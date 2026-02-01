Grammy 2026: Οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή - Ανακοινώθηκαν τα ονόματα

Για σήμερα, ξημερώματα Κυριακής (1/2), είναι προγραμματισμένη η μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς, καθώς απονέμονται τα Βραβεία Grammy 2026.

Η 68η τελετή απονομής θα αρχίσει στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής Ηνωμένων Πολιτειών (κοντά στις 03:00 το ξημέρωμα ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθούν από το CBS και το Paramount+. Οι παραγωγοί, πάντως, ήδη υπόσχονται «στιγμές που θα γίνουν viral».

Οι εμφανίσεις στα Grammy 2026

Η τελετή Premiere Ceremony, που προηγείται του κεντρικού σόου, παρουσιάζεται από τον Darren Criss, ο οποίος θα εμφανιστεί και μουσικά μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του στο Maybe Happy Ending, Helen J. Shen.

Το opening act περιλαμβάνει τους Grace Potter, Israel Houghton, Lila Iké, Maggie Rose και Trombone Shorty. Στο pre-show θα εμφανιστούν επίσης οι Spiritbox, Tasha Cobbs Leonard και Zara Larsson.

Τα βλέμματα ωστόσο, πέρα από τους ανερχόμενους καλλιτέχνες, είναι στραμμένα στην κεντρική εκδήλωση, με την επιστροφή του Τζάστιν Μπίμπερ να συζητιέται όσο καμία άλλη. Ο ποπ καλλιτέχνης ανεβαίνει ξανά στη σκηνή των Grammys για πρώτη φορά από το 2022.

Μάλιστα, φέτος διεκδικεί τέσσερα βραβεία, ανάμεσά τους και το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Η Σαμπρίν Κάρπεντερ επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας τραγούδια από το νέο της άλμπουμ Man’s Best Friend. Στη σκηνή θα βρεθούν επίσης οι Clipse με τον Pharrell Williams, αλλά και η Lady Gaga, η οποία φέτος συγκεντρώνει επτά υποψηφιότητες.

Όπως και πέρυσι, και οι οκτώ υποψήφιοι για το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη θα εμφανιστούν μαζί σε ένα medley. Στη σκηνή θα ανέβουν οι Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR και The Marías.

Το In Memoriam των Grammy 2026

Το καθιερωμένο αφιέρωμα «In Memoriam» θα πλαισιώσουν οι Reba McEntire, Brandy Clark και Lukas Nelson, τιμώντας τους καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή την περασμένη χρονιά.

Ξεχωριστή στιγμή θα είναι το αφιέρωμα στον Όζι Όζμπορν, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο του 2025. Την παρουσίαση θα αναλάβει ο Post Malone, μαζί με τους Slash και Duff McKagan των Guns N’ Roses, τον Chad Smith των Red Hot Chili Peppers και τον παραγωγό Andrew Watt.

Παράλληλα, η Lauryn Hill θα τιμήσει με ειδική εμφάνιση τους D'Angelo και Roberta Flack.

Την παρουσίαση αναλαμβάνει για έκτη και τελευταία φορά ο Trevor Noah, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τα Grammys «την καλύτερη συναυλία που μπορείς να δεις σε μία μόνο βραδιά».

Με πληροφορίες από People