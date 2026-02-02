Γιάννης Αντετοκούνμπο, Gorillaz και David Byrne στο πρόγραμμα του SNF Nostos 2026

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοινώνει την επιστροφή του SNF Nostos 2026, που θα πραγματοποιηθεί από την 21η έως την 28η Ιουνίου στην Αθήνα, με αφορμή τα 30 χρόνια δράσης του.

Η ανακοίνωση για το SNF Nostos 2026 παρουσιάζει μεγάλα ονόματα από διαφορετικούς τομείς που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις συζητήσεις, τις συναυλίες και τις παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του SNF Nostos 2026, και που είναι πλέον διαθέσιμες στον νέο ιστότοπο του SNF Nostos: snfnostos.org.

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) επιστρέφει με ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Τα τελευταία νέα για το πρόγραμμα του SNF Nostos 2026:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο , πρωταθλητής του NBA, δύο φορές MVP και All-Star, και ο Εμμανουήλ «Manolo» Καραλής, Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ, 4ος κορυφαίος στον κόσμο επικοντιστής όλων των εποχών και μέλος του εξαιρετικά αποκλειστικού «κλαμπ των 6 μέτρων», θα μιλήσουν για τις αξίες και τα υποστηρικτικά δίκτυα που τους δίνουν τη δύναμη να ξεπεράσουν εμπόδια, να αγγίξουν κορυφές και στη συνέχεια να συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στην κοινωνία.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το δικό τους πρόγραμμα, επιλέγοντας τις συζητήσεις και τις εκδηλώσεις που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέσα από τις θεματικές ενότητες των«Houses» και μια ποικιλία άλλων παράλληλων εκδηλώσεων, στο πλαίσιο ενός πλούσιου προγράμματος που έχει επιμεληθεί το iMEdD.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή, θα συγκεντρωθούμε όλοι μαζί για να μοιραστούμε συγκινητικές αλλά και διαφωτιστικές στιγμές, πριν το μεγάλο αποχαιρετιστήριο πάρτι που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Το SNF Nostos 2026 γιορτάζει 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ και η εβδομάδα υπόσχεται μοναδικές εκπλήξεις για όλους. Το SNF Nostos, ως συνήθως, πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Φέτος, ωστόσο, οι δράσεις εξαπλώνονται και σε άλλα σημεία της Ελλάδας.

SNF Nostos 2026: Πώς διαμορφώνεται η εβδομάδα αναλυτικά

Κυριακή, 21 Ιουνίου: Ημέρα έναρξης και highlights της εβδομάδας

Η συναυλία του David Byrne σε συνεργασία με το Release Athens θα σηματοδοτήσει την έναρξη του SNF Nostos 2026 με ξεσηκωτική μουσική -οι πόρτες θα ανοίξουν στις 18:30 με την εμφάνιση supporting acts. Η έκθεση Artefacts of the Future, με την υπογραφή του ETH Zurich, θα παρουσιάσει «αντικείμενα από το μέλλον», πυροδοτώντας συζητήσεις σχετικά με τη σχέση της ηθικής με την τεχνολογία, ενώ μια εντυπωσιακή διαδραστική εγκατάσταση για τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ θα θέσει τα θεμέλια για τα ζητήματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η παράσταση Λεωφορείον ο Πόθος, στις 19:00, εγκαινιάζει το πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένων παραγωγών που παρουσιάζει το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) καθ’ όλη τη διάρκεια του SNF Nostos 2026, το οποίο περιλαμβάνει και ένα πρωτότυπο έργο του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ, Γιώργου Κουμεντάκη, με τίτλο Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι, καθώς και το Future Cargo, μια παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας σε ένα φουτουριστικό φορτηγό μήκους δεκαπέντε μέτρων. Το καφέ ψηφιακής αποτοξίνωσης «το Καφενείο του Γιάννη», θα είναι ανοιχτό όλες τις ημέρες, προσκαλώντας μας να αφήσουμε στην άκρη το κινητό μας τηλέφωνο και να συνδεθούμε μεταξύ μας ουσιαστικά, χωρίς περισπασμούς από οθόνες και notifications. Την Κυριακή εγκαινιάζεται επίσης και μία υπαίθρια έκθεση τέχνης στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος του ΚΠΙΣΝ με έργα καλλιτεχνών από την Ελλάδα που έχουν συμμετάσχει στα Fellowship και Grants προγράμματα της ARTWORKS, που δραστηριοποιείται με την υποστήριξη του ΙΣΝ.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου & Τετάρτη, 24 Ιουνίου: Επισκέψεις στα νέα νοσοκομεία που σχεδιάζει και κατασκευάζει το ΙΣΝ

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τα εργοτάξια των τριών νέων υπερσύγχρονων δημόσιων νοσοκομείων που βρίσκονται υπό κατασκευή στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ. Μάθετε περισσότερα για το πρώτο παιδιατρικό νοσοκομείο εκτός Αθηνών, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, για τον βιώσιμο σχεδιασμό μέσα από το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ, και για τη σημασία του περιβάλλοντος χώρου μέσω της επίσκεψης στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ. Σύντομα θα λάβετε ενημέρωση με περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο συμμετοχής.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου – Πέμπτη, 25 Ιουνίου: Καλώς ήρθατε στα Houses

Πάνω απ’ όλα το SNF Nostos 2026 έρχεται να γιορτάσει και να αναδείξει 30 χρόνια προσφοράς των εξαιρετικών δωρεοδόχων-συνεργατών μας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη τούς δίνουμε το βήμα ώστε να ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με το σημαντικό έργο τους. Οι συζητήσεις θα φιλοξενηθούν στα τέσσερα επονομαζόμενα «Houses» στο ΚΠΙΣΝ, αντανακλώντας διαφορετικές πτυχές του έργου του ΙΣΝ:

Το House of Civics & Education (Συμμετοχή στα Κοινά & Παιδεία)

Το House of Health & Sports (Υγεία & Αθλητισμός)

Το House of Arts & Culture (Tέχνες & Πολιτισμός)

Το House of the Future (Μέλλον)

H Κοινωνική Πρόνοια που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες δράσης μας διαπερνά και τα τέσσερα Houses. Kάθε μια από τις τέσσερις ημέρες θα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα Houses, προσφέροντας το καθένα ένα εκτενές πρόγραμμα εκδηλώσεων. Κατά κανόνα το πρόγραμμα των Houses θα ξεκινά στις 10:00 το πρωί, και θα τελειώνει αργά το απόγευμα.

Τη Δευτέρα ανοίγει τις πόρτες του το House of Civics & Education (Συμμετοχή στα Κοινά & Παιδεία). Θα συζητήσουμε για την εξέλιξη των βιβλιοθηκών, της εκπαίδευσης και της δημοσιογραφίας σε 30 χρόνια από τώρα σε συνεργασία με οργανισμούς όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), ενώ θα εξετάσουμε το μέλλον των κινημάτων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μια ομάδα ομιλητών, που απαρτίζεται από την ηθοποιό, σκηνοθέτη και Πρέσβειρα της Διεθνούς Αμνηστίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Maisie Richardson-Sellers. Θα αναλύσουμε, επίσης, τη σύνδεση της ηθικής και των θεσμών με την ανθεκτικότητα της δημοκρατίας, τη δύναμη της αφήγησης, μια τραγική καμπή στην πορεία της Επανάστασης του 1821 και πολλά ακόμη. Επιπλέον, θα ακούσουμε έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς ηγέτες του κόσμου, μέσα από το ντοκιμαντέρ Η Σοφία της Ευτυχίας (Wisdom of Happiness).

Την Τρίτη σειρά έχει το House of Health & Sports (Υγεία & Αθλητισμός). Στο πλαίσιο του οποίου θα μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος, θα εκτεθούμε σε διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ψυχική υγεία από διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα από την Ελλάδα, τη Νότια Αφρική, τη Βραζιλία και τη Μοζαμβίκη αλλά και από νέους ανθρώπους. Θα έρθουμε σε επαφή με νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισοτήτων στα θεραπευτικά αποτελέσματα της παιδιατρικής ογκολογίας, καθώς και για τη βελτίωση της αποκατάστασης επιζώντων του καρκίνου. Θα προβληματιστούμε σχετικά με τον ρόλο της δημοσιογραφίας στη δημόσια υγεία και την αξία των προγραμμάτων συμβουλευτικής καθοδήγησης στον κλάδο της ιατρικής. Θα απολαύσουμε μια κεντρική ομιλία με χιούμορ και θα ανακαλύψουμε τι σχέση μπορεί να έχει η τζαζ με τη νευρολογία. Τέλος, θα μάθουμε στην πράξη πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Την Τετάρτη ακολουθεί το House of Arts & Culture (Tέχνες & Πολιτισμός). Θα συζητήσουμε για το μέλλον του δημόσιου χώρου και των μουσείων, την κοινωνική ευθύνη των καλλιτεχνικών οργανισμών, την πολιτιστική επιρροή της Αφρικής, τη σύνδεση τέχνης και ιατρικής, τις ιδέες των νέων για τη προώθηση συστημικών αλλαγών και πολλά άλλα.

Η Πέμπτη είναι η ημέρα του «Μέλλοντος», με το House of the Future. Θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, θα κατανοήσουμε τον μεταβαλλόμενο κόσμο μας μέσα από κατανοητά γραφήματα, θα επαναπροσδιορίσουμε την επιστήμη και θα μάθουμε εάν τελικά η φυσική είναι μια επιστήμη για όλους (spoiler alert: είναι). Θα αναρωτηθούμε εάν η επιστροφή στη γη είναι ο δρόμος προς το μέλλον, θα εξετάσουμε πώς το ψηφιακό μας αποτύπωμα μπορεί να ευνοήσει την εμπορία ανθρώπων και πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση νεαρών κοριτσιών για το μέλλον, θα προσεγγίσουμε τον τομέα της βιοηθικής και θα προχωρήσουμε «ένα βήμα πέρα από το biohacking». Στη συνέχεια, στις 18:00, θα κληθούμε να συμμετάσχουμε ως ένορκοι στη συμμετοχική παράσταση The Trials of Atlas, από τον Πρόεδρο του Tällberg Foundation, Alan Stoga.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου – Σάββατο, 27 Ιουνίου: Ποδόσφαιρο για όλους

Θα αναβιώσουμε τις θριαμβευτικές νίκες και τις συντριπτικές ήττες του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα από το δικό μας τουρνουά ποδοσφαίρου, το SNF Nostos Cup, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας, που σχεδιάστηκε από το Renzo Piano Building Workshop (RPBW) μέσω της υποστήριξης του ΙΣΝ, και βρίσκεται δίπλα στο ΚΠΙΣΝ. Το τουρνουά θα πραγματοποιείται τα απογεύματα, και θα ακολουθήσουν σύντομα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής!

Τρίτη, 23 Ιουνίου: SNF Nostos Run

Στις 23 Ιουνίου, ανήμερα της Ολυμπιακής Ημέρας, τρέχουμε για καλό σκοπό και μοιραζόμαστε την ένταση και την ενέργεια του αγώνα δρόμου SNF Nostos Run, η διαδρομή του οποίου διασχίζει το κέντρο της Αθήνας και τερματίζει στο ΚΠΙΣΝ. Ο αγώνας δρόμου διοργανώνεται από τους στενούς μας συνεργάτες από τη ΜΚΟ «Αναγέννηση & Πρόοδος». Θα ακολουθήσουν σύντομα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου – Πέμπτη, 25 Ιουνίου: Trivia nights

Δοκιμάζουμε τις γνώσεις μας μέσα από ένα παιχνίδι quiz ερωτήσεων για το ΙΣΝ, και όχι μόνο, που έρχεται να αναδείξει τους απόλυτους γνώστες.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου: Συναυλιακό υπερθέαμα

Οι Gorillaz μπορεί να είναι ένα θρυλικό συγκρότημα αλλά αυτή η συναυλία του Release Athens x SNF Nostos εγγυάται ότι η απόλαυση θα είναι πραγματική! Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 18:30 με την εμφάνιση supporting acts.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου: The Core of the Conference

Το SNF Nostos 2026 έχει σχεδιαστεί για να συμπυκνώσει σε λίγες ημέρες τα 30 χρόνια κοινωφελούς έργου του ΙΣΝ. Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή, την τελευταία ημέρα του SNF Nostos Conference, η οποία θα ξεκινήσει στις 08:30 ακριβώς, κορυφαίοι στον τομέα τους επαγγελματίες έχουν προσκληθεί για να καταθέσουν απόψεις, σκέψεις και ιδέες για ζητήματα, που διαμορφώνουν το φιλανθρωπικό έργο και όχι μόνο, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η υγεία, η γεωπολιτική και ο ρόλος της οικογένειας, υπό τον συντονισμό του Προέδρου του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλου και τον σχεδιασμό των μελών του SNF Nostos Youth Advisory Committee. Η τελευταία ημέρα, στις 17:00, περιλαμβάνει επίσης μια ανοιχτή, συμμετοχική συζήτηση της Πρωτοβουλίας των Διαλόγων του ΙΣΝ, υπό την επιμέλεια και τον συντονισμό της Άννας Κύνθιας Μπουσδούκου και σε συνεργασία με το Simon Fraser University.

Τα Houses of Arts & Culture, Civics & Education, Health & Sports, the Future μάς φιλοξενούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Την Παρασκευή, ωστόσο, θα συγκεντρωθούμε όλοι μαζί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος του ΚΠΙΣΝ, η αλλιώς του δικού σας «σπιτιού», όπως αισθάνεστε το ΚΠΙΣΝ από το 2017 που το ΙΣΝ το παρέδωσε στην ελληνική κοινωνία.

Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 08:30, θα μάθουμε για τις καινοτόμες προσπάθειες που υλοποιούνται με την υποστήριξη της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ, με σκοπό να συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τομέα της σωματικής και ψυχικής υγείας και θα κατανοήσουμε τη σημασία της συμπερίληψης και στον αθλητισμό. Επιπλέον, στις 10:00, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από κοντά δύο από τους σημαντικότερους διεθνείς Έλληνες αθλητές, τον πρωταθλητή του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και τον Ολυμπιονίκη του άλματος επί κοντώ, Εμμανουήλ «Manolo» Καραλή να μιλούν για την αμφίδρομη σχέση μεταξύ των αθλητικών επιτευγμάτων και της κοινωνίας, και στις 11:00 θα αναλογιστούμε τη θέση της Ευρώπης στο πλαίσιο των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, σε μια συζήτηση υπό τον συντονισμό του Chatham House. Στις 12:00, θα ενεργοποιήσουμε τις αισθήσεις μας σε μια συνεδρία με θέμα τη μαγεία και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στις 13:00 θα παρακολουθήσουμε την ανάλυση της δημοσιογράφου και καταξιωμένης συγγραφέως Karen Hao σχετικά με τις κυριαρχικές διαστάσεις της τεχνητής νοημοσύνης, και στις 14:30 θα ενημερωθούμε για την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται το «πανίσχυρο» όρος Έβερεστ.

«Πού θα βρίσκεται το ΙΣΝ σε 30 χρόνια από τώρα;» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;» Δεν υπάρχουν «λάθος» ερωτήσεις σε αυτήν την ανοιχτού τύπου συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14:45. Σε συνέχεια της συζήτησης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μιας ειδικά σχεδιασμένης πρωτοβουλίας υλοποίησης δωρεών, υπό την επιμέλεια του SNF Nostos Youth Advisory Committee. Καθώς γιορτάζουμε το πέρασμα των πρώτων 30 χρόνων του κοινωφελούς έργου μας, η πρωτοβουλία αυτή μας δίνει την κατεύθυνση για το πώς μπορούν να διαμορφωθούν τα επόμενα 30.

Η μεγάλη αυτή ημέρα ολοκληρώνεται με μια συναυλία που περιλαμβάνει ορισμένους από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες: εμάς και εσάς! Το Choir! Choir! Choir! καταφέρνει να ενσωματώνει με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο το κοινό στη χορωδία του, στις 18:45 στο «σπίτι μας».

Σάββατο, 27 Ιουνίου: Πάρτι κλεισίματος

Μετά τον τελικό του τουρνουά ποδοσφαίρου και τις δύο παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), που θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα, το SNF Nostos 2026 ολοκληρώνεται με ένα DJ πάρτι που αναμένεται να μας ξεσηκώσει όλους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Κυριακή, 28 Ιουνίου: Μια ακόμη ημέρα. Γιατί ποτέ δεν είναι αρκετό!

Η εβδομάδα του SNF Nostos 2026 κλείνει με μια τελευταία παράσταση από την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), στις 20:00, ενώ αυτή θα είναι η τελευταία σας ευκαιρία να επισκεφθείτε τον διαδραστικό χάρτη των δωρεών του ΙΣΝ και την έκθεση Artefacts of the Future.