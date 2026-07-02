Φρενίτιδα για την Ταπισερί της Μπαγιέ: Έως εννέα ώρες αναμονή για ένα εισιτήριο.

Αναμονή που έφτασε τις 9 ώρες προκάλεσε η διάθεση των εισιτηρίων για την Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν να εξασφαλίσουν θέση για μία από τις πιο αναμενόμενες πολιτιστικές εκθέσεις της χρονιάς.

Τα εισιτήρια για την πρώτη περίοδο της έκθεσης, από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026, βγήκαν προς πώληση την Τετάρτη. Μέχρι το μεσημέρι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν στην online ουρά, ενώ αργότερα ο αριθμός τους φέρεται να πλησίασε τις 80.000.

Η Ταπισερί της Μπαγιέ θα παρουσιαστεί στην Αγγλία για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 1.000 χρόνια. Το έργο, μήκους περίπου 70 μέτρων, δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα και αφηγείται τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066.

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Η έκθεση θα ανοίξει στο Βρετανικό Μουσείο τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο του 2027. Τα εισιτήρια που διατέθηκαν τώρα αφορούν την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν δύο ακόμη κύματα πώλησης, τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο, για τους επόμενους μήνες της έκθεσης.

Τα εισιτήρια φτάνουν τις 33 λίρες στις ώρες αιχμής, ενώ τα φθηνότερα εισιτήρια για ενήλικες κοστίζουν 27 λίρες. Η είσοδος θα είναι δωρεάν για παιδιά κάτω των 16 ετών. Η τιμή έχει ήδη προκαλέσει συζήτηση, καθώς είναι πολύ υψηλότερη από το εισιτήριο στο Μουσείο της Μπαγιέ, στη Νορμανδία, όπου φυλάσσεται συνήθως το έργο.

Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, υπερασπίστηκε την τιμολογιακή πολιτική, σημειώνοντας ότι τα ακριβότερα εισιτήρια αφορούν τις ώρες αιχμής και ότι η δωρεάν είσοδος για τα παιδιά κρίθηκε απαραίτητη, ώστε η έκθεση να είναι προσβάσιμη σε νέους επισκέπτες.

Η ταπισερί θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του Μεσαίωνα. Αν και η ακριβής προέλευσή της παραμένει ασαφής, πολλοί ειδικοί θεωρούν πιθανό ότι δημιουργήθηκε από Άγγλους κεντητές. Εδώ και περίπου 950 χρόνια βρίσκεται στη Γαλλία.

Το έργο απεικονίζει τα γεγονότα που οδήγησαν στη Μάχη του Χέιστινγκς και στην κατάκτηση της Αγγλίας από τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή. Ανάμεσα στις πιο γνωστές σκηνές του βρίσκεται η απεικόνιση του θανάτου του αγγλοσαξονικού βασιλιά Χάρολντ Β΄.

Οι λεπτομέρειες της μεταφοράς από τη Μπαγιέ στο Λονδίνο κρατούνται μυστικές, λόγω της ευθραυστότητας του έργου. Η ταπισερί αναμένεται να ταξιδέψει μέσω της Σήραγγας της Μάγχης και θα παρουσιαστεί σε ειδική γυάλινη προθήκη, σχεδιασμένη ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να τη δουν τόσο από ψηλά όσο και από κοντά.

Ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία εντάσσεται σε ευρύτερη πολιτιστική συμφωνία με τη Γαλλία. Σε αντάλλαγμα, γαλλικά μουσεία θα φιλοξενήσουν σημαντικούς βρετανικούς θησαυρούς, ανάμεσά τους αντικείμενα από το Σάτον Χου και τα σκακιστικά πιόνια του Λιούις.

Η μεταφορά του έργου έχει προκαλέσει και αντιδράσεις, καθώς ειδικοί και άνθρωποι του χώρου της τέχνης έχουν εκφράσει ανησυχίες για την κατάσταση και την ευθραυστότητά του. Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα της επόμενης χρονιάς στο Λονδίνο.

με στοιχεία από Guardian