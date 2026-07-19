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Για πρώτη φορά αποκρυπτογραφήθηκε το όνομα ενός αστρονόμου από αρχαία ερείπια των Μάγια

Τα σχέδια χρονολογούνται από το 400 π.Χ. έως το 900 μ.Χ.

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΓΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: G. Ware και D. Stuart, Antiquity Publications
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Αρχαιολόγοι αποκρυπτογράφησαν σύμβολα τοιχογραφιών από ερείπια των Μάγια, καταφέρνοντας για πρώτη φορά να ανακαλύψουν το όνομα ενός αστρονόμου και μαθηματικού του αρχαίου πολιτισμού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού της Γουατεμάλας.

Το όνομα «Αλεπού με λευκό στήθος» εντοπίστηκε σε σχέδια που χρονολογούνται από το 400 π.Χ. έως το 900 μ.Χ. στον αρχαιολογικό χώρο του Σαν Μπαρτόλο-Σουλτούν, στα σύνορα με το Μεξικό.

Ο υπουργός Πολιτισμού Λουίς Μέντεζ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ερευνητές στο Σουλτούν ανέσυραν έναν «πλήρη μαθηματικό και αστρονομικό τύπο» που συνέταξε ο Sak Tahn Waax, το όνομα του οποίου μεταφράζεται ως «Αλεπού με λευκό στήθος».

Ο Μέντεζ ανέφερε ότι πρόκειται για το μοναδικό έργο του είδους του που αποδίδεται σε μαθηματικό της Κλασικής Περιόδου των Μάγια, η οποία θεωρείται η ακμή του μεσοαμερικανικού πολιτισμού.

Η ανακάλυψη στα ερείπια του πολιτισμού των Μάγια

Η ανακάλυψη «κατέστη δυνατή χάρη στην επιγραφική ανάλυση περισσότερων από 50 μαθηματικών και αστρονομικών μικροκειμένων που ήταν γραμμένα στον τοίχο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Εκτός από τον προσδιορισμό του ονόματος του αστρονόμου, οι ερευνητές εντόπισαν υπολογισμούς και πίνακες που χρησιμοποιούν αστρονομικές και ημερολογιακές μονάδες χρόνου.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σχέδια, φωτογραφίες και σαρώσεις των επιγραφών, οι οποίες στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε ψηφιακή επεξεργασία, αποκαλύπτοντας 11 ιερογλυφικά που τελικά κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν, ανέφερε το υπουργείο.

Τα ιερογλυφικά εμφανίζονταν σε «ένα πλαίσιο όπου η τέχνη ήταν συνυφασμένη με την επιστήμη, τα μαθηματικά, την αστρονομία και την καθημερινή ζωή», δήλωσε ο Μέντεζ.

Ο πολιτισμός των Μάγια άρχισε να παρακμάζει γύρω στο 900 μ.Χ., μέχρι την κατάρρευσή του με την άφιξη των Ισπανών κατακτητών στις αρχές του 16ου αιώνα.

Πέρυσι, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι αρχαιολόγοι ανέσκαψαν τα ερείπια μιας πόλης των Μάγια ηλικίας σχεδόν 3.000 ετών στη βόρεια Γουατεμάλα, με πυραμίδες και μνημεία.

Το 2024, ένας Αμερικανός διδακτορικός φοιτητής ανακάλυψε μια εκτεταμένη πόλη των Μάγια μέσα σε μια πυκνή ζούγκλα στο Μεξικό. Επιστήμονες και αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει αρχαία ερείπια των Μάγια με τη χρήση λέιζερ από αεροπλάνο για να διαπεράσουν την πυκνή ζούγκλα.

Με πληροφορίες από CBS News

Πολιτισμός

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ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

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THE LIFO TEAM

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