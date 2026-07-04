Γάμος Τέιλορ Σουίφτ: Η αποκάλυψη για το νυφικό της

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύτηκαν στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Ο γάμος και η δεξίωση πραγματοποιήθηκαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και, μέχρι στιγμής, δεν έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες από το εσωτερικό του εμβληματικού σταδίου. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο των καλεσμένων έξω από το κτίριο και οι λεπτομέρειες για τον γάμο, παραμένουν ελάχιστες.

Ωστόσο, το Business of Fashion έκανε μία αποκάλυψη για το νυφικό της Σουίφτ και το κοστούμι του αθλητή.

Γάμος Τέιλορ Σουίφτ: Το νυφικό που επέλεξε

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Business of Fashion, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύτηκαν φορώντας ένα νυφικό και ένα σμόκιν που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον για τον οίκο Christian Dior Haute Couture.

Το νυφικό είναι το πρώτο υψηλής ραπτικής που έχει σχεδιάσει ο Άντερσον για μια μεγάλη διασημότητα, σχολιάζει το Page Six. Και οι δύο φορούσαν επίσης κατά παραγγελία παπούτσια Christian Louboutin, ενώ η Σουίφτ ολοκλήρωσε το νυφικό της σύνολο με κοσμήματα Cartier.

«Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία για τον Άντερσον και τον οίκο Dior», σχολιάζει το Business of Fashion, «σε μια εποχή που οι οίκοι μόδας επιδιώκουν όλο και περισσότερο να αξιοποιήσουν τον αυξανόμενο ενθουσιασμό γύρω από τους γάμους διασημοτήτων και influencers, χάρη, σε μεγάλο βαθμό, στη δημοτικότητα της ενότητας γάμων της Vogue. Τα νυφικά αποτελούν έναν τρόπο για νέους καλλιτεχνικούς διευθυντές, όπως ο Άντερσον και ο Ματιέ Μπλάζι της Chanel (ο οποίος μόλις τον περασμένο μήνα δημιούργησε ένα εξατομικευμένο φόρεμα υψηλής ραπτικής για μια άλλη ποπ σταρ, τη Ντούα Λίπα), να αποκτήσουν μια στιγμή υψηλού προφίλ εκτός πασαρέλας ή κόκκινου χαλιού».