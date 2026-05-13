Grammy 2027: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία – Η αλλαγή στη μετάδοση

Ανακοινώθηκαν οι βασικές ημερομηνίες για τα Βραβεία Grammy 2027, με τη μεγάλη μουσική βραδιά να επιστρέφει στις 7 Φεβρουαρίου 2027 στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες.

Η 69η τελετή απονομής των βραβείων Grammy θα μεταδοθεί ζωντανά με μια σημαντική αλλαγή για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες δεν θα προβληθεί από το CBS αλλά από το ABC.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά τη συμφωνία διάρκειας 10 ετών που υπέγραψαν το 2024 το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC και η Recording Academy. Τα Grammy προβάλλονταν από το CBS συνεχόμενα από το 1973.

Grammy 2027: Πότε ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες

Έτσι, από το 2027 το ABC θα φιλοξενεί τρεις από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές στις ΗΠΑ, μεταξύ αυτών τα Grammy, τα Όσκαρ και το Super Bowl.

Οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με το ABC, θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου 2026, ενώ δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν άλμπουμ που κυκλοφόρησαν από τις 31 Αυγούστου 2025 έως και τις 28 Αυγούστου 2026.

Ανάμεσα στους δίσκους που θεωρούνται ήδη φαβορί για τα επόμενα Grammy βρίσκονται το «Swag II» του Τζάστιν Μπίμπερ, το «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift, το «Lux» της Rosalía, το «The Romantic» του Bruno Mars και το «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» του Χάρι Στάιλς.

Υποψήφιο αναμένεται να είναι και το τρίτο άλμπουμ της Olivia Rodrigo με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love».

Η πρώτη φάση της ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 22 Οκτωβρίου, ενώ η τελική φάση θα διεξαχθεί μεταξύ 10 Δεκεμβρίου και 7 Ιανουαρίου.

Ο CEO και πρόεδρος της Recording Academy, Harvey Mason Jr., δήλωσε πως η νέα εποχή των Grammy «είναι μόνο η αρχή»: «Τα Grammy έχουν να κάνουν με τη μουσική που συγκινεί τον κόσμο. Αυτή είναι μια συναρπαστική στιγμή για τον οργανισμό μας, με νέο τηλεοπτικό σπίτι και ένα νέο κεφάλαιο για τα βραβεία».

Με πληροφορίες από ABC