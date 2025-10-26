Γιώργος Λάνθιμος: Το New York Magazine κατέταξε τις 10 ταινίες του

Ο Γιώργος Λάνθιμος παραμένει στο διεθνές κινηματογραφικό επίκεντρο, καθώς το New York Magazine αφιέρωσε μια αναδρομή στο έργο του, κατατάσσοντας τις δέκα μεγάλου μήκους ταινίες του από το 2001 έως το 2025.

Ο συντάκτης A.A. Dowd περιγράφει τον δημιουργό του Poor Things και της νέας του ταινίας Bugonia ως «έναν από τους πιο απίθανους θριάμβους του 21ου αιώνα – έναν ιδιόρρυθμο οραματιστή του οποίου οι σκοτεινές κωμωδίες και οι αλληγορίες για την εξουσία και την ανθρώπινη τρέλα έχουν αγαπηθεί από το mainstream κοινό».

Σύμφωνα με τη λίστα, στην πρώτη θέση βρίσκεται ο «Κυνόδοντας» (2009), η ταινία που καθιέρωσε τον Λάνθιμο διεθνώς, με το περιοδικό να τη χαρακτηρίζει «τέλειο συνδυασμό κλινικής ακρίβειας και σκοτεινής γοητείας».

Ακολουθούν τα «Poor Things» (2023), η «Ευνοούμενη» (2018), το φετινό «Bugonia» (2025) και ο «Αστακός» (2015).

Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται οι πρώτες δουλειές του σκηνοθέτη, όπως ο «Καλύτερός μου φίλος» (2001) και η «Κινέττα» (2005), ενώ στη μέση της λίστας ξεχωρίζουν οι «Άλπεις» (2011) και ο «Θάνατος του Ιερού Ελαφιού» (2017).

Το άρθρο τονίζει πως, παρά την εμπορική του επιτυχία, ο Λάνθιμος παραμένει πιστός στο προσωπικό του ύφος – «ένας δημιουργός που κοιτά τον κόσμο μέσα από έναν παραμορφωτικό καθρέφτη, αποκαλύπτοντας τη ματαιότητα και τη γοητεία της ανθρώπινης φύσης».

Η κατάταξη των 10 ταινιών του Γιώργου Λάνθιμου σύμφωνα με το New York Magazine

1. Κυνόδοντας (Dogtooth, 2009)

Η ταινία που καθιέρωσε διεθνώς τον Λάνθιμο· ένα ψυχρό και συνταρακτικό πορτρέτο εγκλεισμού, ελέγχου και κοινωνικής απομόνωσης.

2. Poor Things (2023)

Η πιο προσιτή, «γοητευτικά διεστραμμένη» ταινία του — ένα οπτικά εντυπωσιακό ταξίδι γυναικείας αφύπνισης με την Έμμα Στόουν.

3. Η Ευνοούμενη (The Favourite, 2018)

Η σαρκαστική, βραβευμένη με Όσκαρ μαύρη κωμωδία εξουσίας με τις Ολίβια Κόλμαν, Ρέιτσελ Βάις και Έμμα Στόουν.

4. Bugonia (2025)

Το νέο «θρίλερ ομηρίας» με την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς· μια παραβολή για την τρέλα και τον έλεγχο σε έναν πλανήτη στα όρια.

5. Ο Αστακός (The Lobster, 2015)

Αλληγορία για την ανάγκη συντροφικότητας και την κοινωνική πίεση, με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ.

6. Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού (The Killing of a Sacred Deer, 2017)

Σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ που αντλεί στοιχεία από την ελληνική τραγωδία και τον Κιούμπρικ.

7. Άλπεις (Alps, 2011)

Μια αινιγματική ιστορία για μια ομάδα ανθρώπων που «υποδύονται» τους νεκρούς, σχολιάζοντας τη θλίψη και την ταυτότητα.

8. Είδη Καλοσύνης (Kinds of Kindness, 2024)

Τρίπτυχο ιστοριών υποταγής και εξουσίας, με Έμμα Στόουν, Γουίλεμ Νταφόε και Τζέσι Πλέμονς.

9. Κινέττα (Kinetta, 2005)

Πρώιμη, πειραματική απόπειρα του Λάνθιμου· μια μελέτη ρόλων, βίας και μνήμης σε τουριστική πόλη-φάντασμα.

10. Ο Καλύτερός μου Φίλος (My Best Friend, 2001)

Το λιγότερο «Λάνθιμος» έργο του — μια συμβατική, τηλεοπτικής αισθητικής κωμωδία που συν-σκηνοθέτησε με τον Λάκη Λαζόπουλο.

Με πληροφορίες από New York Magazine / Vulture.