατηγορίες θα λαμβάνουν πλέον αγαλματίδια Grammy και πιστοποιητικά διάκρισης, όπως ήδη συμβαίνει με τους παραγωγούς και τους ηχολήπτες.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Grammy, Harvey Mason Jr., αναφέρθηκε εκτενώς στις αλλαγές μέσα από συνέντευξη ερωταπαντήσεων που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα των βραβείων.

Σχετικά με τη διεύρυνση της περιόδου επιλεξιμότητας για το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, δήλωσε: «Ακούμε από τη μουσική κοινότητα ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι καλλιτέχνες έχει αλλάξει και ότι η επιτυχία ή η αναγνώριση μπορεί να αργήσει περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Οι καλλιτέχνες συχνά κυκλοφορούν περισσότερη μουσική πριν γίνουν γνωστοί στο ευρύ κοινό ή στους ψηφοφόρους μας, και αυτή η εξέλιξη επηρεάζει άμεσα τη συγκεκριμένη κατηγορία.»

Συνέχισε λέγοντας: «Πέρυσι δημιουργήσαμε μια ειδική ομάδα εργασίας για την κατηγορία του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, με στόχο να εξετάσει τους ισχύοντες κανόνες και να διαπιστώσει αν χρειάζονταν αλλαγές ή επικαιροποίηση. Η ομάδα συζήτησε εκτενώς, συμβουλεύτηκε καλλιτέχνες και κατέληξε σε προτάσεις, οι οποίες εφαρμόζονται φέτος. Οι αλλαγές προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα ότι η εξέλιξη ενός καλλιτέχνη διαφέρει σημαντικά από ό,τι ακόμη και πριν από λίγα χρόνια.»

Αναφερόμενος στις αλλαγές που αφορούν τα άλμπουμ και την αναγνώριση των δημιουργών, ο Mason πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αναγνώριση της τέχνης της σύνθεσης τραγουδιών, από τη δημιουργία του Songwriters & Composers Wing έως την καθιέρωση της κατηγορίας Songwriter of the Year, Non-Classical. Όλα ξεκινούν από τους δημιουργούς τραγουδιών. Καμία διάκριση δεν μπορεί ουσιαστικά να υπάρξει χωρίς αυτούς. Είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι αναγνωρίζονται και τιμώνται με τον ίδιο τρόπο που τιμώνται οι παραγωγοί και οι ηχολήπτες».

Grammy 2027: Οι νέες κατηγορίες

  • Best Asian Pop Music Performance
  • Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance*
  • Best Traditional Pop Vocal Performance
  • Best Traditional Folk Album
  • Best Latin Song
Πολιτισμός

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ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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