Το γουέστερν του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η νέα ταινία του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν και η «Φάρμα των Ζώων»

— Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ θα συνεργαστούν ξανά μπροστά και πίσω από την οθόνη με μια δραματική ταινία γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η Nike συμφώνησε με τον Μάικλ Τζόρνταν στα ‘80s για μια νέα σειρά αθλητικών υποδημάτων –τα θρυλικά και πολυφορεμένα Air Jordan–, σώθηκε από τη χρεωκοπία και άλλαξε τους συσχετισμούς ανάμεσα στον επαγγελματικό αθλητισμό και το marketing. Οι δύο φίλοι θα συνυπογράψουν το σενάριο και θα πρωταγωνιστήσουν στο φιλμ, με τον Άφλεκ να αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία.

— Kαθώς ο Πέδρο Αλμοδόβαρ ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλου μήκους αγγλόφωνη σκηνοθετική του απόπειρα, θα αφαιρέσει πρώτα από την bucket list του ένα είδος με το οποίο πάντα ήθελε να καταπιαστεί. Ο Ισπανός δημιουργός θα σκηνοθετήσει ένα ημίωρο γουέστερν με ήρωες δύο άνδρες και πηγή έμπνευσης το τραγούδι Estranha Forma de Vida της Αμαλία Ροντρίγκες. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην Αλμερία, στους χώρους που, μεταξύ άλλων, ευλόγησε ο Σέρτζιο Λεόνε, επιλέγοντας να γυρίσει τα σπαγγέτι γουέστερν του.

— Ο καλός μας Άντι Σέρκις ετοιμάζει για την επόμενη σκηνοθετική του απόπειρα μια animated μεταφορά της οργουελικής Φάρμας των Ζώων. Στην πατρίδα του η αντίστοιχη εκδοχή του 1954 θεωρείται κάτι σαν εθνικός θησαυρός, οπότε πέρα από την ίδια ταινία, είμαστε περίεργοι να δούμε και την υποδοχή που θα έχει.

— Μετά το αμφιλεγόμενο «Old», o Μ. Νάιτ Σιάμαλαν ετοιμάζει νέα ταινία με τίτλο «Κnock at the Cabin». Η πλοκή κρατείται επτασφράγιστο μυστικό, γνωρίζουμε μόνο ότι πρωταγωνιστούν ο Τζόναθαν Γκροφ του «Mindhunter», ο Ντέιβ Μπαουτίστα και ο Ρούπερτ Γκριντ –ο Ρον του Χάρι Πότερ– με τον οποίο ο σκηνοθέτης είχε συνεργαστεί ξανά στη σειρά «Servant» του AppleTV+.

— Έγιναν μερικές προσθήκες ακόμα στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών, μένουν μόνο τα ονόματα της κριτικής επιτροπής, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Από τους νέους τίτλους ξεχωρίζει σίγουρα η νέα συνεργασία των Σάρλοτ Φαντερμίρσχ και Φέλιξ Βαν Χρένινγκεν, το Broken Circle Breakdown των οποίων είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα στη χώρα μας, αλλά και το νέο ντοκιμαντέρ του Χιλιανού Πατρίσιο Γκουσμάν (Nostalgia for the Light, The Pearl Button). Αναλυτικά οι νέες προσθήκες:

Διαγωνιστικό:

LE OTTO MONTAGNE

Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen

Italy/Belgium

UN PETIT FRÈRE

Léonor Serraille

France

TOURMENT SUR LES ÎLES

Albert Serra

Spain

Cannes Premiere:

DON JUAN

Serge Bozon

France

LA NUIT DU 12

Dominik Moll

France

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

Emmanuel Mouret

France

Midnight Screening:

REBEL

Adil El Arbi, Bilall Fallah

Belgium

Ένα Κάποιο Βλέμμα:

PLUS QUE JAMAIS

Emily Atef

Germany/France

MEDITERRANEAN FEVER

Maha Haj

Palestine

LE BLEU DU CAFTAN

Maryam Touzani

Morocco

HARKA

Lotfy Nathan

Tunisia (1st film)

Εκτός Συναγωνισμού:

L’INNOCENT

Louis Garrel

France

Ειδικές Προβολές:

MI PAIS IMAGINARIO

Patricio Guzmán

Chile (Documentary)

THE VAGABONDS

Doroteya Droumeva

Germany (1st film)

RIPOSTE FÉMINISTE

Marie Perennès, Simon Depardon

France (Documentary – 1st film)

RESTOS DO VENTO

Tiago Guedes

Portugal

LE PETIT NICOLAS QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX?

Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

France (Animation – 1st film)