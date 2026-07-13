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Γουάι Τσινγκ Χο: Πέθανε στα 82 της η ηθοποιός των «Daredevil» και «Iron Fist»

Στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της συμμετείχε επίσης στις σειρές «Law & Order: Special Victims Unit», «Orange Is the New Black», «New Amsterdam» και «Only Murders in the Building»

The LiFO team
The LiFO team
MARVEL ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΓΟΥΑΙ ΤΣΙΝΓΚΟ ΧΟ Facebook Twitter
Η Γουάι Τσινγκ Χο στη σειρά της Marvel «The Defenders»
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Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η ηθοποιός Γουάι Τσινγκ Χο, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της Μαντάμ Γκάο στις σειρές «Daredevil», «Iron Fist» και «The Defenders» της Marvel.

Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τον θάνατό της, χωρίς να γνωστοποιήσει την αιτία.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την αγάπη και τη στήριξη που δεχόμαστε, καθώς και για τα όμορφα μηνύματα και τις αναμνήσεις που μοιράστηκαν τόσοι άνθρωποι για την αγαπημένη μας Γουάι», ανέφερε. «Μας παρηγορεί το γεγονός ότι βλέπουμε πόσα σήμαινε για τόσο πολλούς ανθρώπους».

Η Χο γεννήθηκε στο Χονγκ Κονγκ και έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε αμερικανική παραγωγή το 1983, στη σαπουνόπερα «One Life to Live».

Η πιο αναγνωρίσιμη ερμηνεία της ήταν εκείνη της μυστηριώδους Μαντάμ Γκάο στο «Daredevil» το 2015. Επανέλαβε τον ρόλο δύο χρόνια αργότερα στις σειρές «Iron Fist» και «The Defenders».

Στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της συμμετείχε επίσης στις σειρές «Law & Order: Special Victims Unit», «Orange Is the New Black», «New Amsterdam» και «Only Murders in the Building». Το 2022 χάρισε τη φωνή της στη γιαγιά Γου στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Pixar «Turning Red».

Συνάδελφοί της την αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πίτερ Σινκόντα έγραψε ότι δεν θα την ξεχάσει ποτέ και πως μάθαινε από εκείνη κάθε λεπτό που περνούσαν μαζί.

Ο ηθοποιός Πέρι Γιανγκ τη χαρακτήρισε «ευγενικό και συμπονετικό άνθρωπο», προσθέτοντας ότι με το ταλέντο της ανέβαζε το επίπεδο κάθε παραγωγής στην οποία συμμετείχε.

Με πληροφορίες από NBC News

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