Γιατί οι αρχές της Νότιας Κορέας ζητούν τη σύλληψη του δημιουργού των BTS

Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο σύλληψης βρίσκεται ο δημιουργός των BTS, Bang Si-hyuk, καθώς η αστυνομία στη Νότια Κορέα ζήτησε από τους εισαγγελείς να εκδώσουν ένταλμα σε βάρος του για υπόθεση χρηματιστηριακής απάτης πριν από την εισαγωγή της εταιρείας του στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 53χρονος φέρεται το 2019 να παραπλάνησε επενδυτές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για δημόσια εγγραφή της εταιρείας του, ενώ την ίδια περίοδο προετοίμαζε την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία Hybe εισήχθη τελικά στο χρηματιστήριο της Σεούλ τον Οκτώβριο του 2020.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Bang αποκόμισε περίπου 200 δισ. γουόν (περίπου 136 εκατ. δολάρια) μέσω συναλλαγών που συνδέονται με ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, από τις οποίες φέρεται να έλαβε ποσοστό κέρδους. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Η υπόθεση εξετάζεται εδώ και μήνες, με τις αρχές να έχουν ήδη πραγματοποιήσει εφόδους στα γραφεία της εταιρείας, να έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και να έχουν επιβάλει στον Bang απαγόρευση εξόδου από τη χώρα από τον περασμένο Αύγουστο.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε παρατυπία, σημειώνοντας ότι οι σχετικές συμφωνίες είχαν τεθεί υπόψη των αναδόχων της δημόσιας εγγραφής, οι οποίοι έκριναν ότι δεν απαιτείται δημοσιοποίηση.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι BTS, το πιο επιτυχημένο συγκρότημα της εταιρείας, έχουν επιστρέψει στη σκηνή με παγκόσμια περιοδεία μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια απουσίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η περιοδεία αναμένεται να αποφέρει έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Οι μετοχές της Hybe είχαν φτάσει σε υψηλό τετραετίας μετά την ανακοίνωση της περιοδείας, ενώ μετά τις τελευταίες εξελίξεις υποχώρησαν, σε αντίθεση με την ευρύτερη άνοδο του δείκτη Kospi.

Ο Bang θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην παγκόσμια επιτυχία των BTS και της κορεατικής ποπ μουσικής. Ξεκίνησε την καριέρα του ως συνθέτης και το 2005 ίδρυσε την εταιρεία που εξελίχθηκε στη σημερινή Hybe, η οποία διαχειρίζεται επίσης συγκροτήματα όπως οι Seventeen και Le Sserafim.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Κορέας, όσοι καταδικάζονται για παράνομα κέρδη άνω των 5 δισ. γουόν αντιμετωπίζουν ποινές από πέντε χρόνια φυλάκισης έως ισόβια κάθειρξη.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν φαινόμενα χειραγώγησης της αγοράς, με την κυβέρνηση να προωθεί αυστηρότερες κυρώσεις και νέους μηχανισμούς ελέγχου.

Με πληροφορίες από BBC