Γιατί οι παλιές ταινίες του Studio Ghibli γεμίζουν ξανά τις αίθουσες

Κάθε φορά που βγαίνει το πρόγραμμα του Studio Ghibli Fest, η Amanda Mendoza VanCleave κυκλώνει τις ημερομηνίες. Για εκείνη, την τρίχρονη κόρη της και τη μητέρα της, Araceli, οι επανεκδόσεις των ταινιών του Studio Ghibli δεν είναι απλώς μια ευκαιρία να ξαναδούν αγαπημένες ταινίες. Έχουν γίνει οικογενειακό τελετουργικό.

Οι τρεις τους ανακάλυψαν τις ταινίες του Ghibli στο HBO Max, αλλά η πραγματική συνήθεια χτίστηκε αλλού: στην αίθουσα. Πηγαίνουν κάθε χρόνο στο αγαπημένο τους σινεμά στο Όστιν του Τέξας για να δουν τις επανεκδόσεις. Πρόσφατα, όταν ξαναείδαν τον Γείτονά μου τον Τοτόρο, φόρεσαν ασορτί πιτζάμες με τον Τοτόρο. Για ένα παιδί που φωνάζει «Totoro!» μόλις εμφανίζεται το λογότυπο στην οθόνη, η ταινία δεν είναι «κλασικό animation». Είναι ραντεβού.

Σκηνή από το «Κάστρο στον Ουρανό», την πρώτη ταινία του Studio Ghibli, που φέτος κλείνει 40 χρόνια. Φωτ.: Studio Ghibli / GKIDS

Αυτό είναι το ενδιαφέρον με το Ghibli Fest, που κλείνει πλέον δέκα χρόνια ζωής. Ταινίες όπως ο Γείτονάς μου ο Τοτόρο, η Πόνιο, το Κινούμενο Κάστρο του Χάουλ, η Πριγκίπισσα Μονονόκε και το Spirited Away δεν επιστρέφουν απλώς περιστασιακά στις αίθουσες. Έχουν αρχίσει να λειτουργούν σαν μόνιμες εποχικές παρουσίες, σαν ένα ετήσιο φεστιβάλ μνήμης, παιδικής ηλικίας και συλλογικής θέασης.

Το παράδοξο είναι ότι η επιτυχία του φεστιβάλ δεν ανακόπηκε από το streaming. Αντίθετα, μεγάλωσε αφού οι ταινίες έγιναν πιο εύκολα διαθέσιμες στο σπίτι. Όταν το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017 από την GKIDS και τη Fathom Entertainment, οι πέντε τίτλοι του έφεραν περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Τα μεγαλύτερα χρόνια του φεστιβάλ, όμως, ήρθαν μετά το 2020, όταν ο κατάλογος του Ghibli έγινε προσβάσιμος στο HBO Max. Το 2024, δεκατέσσερις ταινίες έφτασαν τα 16,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ πέρυσι οκτώ τίτλοι έφεραν 10,6 εκατομμύρια.

Η εξάπλωση είναι και γεωγραφική. Στην αρχή, το φεστιβάλ παιζόταν σε περίπου 640 αίθουσες. Φέτος ξεπερνά τις 1.100. Εκεί όπου κάποτε οι επανεκδόσεις του Ghibli έμοιαζαν με υπόθεση arthouse ή μεγάλων πόλεων, τώρα περνούν στα multiplex, εκεί όπου ένα παιδί μπορεί να σταθεί μπροστά σε ένα χάρτινο ομοίωμα της Κίκι ή του No-Face και να ανακαλύψει ότι υπάρχουν ολόκληροι κόσμοι κινουμένων σχεδίων πέρα από τη Disney.

Σκηνή από την ταινία «Ο Γείτονάς μου ο Τοτόρο» του Χαγιάο Μιγιαζάκι, μία από τις πιο αγαπημένες επανεκδόσεις του Ghibli Fest. Φωτ.: Studio Ghibli / GKIDS

Αυτό αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι παλιές ταινίες. Τα κλασικά έργα κινδυνεύουν συχνά να γίνουν μουσειακά αντικείμενα, να μένουν ασφαλή αλλά ακίνητα, σαν να τα φυλάμε σε βιτρίνα. Το Ghibli Fest κάνει το αντίθετο. Αντιμετωπίζει τις ταινίες του Χαγιάο Μιγιαζάκι, του Ισάο Τακαχάτα και του στούντιο σαν κανονικά κινηματογραφικά γεγονότα, όχι σαν νοσταλγικό υλικό για παλιούς φαν.

Η συγκυρία βοηθά. Οι αίθουσες στη Βόρεια Αμερική δεν μπορούν πλέον να βασίζονται μόνο στη σταθερή ροή νέων χολιγουντιανών κυκλοφοριών. Τα τελευταία χρόνια, οι επανεκδόσεις, τα επετειακά αφιερώματα και τα ειδικά events γεμίζουν κενά στο πρόγραμμα. Το Ghibli Fest, όμως, προηγήθηκε αυτής της τάσης και δείχνει κάτι πιο βαθύ: ένας κατάλογος μπορεί να μην είναι απλώς αρχείο. Μπορεί να ξαναγίνει κοινό.

Το φετινό πρόγραμμα συνεχίζεται με το Tales from Earthsea, το Only Yesterday, την επετειακή επιστροφή του Κάστρου στον Ουρανό, την 4K αποκατάσταση της Πριγκίπισσας Μονονόκε και την επετειακή προβολή του Spirited Away για τα 25 χρόνια της ταινίας. Το Ghibli Fest παραμένει κυρίως αμερικανικό φαινόμενο, αλλά η επιτυχία του μιλά για κάτι πολύ ευρύτερο: την ανάγκη να ξαναδούμε ταινίες που ήδη γνωρίζουμε μαζί με ανθρώπους που τις ανακαλύπτουν για πρώτη φορά.

Η Τσιχίρο και ο No-Face σε σκηνή από το «Spirited Away», που επιστρέφει φέτος στις αίθουσες για την 25η επέτειό του. Φωτ.: Studio Ghibli / GKIDS

Για μια παλιότερη γενιά, η είσοδος στον κόσμο του Ghibli μπορεί να ήταν το Spirited Away. Για τα σημερινά παιδιά, μπορεί να είναι η Πόνιο, το Κινούμενο Κάστρο του Χάουλ ή ο Τοτόρο που είχαν πρώτα δει στο σπίτι. Το σπίτι, όμως, δεν ακυρώνει την αίθουσα. Τη φορτίζει. Το streaming γίνεται η πρώτη γνωριμία και η μεγάλη οθόνη η στιγμή της μύησης.

Ίσως γι’ αυτό οι επανεκδόσεις του Ghibli δεν μοιάζουν με απλό προϊόν νοσταλγίας. Οι ταινίες του στούντιο δεν επιστρέφουν επειδή το κοινό θέλει μόνο να θυμηθεί. Επιστρέφουν επειδή μπορούν ακόμη να δημιουργούν καινούργιες αναμνήσεις. Δύο τρίχρονα παιδιά που μοιράζονται μια πολυθρόνα για να δουν την Πόνιο δεν βλέπουν μια ταινία του παρελθόντος. Βλέπουν την πρώτη τους ταινία στην αίθουσα.

με στοιχεία από The Independent