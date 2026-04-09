Γιατί οι Γάλλοι σχεδιαστές «επενδύουν» στις συναυλίες της Σελίν Ντιόν;

Η Σελίν Ντιόν επέλεξε το Παρίσι για να κάνει το μεγάλο come back της στη σκηνή και η Γαλλία προσδοκά ένα εμπορικό momentum που ίσως ξεπεράσει τα όρια της pop και να επηρεάσει άμεσα την οικονομία της χώρας.

Οι Γάλλοι σχεδιαστές αναμένουν, ότι η επιστροφή της Ντιόν θα λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τη μόδα στο Παρίσι, ενισχύοντας τη ζήτηση, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα στα καταστήματα και επαναφέροντας τη δυναμική της πόλης ως παγκόσμιου fashion hub.

Η μεγάλη σταρ πρόκειται να επιστρέψει στη σκηνή στις 12 Σεπτεμβρίου με μια σειρά συναυλιών ενός μήνα στην Πόλη του Φωτός, στην οποία προστέθηκαν έξι ημερομηνίες την Τρίτη, μετά τη συντριπτική ζήτηση για εισιτήρια.

Σελίν Ντιόν: Τι προσδοκά ο χώρος της μόδας από τις συναυλίες της

«Όταν ήρθε η Τέιλορ Σουίφτ στη Λυών για δύο ημέρες [το 2024], υπήρξε πραγματική επίδραση στο κατάστημά μας στο Boulevard Haussmann στο Παρίσι. Επομένως, η παρουσία της Σελίν Ντιόν εδώ στην πρωτεύουσα για περισσότερο από ένα μήνα αναμένεται να έχει σημαντική θετική επίδραση. Είναι σίγουρα επωφελές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Galeries Lafayette, Arthur Lemoine, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Αν και -όπως δήλωσε- «σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε διαπιστώσει καμία επίδραση από την κρίση στη Μέση Ανατολή» ο Lemoine, τόνισε ότι ο όμιλος παραμένει «σε εγρήγορση και επιφυλακτικός» όσον αφορά τους επόμενους μήνες.

