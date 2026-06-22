Γιατί το Χόλιγουντ διστάζει να αγγίξει την ταινία του Γκουαντανίνο για τον Σαμ Άλτμαν;

Στα χαρτιά, το Artificial μοιάζει με ταινία που θα έπρεπε να έχει ήδη βρει εύκολα τον δρόμο της προς τις αίθουσες και την οσκαρική σεζόν.

Έχει τον Λούκα Γκουαντανίνο στη σκηνοθεσία, τον Άντριου Γκάρφιλντ στον ρόλο του Σαμ Άλτμαν, ένα καστ γεμάτο γνωστά ονόματα και ένα θέμα που αγγίζει μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες εξουσίας της εποχής: το χάος του 2023 στην OpenAI, όταν ο Άλτμαν απομακρύνθηκε αιφνιδιαστικά από τη θέση του CEO και επέστρεψε λίγες ημέρες αργότερα.

Κι όμως, η σχεδόν ολοκληρωμένη ταινία μοιάζει σήμερα να έχει γίνει δύσκολο πακέτο για το Χόλιγουντ.

Μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση της Amazon MGM, αρκετοί από τους διανομείς που είδαν το Artificial αποφάσισαν να μην το αποκτήσουν. Ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονται το Netflix, η A24, η Focus Features και η Clockwork της Warner Bros. Την ίδια στιγμή, η Mubi εμφανίζεται ως πιθανή υποψήφια για την ταινία, ενώ πιθανό ενδιαφέρον υπάρχει και από τη Neon.

Η Amazon MGM είχε αναπτύξει το project και το προόριζε για κυκλοφορία στις αρχές του 2027. Η απόφασή της να αποχωρήσει ήρθε λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της πολυετούς στρατηγικής συνεργασίας Amazon και OpenAI, η οποία περιλαμβάνει και επένδυση 50 δισ. δολαρίων της Amazon στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Επισήμως, η Amazon υποστηρίζει ότι το Artificial θα εξυπηρετηθεί καλύτερα από άλλο στούντιο και αρνείται ότι το θέμα της ταινίας ήταν ο λόγος της αποχώρησης. Δημοσιογραφικά, όμως, η χρονική σύμπτωση είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Η ταινία, σε σενάριο του Σάιμον Ριτς, έχει περιγραφεί ως ένα είδος The Social Network για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Φημολογείται ότι παρουσιάζει τον Άλτμαν με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο, ενώ και ο Ίλον Μασκ, τον οποίο υποδύεται ο Άικ Μπάρινχολτς, εμφανίζεται επίσης με αντιπαθητικά χαρακτηριστικά.

Αυτό ακριβώς κάνει την υπόθεση πιο ενδιαφέρουσα από ένα απλό βιομηχανικό ρεπορτάζ για μια ταινία που ψάχνει διανομή. Το Artificial δεν σκοντάφτει επειδή του λείπουν ονόματα, κύρος ή εμπορικό ενδιαφέρον. Σκοντάφτει επειδή αγγίζει μια μορφή εξουσίας που βρίσκεται πλέον μέσα στο οικονομικό και τεχνολογικό οικοσύστημα του Χόλιγουντ.

Ακόμη και ανεξάρτητες εταιρείες με φιλοδοξίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη ή δεσμούς με τη Big Tech μπορεί να έχουν λόγους να είναι προσεκτικές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της A24, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από την Thrive Capital του Τζος Κούσνερ. Η Thrive έχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της A24 και συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς επενδυτές της OpenAI.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η A24 πέρασε από την ταινία εξαιτίας αυτής της σχέσης. Σημαίνει όμως ότι το Artificial εμφανίζεται σε μια στιγμή όπου τα όρια ανάμεσα στο σινεμά, την τεχνολογία, τις πλατφόρμες και τα επενδυτικά κεφάλαια είναι πολύ πιο θολά από παλιότερα.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι απλώς ποιος θα αγοράσει την ταινία του Γκουαντανίνο. Είναι ποιος μπορεί σήμερα να διανείμει μια ταινία που πιθανόν ενοχλεί ανθρώπους και εταιρείες με τεράστια επιρροή πάνω στο μέλλον της ίδιας της βιομηχανίας.

Η Mubi μοιάζει, σε αυτό το πλαίσιο, με εύλογη υποψήφια λύση. Έχει ήδη σχέση με τον Γκουαντανίνο, καθώς έχει διανείμει το Queer σε αρκετές διεθνείς αγορές, είχε αναλάβει τη βρετανική κινηματογραφική διανομή του Suspiria και πήρε τα παγκόσμια δικαιώματα της μικρού μήκους ταινίας του The Staggering Girl. Έχει επίσης προηγούμενο ως «σωτήρας» δύσκολου project: είχε αποκτήσει το The Substance της Κοραλί Φαρζά μετά την αποχώρηση της Universal, πριν η ταινία εξελιχθεί σε φεστιβαλικό και οσκαρικό φαινόμενο.

Η σύγκριση, βέβαια, έχει όρια. Το The Substance ήταν μικρότερο οικονομικό ρίσκο και δεν παρουσίαζε πραγματικούς, εν ζωή και εξαιρετικά ισχυρούς ανθρώπους. Το Artificial φέρεται να κόστισε περίπου 40 εκατ. δολάρια και καταπιάνεται με τον πιο αναγνωρίσιμο CEO της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο όπου η OpenAI δεν είναι απλώς μια εταιρεία τεχνολογίας αλλά ένας από τους βασικούς κόμβους της νέας οικονομίας της AI.

Η ταινία βρίσκεται στα τελικά στάδια post production και, πριν από την αποχώρηση της Amazon, στόχευε σε φεστιβαλική εκκίνηση στο SXSW. Αν τελικά περάσει στη Mubi, δεν αποκλείεται να βρεθεί στο πρόγραμμα της Βενετίας, όπου ο Γκουαντανίνο έχει παρουσιάσει αρκετές από τις ταινίες του.

Μέχρι τότε, το Artificial λειτουργεί ήδη σαν σύμπτωμα. Μια ταινία για την εξουσία της τεχνητής νοημοσύνης δυσκολεύεται να βρει διανομή σε μια βιομηχανία που όλο και περισσότερο εξαρτάται από τα χρήματα, τις πλατφόρμες και τις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης.

Και αυτό, ίσως, είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που έχει πει μέχρι στιγμής η ταινία, πριν καν προβληθεί.

με στοιχεία από Variety