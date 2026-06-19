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Γερμανία: Ταφή 5.000 ετών αποκαλύπτει πιθανή ανθρωποθυσία

Τι εξηγήσεις δίνουν οι αρχαιολόγοι για τον θάνατο του άνδρα

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ.: Christian Pabst, State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt
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Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο πλαίσιο του έργου κατασκευής της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας SuedOstLink στη Γερμανία ανακάλυψαν μια αινιγματική ταφή κοντά στο χωριό Gerstewitz στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Η ανακάλυψη αφορά έναν νεαρό άνδρα από τον πολιτισμό της κεραμικής με σχοινοειδή διακόσμηση, ο οποίος θάφτηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο λάκκο κλιβάνου πριν από σχεδόν 5.000 χρόνια, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς πέθανε και γιατί τάφηκε σε ένα τόσο ασυνήθιστο μέρος.

Ο τάφος που εντοπίστηκε στη Γερμανία

Ο τάφος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που διεξήγαγε η Κρατική Υπηρεσία Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιολογίας της Σαξονίας-Άνχαλτ κατά μήκος της διαδρομής της μελλοντικής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι έρευνες έχουν ήδη αποκαλύψει στοιχεία ανθρώπινης δραστηριότητας που καλύπτουν περίπου 6.000 χρόνια σε έναν λόφο κοντά στο Gerstewitz, καθιστώντας την περιοχή έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

Παλαιότερα στρώματα στον χώρο περιλαμβάνουν έναν μεγάλο ταφικό τύμβο που κατασκευάστηκε από ανθρώπους του πολιτισμού Baalberge μεταξύ 4000 και 3400 π.Χ. Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν επίσης ίχνη τελετών που συνδέονται με τον μεταγενέστερο πολιτισμό Salzmünde, συμπεριλαμβανομένων λάκκων με μεγάλο βάθος που περιείχαν οστά ζώων και ανθρώπων, καμένες κατασκευές και άλλες προσφορές.

Η ταφή που ανακαλύφθηκε πρόσφατα χρονολογείται στον πολιτισμό της κεραμικής με σχοινοειδή διακόσμηση, μια κοινωνία που εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης μεταξύ περίπου 2900 και 2050 π.Χ. Ο πολιτισμός παίρνει το όνομά του από τα χαρακτηριστικά μοτίβα που είναι αποτυπωμένα στην κεραμική του. Οι ταφές τους συνήθως ακολουθούσαν αυστηρά έθιμα. Οι άνδρες τοποθετούνταν συνήθως στο δεξί τους πλευρό, οι γυναίκες στο αριστερό, και οι δύο θάβονταν σε κουλουριασμένη στάση με το πρόσωπο στραμμένο προς το νότο.

Οι ερευνητές παρατήρησαν μια άλλη ασυνήθιστη λεπτομέρεια. Το άνω μέρος του σώματος του άνδρα φαίνεται ελαφρώς μετατοπισμένο, γεγονός που υποδηλώνει ότι αρχικά ενδέχεται να βρισκόταν πάνω σε οργανικό υλικό το οποίο αργότερα αποσυντέθηκε. Το κρανίο του παρουσιάζει επίσης σημάδια τραύματος, γεγονός που υποδηλώνει κάποιο βίαιο συμβάν λίγο πριν ή περίπου την ώρα του θανάτου του.

Οι εξηγήσεις για την ταφή

Οι αρχαιολόγοι εξετάζουν διάφορες εξηγήσεις. Μια πιθανότητα είναι ότι ο άνδρας δολοφονήθηκε. Μια άλλη είναι ότι πέθανε κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης και θάφτηκε γρήγορα σε έναν υπάρχοντα λάκκο. Μια τρίτη θεωρία αφορά τελετουργική δραστηριότητα. Αν και οι λάκκοι κλιβάνων σπάνια περιέχουν ευρήματα, ένας μικρός αριθμός παραδειγμάτων του πολιτισμού αυτού έχει αποκαλύψει πλήρεις σκελετούς βοοειδών ή μερικώς τεμαχισμένα σκυλιά. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα ζώα αυτά ενδέχεται να αποτελούσαν θυσιαστικές προσφορές.

Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να αποτελούν απόδειξη ότι ο ίδιος ο νεαρός άνδρας αποτελούσε μέρος μιας τελετουργικής ταφής. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις για ανθρωποθυσία, το ασυνήθιστο περιβάλλον καθιστά δύσκολο να απορριφθεί αυτή η ιδέα.

Η ανακάλυψη εντάσσεται επίσης σε ένα ευρύτερο μοτίβο στο Gerstewitz. Προηγούμενες ανασκαφές αποκάλυψαν λάκκους γεμάτους με οστά σκύλων, ανθρώπινα κρανία, κεραμικά αγγεία και υπολείμματα καμένων κτιρίων. Τα ευρήματα αυτά ανήκαν στον παλαιότερο πολιτισμό Salzmünde, αλλά δείχνουν ότι τελετουργικές πρακτικές με ασυνήθιστες ταφές πραγματοποιούνταν στην περιοχή για αιώνες.

Προς το παρόν, το τι συνέβη στον νεαρό άνδρα παραμένει αβέβαιο. Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις του σκελετού, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων του τραύματος στο κρανίο και άλλων βιολογικών στοιχείων, θα βοηθήσουν να διαπιστωθεί αν ήταν θύμα βίας, θύμα σύγκρουσης ή μέρος ενός τελετουργικού του οποίου η σημασία έχει χαθεί εδώ και καιρό.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine και Live Science

Πολιτισμός

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