Grammy 2025: 10 στιγμές που σημάδεψαν τα βραβεία, από τη Beyonce ως τη Μπιάνκα Σενσόρι

Οι αλλαγές που έχει ήδη φέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική, ιδίως εις βάρος των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και των μεταναστών, υπήρξαν σημείο αναφοράς στα Grammy 2025 - μαζί με τις φωτιές στην Καλιφόρνια.

Η τελετή σηματοδοτήθηκε από την πρώτη βράβευση της Beyonce με το «άλμπουμ της χρονιάς», τη γυμνή εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι στο κόκκινο χαλί και τα μηνύματα της Lady Gaga, της Σακίρα και πολλών άλλων καλλιτεχνών κατά των πολιτικών του Ντόναλτ Τραμπ.

#1 Η Beyonce κερδίζει το «Άλμπουμ της Χρονιάς»

Στον όγδοο σόλο δίσκο της, Cowboy Carter, η Beyoncé τραγούδησε για τη συνεχή, πεισματική άρνηση των Grammys να βραβεύσει το άλμπουμ της χρονιάς. Αλλά, τώρα κέρδισε και επίσης ανακοίνωσε περιοδεία σε όλο τον κόσμο. Η νίκη της ήρθε πολύ καθυστερημένα, αν και το Cowboy Carter είναι ένα αριστούργημα που υφαίνει εκατοντάδες μουσικά νήματα σε μια διατριβή για το πολιτιστικό παρελθόν της Αμερικής και τη ματαιότητα της διατήρησης μουσικών ειδών σε φυλετικές γραμμές.

H Beyonce παρέλαβε το μεγάλο βραβείο με την κόρη της Blue Ivy / Φωτογραφία: EPA

#2 Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στη σκηνή

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ φάνηκε προετοιμασμένη και έτοιμη για τη σκηνή των Grammy 2025. Εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή στολή showgirl που φάνηκε άσχετη, μετά έριξε το μπαστούνι με το οποίο έπρεπε να χορέψει. Και, καθώς κατέβαινε μια μεγάλη μαργαριταρένια σκάλα, ξαφνικά εξαφανίστηκε μέσα από μια παγίδα. Ευτυχώς, όλα ήταν ένα χιουμοριστικό τέχνασμα - η Κάρπεντερ επέστρεψε στη σκηνή για μια εκδοχή του Espresso σε μπαλάντα, που ολοκληρώθηκε με την ίδια να μην μπορεί να συγκρατήσει το γέλιο της.



#3 The Weeknd ξανά στη σκηνή μετά από πέντε χρόνια

Πριν από πέντε χρόνια, ο κόσμος έμεινε έκπληκτος όταν ο The Weeknd δεν κατάφερε να πάρει ούτε μία υποψηφιότητα για Grammy και τότε αποφάσισε να μποϊκοτάρει την τελετή. Στη φετινή τελετή όμως εμφανίστηκε απροειδοποίητα, για μια απροσδόκητη παράσταση, με δύο τραγούδια από το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του, τα Cry For Me και Timeless.

#4 Η Chappell Roan και η παράσταση του Pink Pony Club

Η Chappell Roan συμμετείχε στα Grammys με μια θεατρική παράσταση του Pink Pony Club, μια γιορτή queer ανακάλυψης. Υποστηριζόμενη από χορευτές ντυμένους σαν κλόουν ροντέο, η ίδια φορούσε ένα καουμπόικο καπέλο με παγιέτες και αστραφτερές μπότες και καβάλησε ένα γιγάντιο ροζ πόνυ καρουζέλ.

Η παράσταση ήταν μέρος ενός τμήματος που αύξησε την ευαισθητοποίηση και πόρους για την ανακούφιση από τις φωτιές στο Λος Άντζελες, ενώ η Roan έλαβε θερμό χειροκρότημα, όταν παραλαμβάνοντας το βραβείο «καλύτερου νέου καλλιτέχνη» για τα Grammy 2025 ζήτησε από τις δισκογραφικές εταιρείες για να προσφέρουν στους ανερχόμενους καλλιτέχνες αξιόπιστους μισθούς και υγειονομική περίθαλψη.

#5 Ο Κάνιε Γουέστ και η γυμνή Μπιάνκα Σενσόρι στο κόκκινο χαλί

Ο ράπερ Κάνιε Γουέστ έφτασε στο κόκκινο χαλί ντυμένος στα μαύρα μαζί με τη σύζυγό του Μπιάνκα Σενσόρι, η οποία κάτω από το μαύρο, μακρύ, γούνινο παλτό της ήταν εντελώς γυμνή. Καθώς το ζευγάρι σταμάτησε στο κόκκινο χαλί για να ποζάρει στις κάμερες, το μοντέλο από την Αυστραλία αφαίρεσε το παλτό της και αποκάλυψε μια διαφάνεια που φορούσε και η οποία δεν άφηνε τίποτα στη φαντασία.

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

Στη συνέχεια, το ζευγάρι έφυγε πολύ γρήγορα, επιλέγοντας να μην μείνει για την τελετή. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι είχαν εκδιωχθεί, αλλά το BBC καταλαβαίνει ότι έφυγαν με τη θέλησή τους, με μια πηγή να λέει ότι ο Γουέστ «περπάτησε το χαλί, μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε».

#6 Ο Κέντρικ Λαμάρ κερδίζει τρία κορυφαία Grammy

Ο Κέντρικ Λαμάρ ήταν ο νικητής στις κατηγορίες του δίσκου της χρονιάς, της καλύτερης ραπ ερμηνείας, του καλύτερου τραγουδιού ραπ και του καλύτερου μουσικού βίντεο.

#7 Η Beyonce κερδίζει το Country Album της χρονιάς

Η αντίδραση της Beyonce όταν άκουσε από την Τέιλορ Σουίφτ πως ήταν η νικήτρια του άλμπουμ της χρονιάς είναι μία από τις στιγμές της τελετής που έγινε viral.



#8 Τα Grammy σνόμπαραν την Τέιλορ Σουίφτ και την Μπίλι Άιλις

Χωρίς βραβείο έμειναν Τέιλορ Σουίφτ και Μπίλι Άιλις. Η Σουίφτ είχε έξι υποψηφιότητες, όμως οι ψηφοφόροι αποφάσισαν ξεκάθαρα ότι το The Tortured Poets Department δεν άξιζε να συγκριθεί με τα τέσσερα προηγούμενα άλμπουμ της (Fearless, 1989, Folklore and Midnights), που είχαν κερδίσει το κορυφαίο Grammy. Το wipeout της Μπίλι Άιλις ήταν ακόμα πιο απροσδόκητο. Ήταν η αγαπημένη των bookmakers για το άλμπουμ της χρονιάς, για το Hit Me Hard And Soft - αλλά έχασε και τις επτά κατηγορίες για τις οποίες ήταν υποψήφια.

#9 Σακίρα για μετανάστες και Lady Gaga για τρανς

Σακίρα και Lady Gaga ήταν δύο από τους καλλιτέχνες που χρησιμοποίησαν τα Grammy για να εκφράσουν τις διαφωνίες τους με τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ για τους μετανάστες και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Η Lady Gaga δήλωσε πως οι τρανς δεν είναι αόρατοι, η Σακίρα πως είναι με τα αδέλφια της, τους μετανάστες.

#10 Η Τέιλορ Σουίφτ διασκεδάζει με Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Παρότι δεν κέρδισε βραβείο, η Τέιλορ Σουίφτ φάνηκε να διασκεδάζει στα Grammy, χορεύοντας ενώ η Σαμπρίνα Κάρπεντερ τραγουδούσε στη σκηνή.