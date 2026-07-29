Γιώργος Χατζιδάκις: «Ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μητσιά να τραγουδά το "Ο Γιάννης ο Φονιάς"»

Με ανακοίνωση του, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος Χατζιδάκις, απαντά στις αντιδράσεις που αναφέρουν, ότι απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι «Ο Γιάννης ο Φονιάς».

Στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Δίον της Πιερίας, ανακοινώθηκε ότι ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, δεν έδωσε την άδεια για την παρουσίαση τραγουδιών του Νίκου Γκάτσου σε μουσική του Έλληνα συνθέτη, με αποτέλεσμα ο καλλιτέχνης να μην ερμηνεύσει, όπως ήταν προγραμματισμένο, το τραγούδι «Γιάννης ο φονιάς», αλλά να το απαγγείλει.

Ωστόσο, ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει, πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γιώργου Χατζιδάκι

«Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο «θέαμα».

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ' επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες — ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα — είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα.



Γιώργος Χατζιδάκις».