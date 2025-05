Γαβράς και Λάνθιμος μεταξύ 400 δημιουργών που καταγγέλλουν τη δολοφονία της Παλαιστίνιας Φατέμ από τον ισραηλινό στρατό

Περισσότεροι από 400 σκηνοθέτες, ηθοποιοί και επαγγελματίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων οι Κώστας Γαβράς, Γιώργος Λάνθιμος, Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Μάικ Λι, Πάολο Σορεντίνο, Ρίτσαρντ Γκιρ, Μαρκ Ράφαλο και Σούζαν Σαράντον, συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας για τη δολοφονία της Παλαιστίνιας φωτορεπόρτερ και ηθοποιού Φατίμα Χασούνα (γνωστή ως Φατέμ), η οποία έπεσε νεκρή από ισραηλινό πλήγμα στις 16 Απριλίου 2025 στη Γάζα.

Η επιστολή καταγγέλλει τη στοχευμένη επίθεση της οποίας φέρεται να υπήρξε θύμα η 25χρονη Φατέμ, μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι η ταινία «Put Your Soul on Your Hand and Walk» της Σεπιντέ Φαρσί, στην οποία πρωταγωνιστούσε, είχε επιλεγεί για το πρόγραμμα ACID του Φεστιβάλ Καννών. Όπως επισημαίνεται, «ήταν έτοιμη να παντρευτεί» και στο ίδιο πλήγμα σκοτώθηκαν δέκα συγγενείς της, μεταξύ αυτών και η έγκυος αδελφή της.

Το κείμενο αναφέρεται σε μια «ανείπωτη γενοκτονία» που εκτυλίσσεται στη Λωρίδα της Γάζας, με περισσότερους από 200 δημοσιογράφους να έχουν σκοτωθεί «σκόπιμα» από τον ισραηλινό στρατό και καλλιτέχνες, συγγραφείς και δημιουργούς να πέφτουν επίσης θύματα στοχευμένης βίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ, συνδημιουργού του ντοκιμαντέρ «No Other Land» που τιμήθηκε με Όσκαρ, ο οποίος, όπως καταγγέλλεται, ξυλοκοπήθηκε από εποίκους και συνελήφθη από τον ισραηλινό στρατό στα τέλη Μαρτίου, πριν αφεθεί ελεύθερος υπό διεθνή πίεση.

Οι υπογράφοντες καταδικάζουν την «παθητικότητα» και τη «σιωπή» του κινηματογραφικού κόσμου μπροστά σε όσα διαδραματίζονται, ζητώντας να σταματήσει η τέχνη να είναι «συνένοχη στο χειρότερο». «Ας κατονομάσουμε την πραγματικότητα. Ας απορρίψουμε την προπαγάνδα που αποικίζει τη φαντασία μας», γράφουν, σημειώνοντας ότι η σιωπή απέναντι στη βία ισοδυναμεί με συνενοχή.

«Ο κινηματογράφος έχει καθήκον να μεταφέρει τα μηνύματα των καταπιεσμένων φωνών. Να δράσουμε πριν να είναι πολύ αργά», καταλήγει το κείμενο.

Η επιστολή συγκέντρωσε την υπογραφή δεκάδων διεθνών βραβευμένων δημιουργών από Ευρώπη, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων οι Τζόναθαν Γκλέιζερ, Αλφόνσο Κουαρόν, Ρούμπεν Έστλουντ, Ναντάβ Λαπίντ, Αλμά Τζοντορόφσκι, Βίγκο Μόρτενσεν, Ρέιφ Φάινς, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου.

Ολόκληρη η επιστολή:

"Για τη Φατέμ

Η Φατίμα Χασούνα (Φατέμ) ήταν 25 ετών.

Ήταν Παλαιστίνια ανεξάρτητη φωτορεπόρτερ. Στοχοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό στις 16 Απριλίου 2025, την επομένη της ανακοίνωσης ότι η ταινία PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK της Σεπιντέ Φαρσί, στην οποία πρωταγωνιστούσε, είχε επιλεγεί στο τμήμα ACID του Φεστιβάλ των Καννών.

Ήταν έτοιμη να παντρευτεί.

Δέκα συγγενείς της, συμπεριλαμβανομένης της εγκύου αδελφής της, σκοτώθηκαν από το ίδιο ισραηλινό χτύπημα.

Μετά τις τρομερές σφαγές της 7ης Οκτωβρίου 2023, κανένας ξένος δημοσιογράφος δεν έχει λάβει άδεια εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός στοχεύει αμάχους. Περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σκόπιμα. Συγγραφείς, κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες δολοφονούνται βάναυσα.

Στα τέλη Μαρτίου, ο Παλαιστίνιος κινηματογραφιστής Χαμντάν Μπαλάλ, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για την ταινία του NO OTHER LAND, σε συν-σκηνοθεσία των Γιουβάλ Αβραάμ, Μπασέλ Άντρα και Ρέιτσελ Ζορ, δέχτηκε βίαιη επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους και στη συνέχεια απήχθη από τον στρατό, προτού απελευθερωθεί υπό διεθνή πίεση. Η έλλειψη υποστήριξης της Ακαδημίας Όσκαρ προς τον Χαμντάν Μπαλάλ προκάλεσε την οργή των ίδιων των μελών της και αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την αδράνειά της.

Ντρεπόμαστε για αυτή την παθητικότητα.

Γιατί ο κινηματογράφος, που αποτελεί φυτώριο για κοινωνικά στρατευμένα έργα, φαίνεται να αδιαφορεί τόσο πολύ για τη φρίκη της πραγματικότητας και την καταπίεση που υφίστανται οι αδελφές και οι αδελφοί μας;

Ως καλλιτέχνες και πολιτιστικοί φορείς, δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί ενώ η γενοκτονία λαμβάνει χώρα στη Γάζα και αυτή η ανείπωτη είδηση πλήττει σκληρά τις κοινότητές μας.

Ποιο είναι το νόημα των επαγγελμάτων μας αν όχι να αντλούμε διδάγματα από την ιστορία, να δημιουργούμε ταινίες που δεσμεύονται, αν δεν είμαστε παρόντες για να προστατεύσουμε τις καταπιεσμένες φωνές;

Γιατί αυτή η σιωπή;

Η ακροδεξιά, ο φασισμός, η αποικιοκρατία, τα αντι-τρανς και αντι-LGBTQIA+, σεξιστικά, ρατσιστικά, ισλαμοφοβικά και αντισημιτικά κινήματα δίνουν τη μάχη τους στο πεδίο της μάχης των ιδεών, επιτίθενται στις εκδόσεις, στον κινηματογράφο και στα πανεπιστήμια και γι’ αυτό έχουμε καθήκον να αγωνιστούμε.

Ας αρνηθούμε να αφήσουμε την τέχνη μας να γίνει συνένοχη στο χειρότερο.

Ας ξεσηκωθούμε.

Ας κατονομάσουμε την πραγματικότητα.

Ας τολμήσουμε συλλογικά να την κοιτάξουμε με την ακρίβεια της ευαίσθητης καρδιάς μας, ώστε να μην μπορεί πλέον να αποσιωπηθεί και να συγκαλυφθεί.

Ας απορρίψουμε την προπαγάνδα που αποικίζει συνεχώς τη φαντασία μας και μας κάνει να χάνουμε την αίσθηση της ανθρωπιάς μας.

Για τη Φατέμ, για όλους εκείνους που πεθαίνουν μέσα στην αδιαφορία.

Ο κινηματογράφος έχει καθήκον να μεταφέρει τα μηνύματά τους, να αντανακλά τις κοινωνίες μας.

Ας δράσουμε πριν να είναι πολύ αργά."

Το κείμενο υπογράφουν οι:

Khalid Abdalla

Noée Abita

Hany Abu-Assad

Raphaëlle Agogué

Iyad Alasttal

Catia Albertazzi

Vlad Alexis

Taraneh Alidoosti

Waad Al-Kateab

Yasmine Al Massri

Pedro Almodóvar

Pedro Alonso

Cristèle Alves Meira

Serdar Akar

India Amarteifio

Gianni Amelio

Mo Amer

Carmine Amoroso

Elisa Amoruso

Romain André

Roberto Andò

Geoff Arbourne

Francesca Archibugi

Tiziana Aristarco

Swann Arlaud

Olivier Azam

Gökçe Bahadir

Jeanne Balibar

Baloji

Avital Barak

Carlos Bardem

Javier Bardem

Melissa Barrera

Belma Baş

Dominique Baumard

Xavier Beauvois

Saïd Ben Saïd

Leïla Bekhti

Luca Bellino

Suzy Bemba

Adila Bendimerad

Kaouther Ben Hania

Dali Benssalah

Fabrizio Bentivoglio

Julie Bertuccelli

Simone Bitton

Konstantin Bojanov

Bertrand Bonello

Agathe Bonitzer

Amélie Bonnin

Bruno Bontzolakis

Lucie Borleteau

Sami Bouajila

Elodie Bouchez

Bastien Bouillon

Guillaume Brac

Rachida Brakni

Evelyne Brochu

Silvia Brunelli

Jean-Stéphane Bron

Celeste Brunnquell

Gianfranco Cabiddu

Esmeralda Calabria

Laure Calamy

Mimmo Calopresti

Mehmet Can Mertoğlu

Eric Cantona

Stefania Casini

Antonio Maria Castaldo

Marco Castaldi

Sergio Castellitto

Beniamino Catena

Ebru Nuri Ceylan

Nuri Bilge Ceylan

Lolita Chammah

Moïra Chappedelaine-Vautier

Amira Chebli

Nadim Cheikhrouha

Antoine Chevrollier

Simona Chiocca

Julie Christie

Hélier Cisterne

Isabel Coixet

Daniele Coluccini

Maddalena Crippa

David Cronenberg

Costa-Gavras

Saverio Costanzo

Paolo Costella

Pappi Corsicato

Brian Cox

Marcia Cross

Alfonso Cuarón

Liam Cunningham

Sinéad Cusack

Fatima Daas

Cherien Dabis

Béatrice Dalle

Charles Dance

Ciro D’Emilio

Arkin Mercan Dede

Mary Ellen Davis

Slimane Dazi

Yann Dedet

Matthieu de Laborde

Pierre Deladonchamps

Émilie Deleuze

Agnès de Sacy

Volfango De Biasi

Ciro De Caro

Maura Delpero

Maria De Medeiros

Giuliana De Sio

Maria Teresa De Vito

Sylvain Desclous

Lukas Dhont

Juan Diego Botto

Alice Diop

Javad Djavahery

Julie Delpy

Xavier Dolan

Dimitri Doré

Laetitia Dosch

Joana Dos Reis

Mike Downey, OBE.

Sara Driver

Luana Duchemin

Sophie Dupuis

Pierre-Nicolas Durand

Virginie Efira

Hannah Einbinder

Sayyid El Alami

Ouidad Elma

Amir El-Masry

Mareike Engelhardt

Víctor Erice

Benedikt Erlingsson

Adèle Exarchopoulos

Roberto Faenza

Frédéric Farrucci

Sepideh Farsi

Nina Faure

Elda Ferri

Margherita Ferri

Isabella Ferrari

Lisa Festa

Ralph Fiennes

Sophie Fiennes

Milena Fiore

Mahdi Fleifel

Michele Fornasero

Marine Francen

Blanche Gardin

Lena Garrel

Carmen Garcia

Jean-Raymond Garcia

Nicole Garcia

Pablo Garcia Canga

Matteo Garrone

Alessandro Gassmann

Nadia Genet

Xavier Gens

Paolo Genovese

Aurélia Georges

Richard Gere

Denis Gheerbrant

Adriano Giannini

Alex Gibney

Raphaël Girardot

Jonathan Glazer

Judith Godrèche

Brice Gravelle

Emmanuel Gras

Zeno Graton

Marco Greco

José Luis Guerín

Diane Guerrero

Samir Guesmi

Vincent Guilbert

Alain Guiraudie

German Gutierrez

Naomi Foner Gyllenhaal

Grimur Hákonarson

Rebecca Hall

Arthur Harari

Misan Harriman

Lena Headey

Clotilde Hesme

Hafsia Herzi

Ted Hope

Vanessa Hope

Sandra Huller

Fiorella Infascelli

Mohamed Jabaly

Annemarie Jacir

Alma Jodorowsky

Óskar Jónasson

Elisabeth Jonniaux

Valdimar Jóhannsson

Rachel Leah Jones

Þorsteinn Jónsson

Gladys Joujou

Radu Jude

Ilker Kaleli

Asif Kapadia

Semih Kaplanoğlu

Mathieu Kassovitz

Aki Kaurismäki

Jacques Kébadian

Erwan Kepoa Falé

Yannick Kergoat

Sofian Khammes

Michel Khleifi

Shaka King

Héléna Klotz

Nicolas Klotz

Wilma Labate

Ariane Labed

Mourad Laffitte

Philippe Laïk

Yórgos Lánthimos

Alexis Langlois

Nadav Lapid

Luc Leclerc du Sablon

Erwan Le Duc

Radouan Leflahi

Mike Leigh

Blandine Lenoir

Philippe Lespinasse

Mica Levi

Luigi Lo Cascio

Elisabetta Lodoli

Florence Loiret-Caille

Stefano Lorenzi

Boris Lojkine

Fabiomassimo Lozzi

Daniele Lucchetti

Silvia Luzi

Filippo Macelloni

Guslagie Malanda

David Mambouch

Simone Manetti

Andrea Manni

Miriam Margolyes

Narimane Mari

Vincent Mariette

Félix Maritaud

Laïla Marrakchi

Lucrecia Martel

Mario Martone

Alessandra Masi

Valerio Mastandrea

Patricia Mazuy

Simon McBurney

Mounia Meddour

Sylvestre Meinzer

Fernando Meirelles

Kleber Mendonça Filho

Nina Menkes

Stéphane Mercurio

Christian Carmosino Mereu

Frédéric Mermoud

Nina Meurisse

Valerio Mieli

Emmanuelle Millet

Davide Minnella

Avi Mograbi

Indya Moore

Mercedes Morán

Laura Morante

Gérard Mordillat

Viggo Mortensen

Anna Mouglalis

Gabriele Muccino

Peter Mullan

Margherita Murolo

Lino Musella

Arab Nasser

Tarzan Nasser

Dalia Naous

Nadine Naous

Raphaël Neal

Enza Negroni

Susanna Nicchiarelli

Cynthia Nixon

Bruno Nuytten

Andrea Occhipinti

Michela Occhipinti

Joshua Oppenheimer

Luis Ortega

Ruben Östlund

Damien Ounouri

Ferzan Ozpetek

Rosa Palasciano

Hlynur Pálmason

Daphné Patakia

Paul Pascot

Raffaele Passerini

Guy Pearce

Elisabeth Perceval

Antonin Peretjatko

Nahuel Pérez Biscayart

Aurélia Petit

Ralitza Petrova

Just Philippot

Giuseppe Piccioni

Caroline Poggi

Laura Poitras

Claire Pommet (Pomme)

Franssou Prenant

Frédérique Pressmann

Vimala Pons

Marco Simon Puccioni

Katell Quillévéré

Olivier Rabourdin

Michèle Ray-Gavras

Annick Redolfi

Christophe Régin

Jérémie Renier

Yannick Renier

Rémy Ricordeau

Michele Riondino

Yannick Rosset

Cecilia Roth

Mark Ruffalo

Rúnar Rúnarsson

Ira Sachs

Zaho de Sagazan

Ludivine Sagnier

Céline Sallette

Claudio Santamaria

Susan Sarandon

Stefano Sardo

Stefania Sandrelli

Aloïse Sauvage

Greta Scarano

Angela Schanelec

Pierre Schoeller

Niels Schneider

Vassili Schneider

Alessandro Scippa

Amanda Seales

Tracey Seaward

Sarah Seené

Guillaume Senez

Léonor Serraille

Alia Shawkat

Mélanie Simon-Franza

Eyal Sivan

Giancarlo Soldi

Paolo Sorrentino

Massimo Spano

Morgan Spector

Laetitia Spigarelli

Italo Spinelli

Juliette Smadja

Robyn Slovo

Roger Stahl

Teona Strugar Mitevska

Laurent Sylvestre

Gianluca Maria Tavarelli

Natacha Thiéry

Jean-Pierre Thorn

Ásdís Thoroddsen

Léa Todorov

Maria Sole Tognazzi

Melita Toscan du Plantier

Claire Touzard

Justine Triet

Alessandro Trigona

Jasmine Trinca

Carice van Houten

Pamela Varela

Giuseppe Varlotta

Indira Varma

Anjana Vasan

Sophie Verbeeck

Giovanni Veronesi

Paolo Virzì

Cat Villiers

Jonathan Vinel

Nicolas Wadimoff

Harriet Walter

James Wilson

Lambert Wilson

Alex Winter

Benedict Wong

Jessica Woodworth

Arieh Worthalter

Maud Wyler

Mohanad Yaqubi

L. Rezan Yeşilbaş

Sofiane Zermani

Andrea Zuliani