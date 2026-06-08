Φράκτης έκρυβε 3.000 αρχαία ασημένια νομίσματα

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες, αλλά και λιγότερο γνωστές, ανακαλύψεις θησαυρού νομισμάτων των Αγγλοσαξόνων στο Σάσσεξ, της Βρετανίας, ξεκίνησε το 1866, όταν μια ομάδα αγροτών καθάριζε έναν φράκτη στη φάρμα Τσάνκτον.

Ειδικότερα, καθώς δούλευαν, οι άνδρες εντόπισαν ένα παλιό πήλινο δοχείο και, όταν το έσπασαν, ανακάλυψαν 3.000 ασημένια νομίσματα.

Αρχικά τα νομίσματα έγιναν δεκτά ως πληρωμή σε μια τοπική παμπ, αλλά αργότερα μεταφέρθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο, αφού κηρύχθηκαν θησαυρός.

Ο θησαυρός αποτελούνταν από αγγλοσαξονικές ασημένιες πένες από τις βασιλείες του Εδουάρδου του Ομολογητή και του Χάρολντ Β', χωρίς κανένα να έχει κοπεί μετά τη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα νομίσματα θάφτηκαν είτε λίγο πριν, είτε αμέσως μετά την εισβολή των Νορμανδών.

Η ανακάλυψη των νομισμάτων

«Πώς βρέθηκαν εκεί, δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε αν θάφτηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πολέμου... απλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να το αποδεικνύουν», δήλωσε ο Άντριου Γούντφιλντ από το Μουσείο Στέινινγκ.

Τα αρχεία του Domesday δείχνουν ότι ο άρχοντας του φέουδου στο Τσάνκτον το 1066 ήταν ο Γκιρθ, αδελφός του βασιλιά Χάρολντ, με έναν κύριο ενοικιαστή ονόματι Άεσκερ του Τσάνκτον.

Ο Γκιρθ σκοτώθηκε στη μάχη του Χέιστινγκς, και είναι πιθανό ο Άεσκερ να έκρυψε τα νομίσματα για να τα προστατεύσει από τον νορμανδικό στρατό – και να μην επέστρεψε ποτέ για να τα ανακτήσει.

Ενώ τα περισσότερα νομίσματα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, μέρος του θησαυρού πωλήθηκε αρχικά από τους κατοίκους της πόλης και σήμερα βρίσκεται διάσπαρτο σε ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο.

Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κανόνας που να ορίζει ότι ένας θησαυρός έπρεπε να δηλώνεται, όπως ισχύει σήμερα.

«Γνωρίζω για μία [ιδιωτική συλλογή] στην Αμερική – γνωρίζουμε ότι τα μουσεία της Στοκχόλμης και του Βερολίνου έχουν και τα δύο νομίσματα του Στέινινγκ στις συλλογές τους», είπε ο Γούντφιλντ.

Η ανακάλυψη στη φάρμα Τσάνκτον βοήθησε να επιβεβαιωθεί ότι το Στέινινγκ ήταν ένα ενεργό και σημαντικό νομισματοκοπείο, που παρήγαγε νομίσματα υπό τον Εδουάρδο τον Ομολογητή και τον Χάρολντ Β'.

Με πληροφορίες από BBC