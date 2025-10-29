Γκοντάρ, Φατίχ Ακίν και Κόλιν Χούβερ από αύριο στους κινηματογράφους

Την Πέμπτη διεξάγεται για ακόμα μια χρονιά ο υπερεπιτυχημένος θεσμός της Γιορτής του Σινεμά – που θα έπρεπε να επαναλαμβάνεται συχνότερα μέσα στη σεζόν, αν μας ρωτάτε- κι έτσι θα τονωθεί η μείωση των εισιτηρίων που παρατηρήθηκε εσχάτως στην αγορά.

Από τις νέες ταινίες που προστίθενται στον προγραμματισμό των αιθουσών ξεχωρίζει το έλασσον μα απολαυστικό Nouvelle Vague του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Ακολουθώντας τον Γκοντάρ στα γυρίσματα του Χωρίς Ανάσα ο Αμερικανός σκηνοθέτης φτιάχνει κάτι σαν Avengers για σινεφίλ, με όλες τις φιγούρες που συμμετείχαν σε αυτό το σπουδαίο κινηματογραφικό ρεύμα να περνούν από την οθόνη. Σύμφωνοι, σε έναν βαθμό απλώς οπτικοποιεί ανέκδοτα που, λίγο πολύ, οι ενδιαφερόμενοι ήδη γνωρίζουν, αλλά καταφέρνει, παράλληλα, να μεταδώσει τη χαρά της δημιουργίας.

Στο Amrum, κοιτάζοντας τον κόσμο μέσα από το βλέμμα ενός παιδιού ο Ακίν παραδίδει, πιθανότατα, την καλύτερη ταινία της ύστερης φιλμογραφίας του.

Ο πολύ αγαπητός στο ελληνικό κοινό Φατίχ Ακίν επιστρέφει με το Amrum, γυρίζοντας ένα αυτοβιογραφικό σενάριο του πολυσχιδούς Χανκ Μπομ, άλλοτε συνεργάτη του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Κοιτάζοντας τον κόσμο μέσα από το βλέμμα ενός παιδιού ο Ακίν παραδίδει, πιθανότατα, την καλύτερη ταινία της ύστερης φιλμογραφίας του. Αντίθετα, ο δημιουργός του Corpus Christi Γιαν Κομάσα απογοητεύει στο αμερικανικό του ντεμπούτο, καθώς το Anniversary αποδεικνύεται μια πολιτικά ρηχή καιηθικά συζητήσιμη δημιουργία.

Το Regretting You βασίζεται σε βιβλίο της Κόλιν Χούβερ, τα γραπτά της οποίας αναμένεται να εμπνεύσουν κι άλλες κινηματογραφικές παραγωγές στο εγγύς μέλλον. Όσα συμβαίνουν στην ταινία είναι εξωφρενικά, μα ο Τζος Μπουν το αντιλαμβάνεται και υιοθετεί έναν εύθυμο, συχνά αυτοπαρωδικό τόνο, μετατρέποντας την ταινία σε guilty pleasure. Kυκλοφορούν επίσης το εκκεντρικό El Jokey, μια ταινία που συζητήθηκε αρκετά στο φεστιβαλικό κύκλωμα για τον τρόπο που διαχειρίζεται την ταυτότητα φύλου, το 13 Days 13 Nights για το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική προβολή και το αξιοπρεπές γερμανικό animation Τafiti, Across the Desert που απευθύνεται στα μικρότερα παιδιά.