Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά την αποθέωση στο Φεστιβάλ Βενετίας δημοπρατεί τη «συλλογή τρόμου» του

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο δημοπρατεί μέρος της τεράστιας συλλογής του με αντικείμενα τρόμου και φαντασίας, μετά την πρεμιέρα της νέας ταινίας του «Φρανκενστάιν» στο Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου απέσπασε ευρεία αναγνώριση.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, με καταγωγή από το Μεξικό, συνεργάζεται με τον οίκο Heritage Auctions για μια τριμερή δημοπρασία αντικειμένων από το εκτενές αρχείο του Bleak House – δύο σπίτια στη Σάντα Μόνικα γεμάτα ασφυκτικά με χιλιάδες μακάβρια αντικείμενα, σκίτσα, κόμικς και σπάνια ευρήματα.

Η πρώτη δημοπρασία, που περιλαμβάνει περισσότερα από εκατό αντικείμενα, πρόκειται να ξεκινήσει διαδικτυακά στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ νέες θα ακολουθήσουν την επόμενη χρονιά.

Η απόφαση του ντελ Τόρο να δημοπρατήσει τα ξεχωριστά αντικείμενα, πυροδοτήθηκε από τις πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες νωρίτερα φέτος. Με μόλις λίγες ώρες στη διάθεσή του, κατάφερε να διασώσει περίπου 120 από τα περισσότερα από 5.000 αντικείμενα της συλλογής του.

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά κομμάτια βρίσκονται δύο πρωτότυπα σχέδια του Μπέρνι Ράιτσον από την εικονογραφημένη έκδοση του Φρανκενστάιν (1983). Το ένα απεικονίζει το τέρας να κρύβεται κοντά σε ένα ρυάκι, ενώ το άλλο δείχνει τον Βίκτορ Φρανκενστάιν να καταδιώκει τη δημιουργία του. Οι αρχικές τιμές εκκίνησης είναι 200.000 και 100.000 δολάρια αντίστοιχα. Ο ντελ Τόρο χαρακτήρισε το έργο του Ράιτσον αριστούργημα και παραδέχτηκε ότι το να αποχωριστεί τα σχέδια ήταν «εξαιρετικά επώδυνο».

Ένα ακόμη ξεχωριστό αντικείμενο είναι ένα πρωτότυπο εικονογραφημένο πόστερ του Μάικ Μινιόλα για το Hellraiser #2, σχεδιασμένη στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο ντελ Τόρο χαρακτήρισε το έργο, με τιμή εκκίνησης 40.000 δολάρια, «εξαιρετικά δύσκολο» να αποκτηθεί, και είπε ότι αποτέλεσε προάγγελο της δημιουργίας του Hellboy, του χαρακτήρα που αργότερα έφερε στη μεγάλη οθόνη το 2004.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης περισσότερα από δώδεκα έργα προσχεδιαστικής τέχνης από τον Λαβύρινθο του Πάνα, μεταξύ αυτών ένα εκτενές σχέδιο του συγκροτήματος του μύλου από τον Ραούλ Μόνχε, ένα από τα αγαπημένα του ντελ Τόρο.

Οι θαυμαστές του Hellboy θα βρουν επίσης περισσότερα από 40 συλλεκτικά αντικείμενα από τις ταινίες, μεταξύ των οποίων το μπουφάν του Ρον Πέρλμαν (τιμή εκκίνησης 40.000 δολάρια) και η τεράστια εξάκαμη καραμπίνα του Χελμπόι, η «Big Baby», με τιμή εκκίνησης 50.000 δολάρια.

Με πληροφορίες από euronews.com