Γαλλία: Σκελετός εντοπίστηκε σε καθιστή στάση

Τα παιδιά ενός δημοτικού σχολείου στην ανατολική Γαλλία ανακάλυψαν αυτή την εβδομάδα ένα παράξενο θέαμα δίπλα στην αυλή τους: έναν σκελετό σε καθιστή στάση, που ξεπρόβαλε από έναν κυκλικό λάκκο.

Πρόκειται για τον τελευταίο από μια σειρά σκελετών που ανακαλύφθηκαν στην πόλη της Ντιζόν, οι οποίοι είχαν ταφεί σε καθιστή στάση με το πρόσωπο στραμμένο προς τα δυτικά.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν γιατί οι αρχαίοι Γαλάτες επέλεξαν να θάβουν μερικούς από τους νεκρούς τους με αυτόν τον τρόπο – και αν οι άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί.

Οι καθιστοί σκελετοί στη Γαλλία

Ο τελευταίος σκελετός, ο οποίος είναι εξαιρετικά καλά διατηρημένος, βρέθηκε δίπλα στο δημοτικό σχολείο Ζοζεφίν Μπέικερ.

Όπως και τέσσερις άλλοι που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή νωρίτερα αυτό το μήνα, βρίσκεται σε καθιστή στάση στον πάτο ενός λάκκου πλάτους ενός μέτρου.

Τα χέρια του σκελετού ακουμπούν στα γόνατά του. Όπως και τα άλλα, η πλάτη του ακουμπά στον ανατολικό τοίχο, ενώ το βλέμμα του είναι στραμμένο προς τα δυτικά.

Πέρυσι, 13 άλλοι σκελετοί ανακαλύφθηκαν περίπου 20 μέτρα μακριά, στον ίδιο χώρο ανασκαφών. Τα σώματα πιστεύεται ότι χρονολογούνται από το 300 π.Χ. έως το 200 π.Χ. περίπου.

Τα τελευταία 30 χρόνια, οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν αποκαλύψει ότι η Ντιζόν ήταν κάποτε ένα ιδιαίτερο μέρος για τους Γαλάτες.

Οι Γαλάτες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά περίπου τον 5ο αιώνα π.Χ. και εξαπλώθηκαν σε εκτάσεις της σημερινής Γαλλίας, του Βελγίου, της Ελβετίας και πιο ανατολικά.

Λίγα είναι γνωστά για τον πολιτισμό τους πέρα από τα γραπτά άλλων – και αυτά μπορεί να είναι μεροληπτικά, όπως εκείνα που κατέγραψε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας, ο οποίος κατέκτησε τους Γαλάτες το 50 π.Χ.

Συμπεριλαμβανομένων των παλαιότερων ευρημάτων του 1992, έχουν ανακαλυφθεί περίπου 20 τάφοι με καθισμένους Γαλάτες σε μια μικρή περιοχή του κέντρου της Ντιζόν.

Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο των 75 τάφων με καθισμένους Γαλάτες που έχουν εντοπιστεί παγκοσμίως. Άλλες τοποθεσίες έχουν βρεθεί στη Γαλλία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Άγνωστη η αιτία της τοποθέτησης των νεκρών κατ' αυτό τον τρόπο

Ο Ρεζί Λαμπόν, ερευνητής στο γαλλικό αρχαιολογικό ινστιτούτο Inrap, δήλωσε ότι οι τελευταίοι σκελετοί ήταν «ιδιαίτερα εντυπωσιακές ανακαλύψεις».

«Δεδομένου του αριθμού και της ποιότητας αυτών των ανακαλύψεων, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε ένας σημαντικός γαλατικός οικισμός στη Ντιζόν», δήλωσε στο AFP.

Ωστόσο, πολλά παραμένουν άγνωστα. Ήταν αυτή η παράξενη ταφή τιμωρία για ανθρώπους που είχαν διαπράξει αδικήματα – ή βραβείο για τους ισχυρούς;

Πέντε από τους σκελετούς παρουσιάζουν σημάδια βίας, συμπεριλαμβανομένου ενός που έχει θανάσιμο τραύμα στο κρανίο.

Εκτός από ένα βραχιόλι, το οποίο χρονολογεί τον οικισμό στην γαλατική περίοδο, δεν βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα στις ταφές.

Ήταν όλοι άνδρες, με ύψος μεταξύ 1,62 και 1,82 μέτρων, εκτός από ένα παιδί που ανακαλύφθηκε το 1992.

Τα δόντια τους είχαν διατηρηθεί πολύ καλά με την πάροδο των χρόνων, «πιθανώς επειδή δεν γνώριζαν τη ζάχαρη», δήλωσε η αρχαιοανθρωπολόγος του Inrap, Ανναμαρία Λατρόν.

«Τα οστά τους παρουσιάζουν ίχνη οστεοαρθρίτιδας, γεγονός που υποδηλώνει έντονη σωματική δραστηριότητα», ιδίως στα πόδια τους, πρόσθεσε.

Γιατί λοιπόν θάφτηκαν με αυτόν τον παράξενο τρόπο; «Δεν έχουμε κάποια υπόθεση», είπε η Λατρόν. «Μας λείπει το επιφανειακό στρώμα, το οποίο βρισκόταν πάνω από τους τάφους.»

Με πληροφορίες από Guardian