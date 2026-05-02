Γιατί η ερωτική λογοτεχνία με νεράιδες έχει τόση απήχηση; - «Πολύπλοκα, επικίνδυνα, σεξουαλικά όντα»

Οι νεράιδες στο λογοτεχνικό είδος της ρομαντικής φαντασίας δεν είναι τα λαμπερά, καλοσυνάτα πλάσματα των παιδικών παραμυθιών.

Είναι επικίνδυνα πνεύματα που αλλάζουν μορφή – ακριβώς όπως ήταν στην παλαιότερη λαϊκή παράδοση, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο για την ιστορία των νεράιδων. Από τις αρχαίες νεράιδες των σκανδιναβικών δασών και τον μύθο της Μελουζίν του 15ου αιώνα έως το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ, η λαϊκή παράδοση των νεράιδων είναι γεμάτη από εξαπάτηση και αποπλάνηση.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν δύο νέα μυθιστορήματα της σειράς ρομαντικής φαντασίας «A Court of Thorns and Roses» – και αμέσως η τιμή της μετοχής του εκδοτικού οίκου των βιβλίων εκτοξεύθηκε κατά ένα εκπληκτικό 20%. Η συγγραφέας της σειράς, Σάρα Τζ. Μάας, είναι πολύ σημαντική προσωπικότητα στον εκδοτικό χώρο, με τα βιβλία της να έχουν μεταφραστεί σε 40 γλώσσες και τις παγκόσμιες πωλήσεις να ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια. Η επιτυχία της αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έκρηξης της ρομαντικής φαντασίας με νεράιδες – που αναφέρεται επίσης ως «faerie smut».

Το «faerie smut»

Το είδος αυτό συνήθως παρουσιάζει μια γυναίκα ηρωίδα που αντιμετωπίζει περίπλοκες αποστολές σε έναν περίτεχνο φανταστικό κόσμο, συνήθως τον κόσμο των fae, μια παλιά γαλλική λέξη για τις νεράιδες. Η ηρωίδα εμπλέκεται ρομαντικά με μια περίεργη, απρόβλεπτη και απόκοσμη φιγούρα. Συνήθως υπάρχει ένα ερωτικό στοιχείο – οι θαυμαστές αναφέρονται στο επίπεδο «πικάντικης» περιγραφής, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από σχετικά αγνές σκηνές φιλιών έως ρητές περιγραφές σεξουαλικών επαφών.

Ωστόσο, το αισθησιακό στοιχείο του σημερινού είδους δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι νεράιδες της φανταστικής λογοτεχνίας δεν είναι τα λαμπερά, μαγικά πλάσματα που κουνάνε ραβδιά και εκπληρώνουν ευχές, όπως εμφανίζονται στα παραμύθια για μικρά παιδιά. Είναι πολύπλοκα, επικίνδυνα, σεξουαλικά όντα – ακριβώς όπως ήταν αρχικά οι νεράιδες της λαϊκής παράδοσης.

«Η σύνδεση μεταξύ νεράιδων και σεξουαλικότητας έχει βαθιές ρίζες», λέει ο Φράνσις Γιανγκ, συγγραφέας του νέου βιβλίου «Fairies: A History». «Υπάρχει στην παράδοση των νεράιδων που αποπλανούν γυναίκες ή άνδρες. Πιθανώς το πιο διάσημο παράδειγμα μιας τέτοιας ιστορίας είναι η ιστορία του Ταμ Λιν».

Σε αυτή την παλιά σκωτσέζικη μπαλάντα της δεκαετίας του 1540, μια γυναίκα ονόματι Τζάνετ μαζεύει ένα τριαντάφυλλο σε ένας δάσος και συναντά έναν όμορφο νεαρό άνδρα ονόματι Ταμ Λιν. Αργότερα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος και αναζητά ξανά τον Ταμ Λιν. Αυτός της λέει ότι κρατείται αιχμάλωτος από τη Βασίλισσα των Νεράιδων, αλλά η Τζάνετ μπορεί να τον κερδίσει πίσω αν ακολουθήσει τις οδηγίες του.

Υπάρχει, φυσικά, ένα έντονο σεξουαλικό υπονοούμενο στην μπαλάντα. Η Τζάνετ φοράει πράσινο, χρώμα που συνδέεται με την αποπλάνηση, πιθανώς έχει πάει στο δάσος με σκοπό να δελεάσει τον Ταμ Λιν, και σε ορισμένες εκδοχές πρέπει να τον κρατήσει σφιχτά καθώς οι νεράιδες τον μεταμορφώνουν μαγικά σε διάφορες μορφές, καταλήγοντας με αυτόν να είναι ένας γυμνός άνδρας.

Η παραδοσιακή αντίληψη του άνδρα-ήρωα που σώζει την κοπέλα που βρίσκεται σε κίνδυνο αντιστρέφεται εδώ, και η Σάρα Τζ. Μάας έχει αναφερθεί στη μπαλάντα ως μία από τις πηγές έμπνευσής της. Ένας από τους κύριους χαρακτήρες του σύμπαντος του «A Court of Thorns and Roses (ACOTAR)» ονομάζεται Τάμλιν.

Ο Γιανγκ επισημαίνει ότι υπάρχουν παρόμοιες ιστορίες πολύ πέρα από τη Βρετανία και την Ιρλανδία. «Υπάρχει η σκανδιναβική skogsrå [νεράιδα ή πνεύμα του δάσους] που εμφανίζεται ως μια όμορφη, σαγηνευτική γυναίκα μέσα στο δάσος, αλλά αν την κοιτάξεις προσεκτικά θα δεις ότι έχει οπλές αγελάδας. Όποιος κάνει σεξ μαζί της θα πεθάνει μέσα σε ένα χρόνο», λέει. «Οι skogsrå μοιάζουν με τη σκανδιναβική huldra.»

Αλλόκοσμα πνεύματα

Μια άλλη ομάδα ιστοριών που αφορούν σεξουαλική σχέση μεταξύ μιας μορφής από τον υπερφυσικό «άλλο κόσμο» και ενός ανθρώπου είναι γνωστή συλλογικά ως ο μύθος της Μελουζίν – μια ιστορία για ένα ισχυρό πνεύμα του νερού ή νεράιδα. Η Κέλι Φιτζέραλντ, επικεφαλής της Σχολής Ιρλανδικών, Κελτικών Σπουδών και Λαογραφίας στο University College Dublin, δήλωσε στο BBC: «Ο μύθος της Μελουζίν προέρχεται από τη γαλλική παράδοση, αλλά είναι πολύ ισχυρός στην Ιρλανδία – ο άνδρας που παντρεύεται τη selkie ή γυναίκα-φώκια».

Αυτός ο τύπος ιστορίας έχει και την αντίστροφη εκδοχή του – στην οποία μια γυναίκα πρωταγωνίστρια ερωτεύεται ένα θηρίο που αποδεικνύεται ότι είναι ένας μαγεμένος άνδρας. Η Φιτζέραλντ, συγγραφέας του βιβλίου «Irish Folk and Fairytales», παραθέτει το παράδειγμα ενός παραμυθιού από το Ντόνεγκαλ για μια πριγκίπισσα που παντρεύεται έναν άνδρα τον οποίο η μητριά του έχει μεταμορφώσει σε ταύρο – ένα άλλο ξόρκι του επιτρέπει να ξαναγίνεται άνδρας τη νύχτα, όταν κοιμάται στο κρεβάτι της πριγκίπισσας.

Υπάρχουν αναφορές σε αυτό το είδος λαϊκού παραμυθιού στο έργο του Σαίξπηρ «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», που γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1590. Η Τιτάνια, η βασίλισσα των νεράιδων, υπό τη δράση ενός ξορκιού, ερωτεύεται έναν υφαντή, του οποίου το κεφάλι έχει μεταμορφωθεί σε κεφάλι γαϊδάρου από τον Πουκ, τον σκανδαλιάρικο και ενίοτε σκληρό υπολοχαγό του Βασιλιά των Νεράιδων (ο Πουκ είναι ένα είδος νεράιδας, που σχετίζεται με την ιρλανδική λέξη «pucca»). Πολλές παραγωγές του έργου τονίζουν το ερωτικό δυναμικό των νεράιδων.

Οι νεράιδες στο παρελθόν και στο σήμερα

Η συζήτηση για το τι ακριβώς είναι οι νεράιδες – έκπτωτοι άγγελοι, ημίθεοι, πνεύματα ανθρώπων – συνεχίζεται, και ορισμένοι εντοπίζουν τις ρίζες τους σε μορφές όπως η Λίλιθ. Πιθανώς μεσοποταμιακής καταγωγής, η Λίλιθ εντάχθηκε σε ορισμένες εβραϊκές λαϊκές παραδόσεις ως η πρώτη σύζυγος του Αδάμ, η οποία εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο αφού απαίτησε να είναι ίση μαζί του. Κάνει σεξ με άντρες, συχνά όταν κοιμούνται, για να μείνει έγκυος. Η Λίλιθ συχνά συνδέεται με τη Λάμια, μια μορφή από την ελληνική μυθολογία. Η Λάμια επίσης αποπλανεί άντρες και, όπως η Λίλιθ, κλέβει μωρά, μια συνηθισμένη συμπεριφορά των νεράιδων.

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς πότε ή γιατί οι νεράιδες άρχισαν να μετατρέπονται από τα ιδιότροπα και τρομακτικά όντα της λαϊκής παράδοσης σε αυτά τα λαμπερά, φτερωτά, ευχάριστα πλάσματα που πολλοί φαντάζονται σήμερα. Σύμφωνα με το βιβλίο «Magical Folk: British and Irish Fairies 500AD to the Present» των Σάιμον Γιανγκ και Κέρι Χούλμπρουκ, τα πρώτα φτερά νεράιδων «εμφανίζονται μόνο στα τέλη του 18ου αιώνα σε πίνακες ζωγραφικής και ήταν μια εφεύρεση μιας ομάδας Βρετανών καλλιτεχνών και όχι ένα χαρακτηριστικό της παραδοσιακής λαϊκής παράδοσης. Χρειάστηκαν άλλα 70 χρόνια για να αναφερθούν τα φτερά των νεράιδων στα παραμύθια και άλλα 50 για τις πρώτες αναφορές ότι άνθρωποι είχαν δει νεράιδες με φτερά».

Το ίδιο βιβλίο επισημαίνει ότι η πίστη στις νεράιδες μειώθηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα με την έλευση της βιομηχανικής εποχής, ίσως ως αποτέλεσμα της αστικοποίησης και της μείωσης των αγροτικών περιοχών που προτιμούσαν τα μικρά πλάσματα, ή ίσως ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιστημονικών γνώσεων και του σκεπτικισμού απέναντι στις λαϊκές δεισιδαιμονίες. Ίσως η μείωση της παιδικής θνησιμότητας συνέβαλε επίσης στην εξαφάνιση των νεράιδων.

Κατά κάποιον τρόπο, η Τίνκερ Μπελ, δημιούργημα του Τζ. Μ. Μπάρι από το «Πίτερ Παν», αντιπροσωπεύει τόσο τις παλαιότερες παραδόσεις όσο και τις νέες: μοιάζει φυσικά με το πιο χαριτωμένο είδος νεράιδας, αλλά είναι χαοτική και σκληρή – και ζηλεύει τη Γουέντι.

Μία «έκρηξη» ενδιαφέροντος για τη λογοτεχνία με νεράιδες

Αν η ρομαντική φαντασία με νεράιδες αντλεί από παραδόσεις χιλιάδων ετών, γιατί η δημοτικότητά της γνωρίζει τέτοια έκρηξη τώρα; Το βασικό αναγνωστικό κοινό είναι νεαρές γυναίκες, αν και πρόσφατα φαίνεται να την ανακαλύπτουν και περισσότεροι άνδρες. Οι πωλήσεις βιβλίων εκτοξεύονται και βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές τηλεοπτικές διασκευές.

«Νομίζω ότι οι αναγνώστες επιθυμούν την απόδραση από την πραγματικότητα τώρα περισσότερο από ποτέ», λέει η Κέιτι Φρέιζερ του The Bookseller στο BBC. «Αυτά τα βιβλία προσφέρουν παρηγοριά».

Η Φρέιζερ, η οποία είναι αναγνώστρια του είδους «fae romantasy», δεν είναι οπαδός των φράσεων «fairy smut» ή «fairy porn». «Διαφωνώ έντονα με τον χαρακτηρισμό «fairy porn», λέει. «Υποτιμά τα έργα που γράφονται από γυναίκες και διαβάζονται κυρίως από γυναικείο κοινό. Ναι, τα βιβλία περιέχουν σεξ, αλλά περιλαμβάνουν επίσης συναρπαστικές πλοκές και εστιάζουν στη γυναικεία δράση και την ενδυνάμωση».

«Ιστορικά, οι γυναίκες πάντα διάβαζαν περισσότερο ρομαντική λογοτεχνία από τους άνδρες», λέει η Φιτζέραλντ. «Ο εκδοτικός οίκος [ρομαντικής λογοτεχνίας] Mills & Boon προσφέρει φαντασία και απόδραση από την πραγματικότητα. Και ένας χαρακτήρας όπως ο Πόλνταρκ, από τα μυθιστορήματα του Γουίνστον Γκράχαμ, είναι εξίσου φανταστικός με έναν εραστή από τον παραμυθένιο κόσμο των ξωτικών».

Προσθέτει: «Προφανώς, υπάρχει κάτι σε αυτές τις διαχρονικές ιστορίες που αιχμαλωτίζει πραγματικά την ανθρώπινη φαντασία. Έχουν ειπωθεί και ξαναειπωθεί και ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή είναι ίσως μια ανταπόκριση στον τρόπο που είναι ο κόσμος σήμερα, και υπάρχει ανάγκη για αυτές».

«Επίσης», γελάει, «καταλαβαίνω ότι οι νέοι ενήλικες σήμερα δεν κάνουν τόσο σεξ όσο οι νέοι ενήλικες πριν από 10 χρόνια. Μήπως αυτό έχει κάποια σχέση με το θέμα;».

Με πληροφορίες από BBC