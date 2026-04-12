Γερμανία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σε κήπο ρωμαϊκό στρατόπεδο ηλικίας 2.200 ετών

Οι εργασίες ανακαίνισης στο Παλάτι Bolongaro στο Höchst, μια συνοικία περίπου οκτώ χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου της Φρανκφούρτης στη Γερμανία, έφεραν στο φως μία εντυπωσιακή ανακάλυψη.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία εργασιών για τη μετατροπή του αρχοντικού σε μουσείο, αρχαιολόγοι από το Τμήμα Διαχείρισης Αρχαιολογικής Κληρονομιάς εντόπισαν κάτω από το καταπράσινο έδαφος του κήπου το πρώτο ρωμαϊκό στρατόπεδο που ανακαλύφθηκε ποτέ στην περιοχή, γεμάτο με αντικείμενα, όπως νομίσματα από τη Γαλλία και το Βέλγιο, καθώς και κεραμικά από τη Νότια Γαλατία.

Σε μια ανακάλυψη που ξαναγράφει την πρώιμη ιστορία της Φρανκφούρτης, οι ειδικοί δήλωσαν ότι τα αντικείμενα δεν παρουσιάζουν σημάδια βίας και συγκρούσεων, υποδηλώνοντας αντίθετα μια ειρηνική αρχή της ρωμαϊκής κατοχής στην περιοχή.

Η αρχαιολογική ανακάλυψη στη Γερμανία

«Τα ερείπια ενός στρατοπέδου που χρονολογείται γύρω στο έτος 0 έχουν σημασία που εκτείνεται πολύ πέρα από την άμεση περιοχή», δήλωσε ο Μάικ Γιόζεφ, δήμαρχος της Φρανκφούρτης, σε μια μεταφρασμένη δήλωση. «Αυτός ο αρχαιολογικός χώρος μας επιτρέπει να ανιχνεύσουμε όχι μόνο την ανάπτυξη και την επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην περιοχή μας, αλλά και ένα κομμάτι της ιστορίας της ίδιας της πόλης της Φρανκφούρτης».

Η Αντρέα Χάμπελ, επικεφαλής της Αρχής Μνημείων, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με πολλά από όσα πιστεύονταν μέχρι τώρα σχετικά με τις πρώιμες στρατιωτικές κινήσεις των Ρωμαίων στη Γερμανία. «Όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον Αστερίξ και τον Οβελίξ» —χαρακτήρες από τη δημοφιλή γαλλική σειρά κόμικς που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατάκτησης της Γαλατίας— «ή το Δάσος του Τευτοβούργιου, όταν σκεφτόμαστε τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Γερμανίας», είπε η Χάμπελ, αναφερόμενη στις βίαιες μάχες που έχουν καθορίσει τη ρωμαϊκο-γερμανική ιστορία. «Μέχρι σήμερα, οι αρχαιολογικές ανασκαφές στον κήπο του Bolongaro δεν έχουν αποκαλύψει στοιχεία μάχης ή καταστροφής. Αντίθετα, μέσω της ανακάλυψης τοπικών κεραμικών και των πληροφοριών για τις διατροφικές συνήθειες, υποδηλώνουν επαφή και συνεργασία».

Καθώς ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αύγουστος επέκτεινε την αυτοκρατορία του βαθύτερα στην Ευρώπη, η Γερμανία εξελίχθηκε σε μια κρίσιμη παραμεθόρια ζώνη τον 1ο αιώνα μ.Χ., περίοδο κατά την οποία πιθανότατα ιδρύθηκε η Φρανκφούρτη. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, τα στρατόπεδα είχαν συνήθως βραχύβια ύπαρξη. Από αρχαιολογική άποψη, αυτό καθιστά δύσκολη την ανίχνευσή τους, καθώς ελάχιστα αντικείμενα παραμένουν στο χώρο.

Η ανακάλυψη του Παλατιού του Bolongaro διαφέρει από αυτή την άποψη, καθώς πιθανότατα χρησίμευσε ως ρωμαϊκό στρατόπεδο για πολλά χρόνια. Η σχετική μακροβιότητά του μπορεί να οφείλεται στη θέση του κοντά σε δύο ποταμούς, μια στρατηγική, υπερυψωμένη τοποθεσία που απολάμβανε στενή σύνδεση με ένα οδικό δίκτυο που ένωνε το στρατόπεδο με άλλες ρωμαϊκές τοποθεσίες στην περιοχή. Το στρατόπεδο του Höchst πιθανότατα φιλοξενούσε τόσο στρατεύματα της ρωμαϊκής λεγεώνας όσο και βοηθητικούς στρατιώτες, διαθέτοντας έναν πιο ισχυρό πληθυσμό από το τυπικό προσωρινό στρατόπεδο.

Η ανακάλυψη αλλάζει την αφήγηση των πρώιμων ανταλλαγών μεταξύ των νεοαφιχθέντων Ρωμαίων και των κατοίκων της Φρανκφούρτης που ήδη ζούσαν εκεί, οδηγώντας την Χάμπελ να πιστεύει ότι «πρέπει να επανεξετάσουμε την οπτική μας για την εποχή της αρχικής επαφής μεταξύ των Ρωμαίων και των κατοίκων της Φρανκφούρτης. Μπορεί να ήταν πολύ πιο ειρηνική και να χαρακτηριζόταν από περιέργεια, παρά ό,τι είχε υποτεθεί προηγουμένως».

