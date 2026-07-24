ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Γιατί οι παλιές ταινίες του Studio Ghibli γεμίζουν ξανά τις αίθουσες

Το παράδοξο του Ghibli Fest: οι ταινίες υπάρχουν πια στο streaming, αλλά οι αίθουσες γεμίζουν. Δέκα χρόνια μετά, ο Τοτόρο και η Πόνιο έγιναν οικογενειακό ραντεβού για μια νέα γενιά θεατών.

Πώς οι παλιές ταινίες του Studio Ghibli έγιναν το νέο οικογενειακό ραντεβού στις αίθουσες Facebook Twitter
Σκηνή από το Tales from Earthsea του Γκόρο Μιγιαζάκι, που προβάλλεται φέτος στο Ghibli Fest για την 20ή επέτειό του. Φωτ.: Studio Ghibli / GKIDS
The LiFO team
The LiFO team
0

Κάθε φορά που βγαίνει το πρόγραμμα του Studio Ghibli Fest, η Amanda Mendoza VanCleave κυκλώνει τις ημερομηνίες. Για εκείνη, την τρίχρονη κόρη της και τη μητέρα της, Araceli, οι επανεκδόσεις των ταινιών του Studio Ghibli δεν είναι απλώς μια ευκαιρία να ξαναδούν αγαπημένες ταινίες. Έχουν γίνει οικογενειακό τελετουργικό.

Οι τρεις τους ανακάλυψαν τις ταινίες του Ghibli στο HBO Max, αλλά η πραγματική συνήθεια χτίστηκε αλλού: στην αίθουσα. Πηγαίνουν κάθε χρόνο στο αγαπημένο τους σινεμά στο Όστιν του Τέξας για να δουν τις επανεκδόσεις. Πρόσφατα, όταν ξαναείδαν τον Γείτονά μου τον Τοτόρο, φόρεσαν ασορτί πιτζάμες με τον Τοτόρο. Για ένα παιδί που φωνάζει «Totoro!» μόλις εμφανίζεται το λογότυπο στην οθόνη, η ταινία δεν είναι «κλασικό animation». Είναι ραντεβού.

Πώς οι παλιές ταινίες του Studio Ghibli έγιναν το νέο οικογενειακό ραντεβού στις αίθουσες Facebook Twitter
Σκηνή από το «Κάστρο στον Ουρανό», την πρώτη ταινία του Studio Ghibli, που φέτος κλείνει 40 χρόνια. Φωτ.: Studio Ghibli / GKIDS

Αυτό είναι το ενδιαφέρον με το Ghibli Fest, που κλείνει πλέον δέκα χρόνια ζωής. Ταινίες όπως ο Γείτονάς μου ο Τοτόρο, η Πόνιο, το Κινούμενο Κάστρο του Χάουλ, η Πριγκίπισσα Μονονόκε και το Spirited Away δεν επιστρέφουν απλώς περιστασιακά στις αίθουσες. Έχουν αρχίσει να λειτουργούν σαν μόνιμες εποχικές παρουσίες, σαν ένα ετήσιο φεστιβάλ μνήμης, παιδικής ηλικίας και συλλογικής θέασης.

Το παράδοξο είναι ότι η επιτυχία του φεστιβάλ δεν ανακόπηκε από το streaming. Αντίθετα, μεγάλωσε αφού οι ταινίες έγιναν πιο εύκολα διαθέσιμες στο σπίτι. Όταν το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017 από την GKIDS και τη Fathom Entertainment, οι πέντε τίτλοι του έφεραν περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Τα μεγαλύτερα χρόνια του φεστιβάλ, όμως, ήρθαν μετά το 2020, όταν ο κατάλογος του Ghibli έγινε προσβάσιμος στο HBO Max. Το 2024, δεκατέσσερις ταινίες έφτασαν τα 16,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ πέρυσι οκτώ τίτλοι έφεραν 10,6 εκατομμύρια.

Η εξάπλωση είναι και γεωγραφική. Στην αρχή, το φεστιβάλ παιζόταν σε περίπου 640 αίθουσες. Φέτος ξεπερνά τις 1.100. Εκεί όπου κάποτε οι επανεκδόσεις του Ghibli έμοιαζαν με υπόθεση arthouse ή μεγάλων πόλεων, τώρα περνούν στα multiplex, εκεί όπου ένα παιδί μπορεί να σταθεί μπροστά σε ένα χάρτινο ομοίωμα της Κίκι ή του No-Face και να ανακαλύψει ότι υπάρχουν ολόκληροι κόσμοι κινουμένων σχεδίων πέρα από τη Disney.

Πώς οι παλιές ταινίες του Studio Ghibli έγιναν το νέο οικογενειακό ραντεβού στις αίθουσες Facebook Twitter
Σκηνή από την ταινία «Ο Γείτονάς μου ο Τοτόρο» του Χαγιάο Μιγιαζάκι, μία από τις πιο αγαπημένες επανεκδόσεις του Ghibli Fest. Φωτ.: Studio Ghibli / GKIDS

Αυτό αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι παλιές ταινίες. Τα κλασικά έργα κινδυνεύουν συχνά να γίνουν μουσειακά αντικείμενα, να μένουν ασφαλή αλλά ακίνητα, σαν να τα φυλάμε σε βιτρίνα. Το Ghibli Fest κάνει το αντίθετο. Αντιμετωπίζει τις ταινίες του Χαγιάο Μιγιαζάκι, του Ισάο Τακαχάτα και του στούντιο σαν κανονικά κινηματογραφικά γεγονότα, όχι σαν νοσταλγικό υλικό για παλιούς φαν.

Η συγκυρία βοηθά. Οι αίθουσες στη Βόρεια Αμερική δεν μπορούν πλέον να βασίζονται μόνο στη σταθερή ροή νέων χολιγουντιανών κυκλοφοριών. Τα τελευταία χρόνια, οι επανεκδόσεις, τα επετειακά αφιερώματα και τα ειδικά events γεμίζουν κενά στο πρόγραμμα. Το Ghibli Fest, όμως, προηγήθηκε αυτής της τάσης και δείχνει κάτι πιο βαθύ: ένας κατάλογος μπορεί να μην είναι απλώς αρχείο. Μπορεί να ξαναγίνει κοινό.

Το φετινό πρόγραμμα συνεχίζεται με το Tales from Earthsea, το Only Yesterday, την επετειακή επιστροφή του Κάστρου στον Ουρανό, την 4K αποκατάσταση της Πριγκίπισσας Μονονόκε και την επετειακή προβολή του Spirited Away για τα 25 χρόνια της ταινίας. Το Ghibli Fest παραμένει κυρίως αμερικανικό φαινόμενο, αλλά η επιτυχία του μιλά για κάτι πολύ ευρύτερο: την ανάγκη να ξαναδούμε ταινίες που ήδη γνωρίζουμε μαζί με ανθρώπους που τις ανακαλύπτουν για πρώτη φορά.

Πώς οι παλιές ταινίες του Studio Ghibli έγιναν το νέο οικογενειακό ραντεβού στις αίθουσες Facebook Twitter
Η Τσιχίρο και ο No-Face σε σκηνή από το «Spirited Away», που επιστρέφει φέτος στις αίθουσες για την 25η επέτειό του. Φωτ.: Studio Ghibli / GKIDS

Για μια παλιότερη γενιά, η είσοδος στον κόσμο του Ghibli μπορεί να ήταν το Spirited Away. Για τα σημερινά παιδιά, μπορεί να είναι η Πόνιο, το Κινούμενο Κάστρο του Χάουλ ή ο Τοτόρο που είχαν πρώτα δει στο σπίτι. Το σπίτι, όμως, δεν ακυρώνει την αίθουσα. Τη φορτίζει. Το streaming γίνεται η πρώτη γνωριμία και η μεγάλη οθόνη η στιγμή της μύησης.

Ίσως γι’ αυτό οι επανεκδόσεις του Ghibli δεν μοιάζουν με απλό προϊόν νοσταλγίας. Οι ταινίες του στούντιο δεν επιστρέφουν επειδή το κοινό θέλει μόνο να θυμηθεί. Επιστρέφουν επειδή μπορούν ακόμη να δημιουργούν καινούργιες αναμνήσεις. Δύο τρίχρονα παιδιά που μοιράζονται μια πολυθρόνα για να δουν την Πόνιο δεν βλέπουν μια ταινία του παρελθόντος. Βλέπουν την πρώτη τους ταινία στην αίθουσα.

με στοιχεία από The Independent

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πολιτισμός / Μια σύγχρονη θεατρική σκηνή γεννιέται στην Πειραιώς 260

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε πως με τον μετασχηματισμό του βιομηχανικού κελύφους του π. Εργοστασίου Τσαούσογλου, θα διατηρήθει και θα αναδειχθεί η αυθεντικότητα και ο ιστορικός του χαρακτήρας
THE LIFO TEAM
Ο Σαλμάν Ρούσντι αντίκρισε ξανά στο δικαστήριο τον άνθρωπο που τον τύφλωσε

Πολιτισμός / Ο Σαλμάν Ρούσντι αντίκρισε ξανά στο δικαστήριο τον άνθρωπο που τον τύφλωσε

Ο Ρούσντι βρέθηκε ξανά απέναντι στον άνθρωπο που τον μαχαίρωσε. Όταν η υπεράσπιση προσπάθησε να βάλει στο εδώλιο τους Σατανικούς Στίχους, εκείνος απάντησε: δεν δικάζεται το βιβλίο.
THE LIFO TEAM
Φεστιβάλ παιδικού βιβλίου ζήτησε από συγγραφείς να σβήσουν κριτική για τη διαφορετικότητα

Πολιτισμός / Φεστιβάλ παιδικού βιβλίου ζήτησε από συγγραφείς να σβήσουν κριτική για τη διαφορετικότητα

Ο συνιδρυτής του φεστιβάλ παιδικού βιβλίου του Μπαθ ζήτησε από συγγραφείς που κατήγγειλαν την έλλειψη ΛΟΑΤΚΙ+ διαφορετικότητας στο πρόγραμμα να σβήσουν τα σχόλιά τους από τα social media.
THE LIFO TEAM
Η Βενετία γύρισε την πλάτη στα στούντιο όχι όμως στην ανδροκρατία

Πολιτισμός / Μπόιλ, Χέρτσογκ, ΜακΝτόνα και μόλις μία γυναίκα: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας

Η Βενετία επιστρέφει στο σινεμά των δημιουργών με ταινίες για τον Μέρντοχ, τον Μασκ και τις νέες μορφές εξουσίας. Αλλά στις 20 ταινίες του διαγωνιστικού υπάρχει μόνο μία σκηνοθέτιδα.
THE LIFO TEAM
Η Ελλάδα που ονειρεύτηκαν οι ξένοι συγγραφείς και η χώρα που τους διέψευσε

Πολιτισμός / Η Ελλάδα που ονειρεύτηκαν οι ξένοι συγγραφείς και η χώρα που τους διέψευσε

Μια νέα γαλλική ανθολογία βάζει τον Σατομπριάν, τη Βιρτζίνια Γουλφ, τον Χένρι Μίλερ και τον Λόρενς Ντάρελ να ταξιδεύουν ξανά στην Ελλάδα του μύθου, του φωτός και της διάψευσης, όχι στην καρτ-ποστάλ εκδοχή της, αλλά στη χώρα που τους ξέφυγε.
THE LIFO TEAM
Το ισπανικό μοναστήρι που ξαναβρήκε το χαμένο μεσαιωνικό του πρόσωπο

Πολιτισμός / Το ισπανικό μοναστήρι που ξαναβρήκε το χαμένο μεσαιωνικό του πρόσωπο

Στην Παλένθια, κιονόκρανα και ρομανικά θραύσματα από το χαμένο περιστύλιο του San Zoilo εκτίθενται για πρώτη φορά. Κάτω από το αναγεννησιακό μοναστήρι, μια σχεδόν εξαφανισμένη μεσαιωνική Ευρώπη επιστρέφει σε κομμάτια.
THE LIFO TEAM
 
 