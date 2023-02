Grammy 2023: H Βαϊόλα Ντέιβις έχει πλέον EGOT

H Βαϊόλα Ντέιβις έγινε η 18η καλλιτέχνιδα που μπαίνει στην αποκλειστική λίστα των κατόχων EGOT, καθώς έχει κερδίσει Emmy, Grammy, Όσκαρ και βραβείο Tony.

Η Βαϊόλα Ντέιβις κατάφερε να μπει στην ξεχωριστή αυτή λίστα καθώς χθες κατέκτησε Grammy για το audio book της αυτοβιογραφίας της «Finding Me».

«Έγραψα αυτό το βιβλίο για να τιμήσω την 6χρονη Βαϊόλα» είπε η ηθοποιός. «Για να τιμήσω τη ζωή, την χαρά, τα τραύματά της, όλα».

Η Βαϊόλα Ντέιβις το 2016 είχε κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία της στο Fences.

Για τον ρόλο της στο τηλεοπτικό δικαστικό δράμα «How To Get Away With Murder» κέρδισε βραβείο Emmy ενώ είναι κάτοχος δύο βραβείων Tony για την θεατρική της ερμηνεία στο King Hedley II (2001) και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Fences (2010).

«Μόλις μπήκα στη λίστα των EGOT!» είπε η ίδια από τη σκηνή των Grammy εμφανώς συγκινημένη καθώς ευχαρίστησε την οικογένειά της για την στήριξή τους.

«Το καλύτερο κεφάλαιο της ζωής μου» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ των 17 άλλων που βρίσκονται στη λίστα των κατόχων των διακεκριμένων βραβείων είναι οι Sir John Gielgud, Rita Moreno, Andrew Lloyd Webber, John Legend και Jennifer Hudson.