Γιώργος Λάνθιμος - Έμα Στόουν: Η πρώτη τους συνεργασία σε διαφήμιση του Super Bowl

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν συνεργάστηκαν ξανά, αυτή τη φορά όχι για τον κινηματογράφο αλλά για την πρώτη τους κοινή διαφήμιση στο Super Bowl, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της Squarespace.

Η εταιρεία γιορτάζει τη 12η εμφάνισή της στο Super Bowl (σ.σ. τον τελικό του αμερικάνικου ποδοσφαίρου) και επέλεξε το δίδυμο πίσω από το Bugonia, σ' ένα διαφημιστικό σποτ με, έντονα, κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Η διαφήμιση θα προβληθεί ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο δεκάλεπτο του μεγάλου τελικού.

Γιώργος Λάνθιμος - Έμα Στόουν: Το περιεχόμενο της διαφήμισης

Στο ασπρόμαυρο teaser με τίτλο Unavailable (Μη Διαθέσιμος, Απών), η Έμα Στόουν εμφανίζεται λαχανιασμένη, με δάκρυα στα μάτια, καθώς η κάμερα απομακρύνεται αργά και αποκαλύπτει ένα απόκοσμο κτίριο πάνω σε ένα μικρό νησί.

Τη μουσική υπογράφει ο Jerskin Fendrix, σταθερός συνεργάτης του Λάνθιμου.

Αν και το μικρό διαφημιστικό διαρκεί μόλις 15 δευτερόλεπτα, η πλήρης καμπάνια θα περιλαμβάνει ένα τηλεοπτικό σποτ 30 δευτερολέπτων για την ημέρα του Super Bowl (Κυριακή 8 Φεβρουαρίου), καθώς και μια εκδοχή 90 δευτερολέπτων, γυρισμένη στο Λονδίνο.

Με πληροφορίες από The People